مدونة حية

مانشستر سيتي × إيفرتون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في افتتاحية الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty

نهاية المباراة

2018-12-15T14:21:49Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بانتصار السيتي على إيفرتون بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليفتك المركز الأول مؤقتاً من ليفربول

2018-12-15T14:20:55Z

95' عرضية خطيييييييييييييييرة من الضربة الحرة عن طريق ديني يرتقي لها إيدرسون ويبعد الكرة من على رأس كين

2018-12-15T14:19:43Z

94' خطأ لإيفرتون من يسار مناطق السيتي، بعد تدخل من جوندوجان على لوكمان

2018-12-15T14:18:30Z

93' تمريرات قصيرة بين السيتيزنس حتى تصل الكرة لجوندوجان الذي يحولها في يمين منطقة الجزاء لجيسوس، لكن بيكفورد أقرب للكرة

2018-12-15T14:17:33Z

91' مرتدة سريييييييييييعة للسيتي بتمريرات تنتهي عند ستيرلينج الذي يمرر الكرة من اليمين بحثاً عن جيسوس على حافة منطقة الجزاء، فينطلق بيكفورد من مرماه ويشتت الكرة

2018-12-15T14:16:44Z

91' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2018-12-15T14:16:12Z

90' المباراة تتوصل بعد فض الحكم للاشتباك، وفودين يستعد للدخول

2018-12-15T14:15:17Z

88' مينا يسقط على الأرض بعد تداخل بينه وبين ووكر في كرة الركنية، فيذهب له إيدرسون ويمسكه من ظهره وينهضه، فيشتبك مينا بالحارس البرازيلي

2018-12-15T14:14:27Z

88' ديني ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الثاني تعبر من الجميع وتعبر إلى الكرة إلى ضربة مرمى

2018-12-15T14:12:39Z

87' ريتشارلسون يفتك كرة من قرب يسار الوسط، وينطلق بها حتى يقترب من منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة مقوسة إلى القائم الثاني تصطدم بأوتامندي وتخرج الكرة إلى ركنية من على يسار إيدرسون

2018-12-15T14:11:32Z

85' وتيرة اللقاء تهدأ من جديد باستحواء السيتي على الكرة

2018-12-15T14:09:59Z

83' عرضية خطيييييييييييييييييرة عن طريق لوكمان يحولها ليوين بطريقة رائعة إلى المرمى من عمق منطقة الجزاء، لكن إيدرسون يطير للكرة ويمسكها ببراعة من على يمينه

2018-12-15T14:07:52Z

82' تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي في الوسط في محاولة لحرمان إيفرتون من الكرة

التبديل الثالث لإيفرتون

2018-12-15T14:06:45Z

81' دافيز يدخل بدلاً من سيجوردسون

2018-12-15T14:05:52Z

80' بيرناردو سيلفا يرسل كرة عالية من أمام منطقة الجزاء تبحث عن جيسوس لمتقدم في عمق المنطقة، لكن سهلة في يد بيكفورد

2018-12-15T14:05:02Z

78' استحواذ للسيتي على الكرة منذ دخول دي بروينه، وحالة عجز من إيفرتون

ليوين وديلف يتحصلان على بطاقة صفراء

2018-12-15T14:03:20Z

77' اشتباك بالأيدي بين لاعبي الفريقين بعد تدخل من ديلف على ليوين، ينهيه الحكم ويمنح بطاقة صفراء للمهاجم الشاب وظهير السيتي الأيسر

2018-12-15T14:00:08Z

74' يا رباااااااااااااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا والكوت؟ ديني أرسل عرضية أرضية من على يسار منطقة الجزاء، تركها ليوين تعبر من بين قدميه ووصلت الكرة لوالكوت الذي أرسل تسديدة من عمق المنطقة عبرت بسلام من على مرمى إيدرسون

2018-12-15T13:59:16Z

73' دي بروينه يستعد للدخول في هذه الأثناء

2018-12-15T13:57:16Z

71' خطيييييييييييييييرة لإيفرتون بتمريرة في اليسار من ريتشارلسون للوكمان الذي يعيد له الكرة، فيقابلها البرازيلي بتسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2018-12-15T13:56:21Z

رحيم يسجل الثالث للسيتي والأول له

جيسوس مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لفيرناندينيو الذي أرسل عرضية حولها ستيرلينج برأسه للمرمى من على يمين بيكفورد

2018-12-15T13:54:58Z

69' الثاااااااااااااااااااااااااالث لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2018-12-15T13:54:32Z

68' ديني يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تصل سهلة ليد إيدرسون

التبديل الأول لمانشستر سيتي

2018-12-15T13:53:32Z

66' ستيرلينج يدخل بدلاً من ساني

الهدف الأول لإيفرتون عن طريق ليوين

2018-12-15T13:52:33Z

تبديلات ماركو سيلفا تؤتي أكلها

ديني أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء، ارتقى لها ليوين وأرسل رأسية عبرت للشباك من على يسار إيدرسون

2018-12-15T13:51:44Z

65' جوووووووووووووووووووووول أول لإيفرتون عن طريق ليوين

2018-12-15T13:50:41Z

64' ستيرلينج يستعد للدخول في هذه الأثناء، فمن سيخرج؟

2018-12-15T13:49:03Z

62' خطييييييييييييييييرة للسيتي بتقدم بالكرة عن طريق جوندوجان ثم تبادلها مع محرز الذي يعيدها له في يمين منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة تخرج إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لبيكفورد

2018-12-15T13:47:06Z

61' بدخول والكوت ولوكمان تحول إيفرتون للعب بطريقة (4-4-2)، حيث تحول زوما إلى مركز الظهير الأيمن بدلاً من كولمان الذي غادر، وتحول ريتشارلسون إلى مهاجم ثاني بجانب ليوين وترك مكانه كطرف أيسر للوكمان

2018-12-15T13:46:32Z

60' ساني أرسل بينية من قبيل يسار منطقة الجزاء بحثاً عن جيسوس، لكن الدفاع يفتك الكرة

2018-12-15T13:45:01Z

59' محاولات لإيفرتون للستحواذ على الكرة قليلاً والتقدم بها، لكت ضغط السيتي متواصل

تبديلان دفعة واحدة لإيفرتون

2018-12-15T13:43:16Z

57' لوكمان ووالكوت يدخلان بدلاً من بيرنارد وكولمان

2018-12-15T13:41:08Z

55' استحواذ السيتي على الكرة يعود من جديد، كذلك تراجع إيفرتون

2018-12-15T13:40:27Z

54' الحكم يشير لاستئناف اللعب بعد نهوض لابورت بسلام

2018-12-15T13:38:51Z

52' لابورت يتعرض لإصابة فيوقف الحكم اللعب لعلاجه

الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس

2018-12-15T13:38:07Z

جيسوس يضاعف النتيجة للسيتي ويسجل هدفه الشخصي الثاني اليوم

ديلف مرر كرة في اليسار لساني الذي أرسل عرضية رائعة من داخل يسار منطقة الجزاء، ارتقى لها جيسوس وأرسل تسديدة رأسية عبرت إلى شباك بيكفورد

2018-12-15T13:37:00Z

50' جوووووووووووووووووووووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس

2018-12-15T13:35:56Z

50' ووكر ينطلق بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2018-12-15T13:34:07Z

48' الكرة تتحول للسيتي الذي يبدأ حصار الضيوف في مناطقهم

2018-12-15T13:32:48Z

47' إيفرتون يندفع نحو مناطق السيتي مع بداية الشوط الثاني كما فعل في الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

2018-12-15T13:32:17Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2018-12-15T13:14:41Z

47' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول

2018-12-15T13:14:06Z

45' الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2018-12-15T13:13:36Z

44' عناصر السيتي يعاودون التحكم في المباراة وحصار التوفيز

2018-12-15T13:12:43Z

42' محرز ضم بالكرة من اليمين إلى أمام منطقة الجزاء، ثم أرسل بينية وضعت جيسوس في مواجهة بيكفورد في يمين منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة قوية عبرت للشباك من على يسار حارس الأسود الثلاثة ثم أشار الحكم إلى تسلل على البرازيلي

2018-12-15T13:12:05Z

42' أوووووووووووووووووووه، جابرييل جيسوس يسجل الثاني لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل

2018-12-15T13:11:04Z

40' جوندوجان أرسل تسديدة من قبيل يسار منطقة الجزاء تصطدم بالدفاع وتصل لمحرز الذي يرسل تصويبة من على نقطة الجزاء بيسراه يبعدها بيكفورد من على يمينه ثم يتابعها زوما بالتشتيت

2018-12-15T13:07:08Z

40' الرااااااااااااائع بيكفورد يحرم منشستر سيتي من الهدف الثاني

2018-12-15T13:06:20Z

38' جوندوجان ينفذ الركنية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها ريتشارلسون ثم يتدخل عليه فيرناندينيو في الهواء بقوة، وخطأ لإيفرتون

2018-12-15T13:05:18Z

37' ساني ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لمحرز في اليمين فيرسل عرضية يبعدها الدفاع لركنية ثانية من على يسار بيكفورد هذه المرة

2018-12-15T13:04:35Z

36' كرة أمامية للسيتي من فيرناندينيو تصل لساني الذي يروضها في يسار منطقة الجزءا ثم يرسل تسيدة تصطدم بزوما وتخرج للركنية

2018-12-15T13:02:24Z

34' تمريرات بين أصحاب الأرض في الوسط، وضغط على حامل الكرة من إيفرتون

2018-12-15T13:01:49Z

33' كولمان ينطلق بالكرة على يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية متوسطة الارتفاع يبعدها الدفاع

2018-12-15T13:01:20Z

33' ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء يبعدها دفاع السيتي

2018-12-15T13:00:41Z

32' الكرة تتحول للتوفيز وتصل لبيرنارد الذي ينطلق بها في اليسار حتى يعبر وسط الميدان، فيعترضه فيرناندينيو ويحتسب الحكم خطأ عليه

2018-12-15T12:59:20Z

31' تدوير للكرة بين لاعبي السيتي في مناطق إيفرتون المتراجع تماماً.

2018-12-15T12:58:44Z

30' عرضية خطيييييييييييييرة من اليسار عن طريق جوندوجان، يرتقي لها لابورت ويرسل رأسية تخرج إلى ضربة مرمى من على يمين بيكفورد

2018-12-15T12:58:18Z

30' ساني ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء يطير لها بيكفورد ويبعدها

2018-12-15T12:57:53Z

29' عرضية خطيييييييييييييرة من اليسار عن طريق ديلف يطير لها زوما على القائم الأول ويبعدها لركنية

2018-12-15T12:57:12Z

28' ديلف يرسل كرة في اليسار تبحث عن ساني المنطلق في يسار منطقة الجزاء، لكنها أقوى من اللازم إلى ضربة مرمى

2018-12-15T12:56:39Z

28' عناصر السيتي يفرضون نسقهم في هذه الأثناء ويحرمونالتوفيز من الكرة

2018-12-15T12:55:21Z

26' السيتيزنس يتنقلون الكرة في مناطق إيفرتون الآن، هل الثاني اقترب؟

2018-12-15T12:53:57Z

25' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، لكن الكرة في حيازة السيتيزنس

الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس

2018-12-15T12:52:08Z

جابرييل جيسوس يتقدم للسيتي

مينا أرسل كرة عالية وصلت لجوندوجان في وسط الميدان، فتقدم بها ثم مررها لساني الذي أرسل بينية وضعت جيسوس في مواجهة بيكفورد في يسار منطقة الجزاء، فما كان من البرازيلي إلى إرسال تسديدة عبرت للشبابك

2018-12-15T12:51:28Z

22' جووووووووووووووووووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جابرييل جيسوس

2018-12-15T12:50:00Z

21' ساني مرر كرة في اليسار لجوندوجان الذي أرسل عرضية من يسار المنطقة حولها كين بالخطأ في مرماه، فطار بيكفورد للكرة وأبعدها

2018-12-15T12:49:34Z

21' يا إلهي! مايكل كين كاد أن يتسبب في الهدف الأول، لكن بيكفورد يتألق

2018-12-15T12:48:26Z

20' جوندوجان يمرر كرة الضربة الحرة لمحرز الذي يرسل تسديدة بيسراه في يمين منطقة الجزاء تضطدم بالدفاع، ومن ثم تصل الكرة لديلف الذ يرسل تصويبة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى

بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لوكاس ديني

2018-12-15T12:47:08Z

18' فيرناندينيو أرسل كرة عالية لمحرز الذي روض الكرة على يمين منطقة الجزاء ثم حاول الضم بها، لكنه وجد ديني الذي يتدخل عليه بقوة، فاحتسب الحكم خطأ ومنحه بطاقة صفراء

2018-12-15T12:46:07Z

17' بيرنارد يمرر كرة على يسار منطقة الجزاء لديني الذي يرسل عرضية تعبر بغرابة من على رأس ريتشارلسون

2018-12-15T12:43:58Z

15' كرة أمامية عالية لإيفرتون وصلت لديني الذي راوغ ووكر في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية لريتشارلسون القادم وحيداً من الخلف في عمق المنطقة، فقابلها بتسديدة خرجت بغرابة عالية إلى ضربة مرمى

2018-12-15T12:43:00Z

15' يا ربااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا ريتشارلسون؟

2018-12-15T12:42:00Z

13' كولمان ينطلق بالكرة في اليمين ثم يضربها في ديلف ويتحصل على التماس

2018-12-15T12:40:51Z

12' أمامية رااااااااااااائعة تبحث عن سيلفا في يمين منطقة الجزاء، لكن أقوى من اللازم إلى ضربة مرمى

2018-12-15T12:40:15Z

11' الحصار الأزرق السماوي على الضيوف متواصل، وتقوقع لفريق ماركو سيلفا

2018-12-15T12:38:48Z

10' ديلف يمرر كرة من اليسار لجيسوس الذي يستلم الكرة بدوران وعبور من كين، لكنه يجد أمامه زوما الذي يبعد الكرة من أمامه

2018-12-15T12:37:28Z

9' تدوير للكرة بين لاعبي مانشستر سيتي في وسط الميدان، وتراجع منظم لإيفرتون

2018-12-15T12:37:02Z

8' كولمان يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع

2018-12-15T12:35:37Z

7' جوندوجان يمرر كرة من الوسط لساني الذي يضم في يسار منطقة الجزاء ثم يحاول التسديد، لكن زوما يبعد الكرة من أمامه

2018-12-15T12:34:49Z

6' محرز يتقدم بالكرة في اليمين ثم يضم ويسرل عرضية يسارية تعبر من الجميع وتصل الكرة سهلة لبيكفورد.

2018-12-15T12:33:32Z

5' بداية هجوم لمانشستر سيتي بتمريرات في الخلف.

2018-12-15T12:32:00Z

3' كرة أمامية من بيكفورد تصل لريتشارلسون أمام منطقة جزاء السيتي، فيمررها لليوين الذي يرسل تسديدة يبعدها إيدرسون، ثم يشير الحكم إلى تسلل على الشاب الأسمر

2018-12-15T12:30:59Z

2' مانشستر سيتي على اليسار بالأزرق السماوي المعتاد وإيفرتون على اليمين بالأزرق الداكن المعتاد

بداية المباراة

2018-12-15T12:28:14Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل إيفرتون

2018-12-15T12:09:17Z

بداية متحفظة من ماركو سيلفا

يبدأ المدرب البرتغالي ماركو سيلفا بطريقة (5-4-1)، وبتشكيلة تضم: (جوردان بيكفورد / سيموس كولمان ، ييري مينا ، مايكل كين ، كيرت زوما ، لوكاس ديني / بيرنارد ، أندريه جوميش ، جيلفي سيجوردسون ، ريتشارلسون / دومينيك كالفرت-ليوين).

بدلاء التوفيز: (ليتون بينز ، ثيو والكوت ، تشينك طوسون ، مورجات شنايدرلين ، مارتن ستيكلينبيرج ، توم دافيز ، أديمولا لوكمان). 

تشكيل مانشستر سيتي

2018-12-15T12:08:07Z

محرز في التشكيل الأساسي، وأجويرو ودي بروينه وستيرلينج على مقاعد البدلاء

يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المباراة بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (إيدرسون / كايل ووكر ، نيكولاس أوتامندي ، آيميريك لابورت ، فابيان ديلف / بيرناردو سيلفا ، فيرناندينيو ، إلكاي جوندوجان / رياض محرز ، جابرييل جيسوس ، ليروي ساني).

بدلاء السيتيزنس: (جون ستونز ، رحيم ستيرلينج ، سيرخيو أجويرو ، كيفن دي بروينه ، أوليكساندر زينتشينكو ، فيل فودين ، أريانت موريتش).

2018-12-15T12:07:45Z

يستضيف اللقاء استاد الاتحاد، والصافرة للحكم كريج بوسون.

2018-12-15T12:05:36Z

لم ينجح إيفرتون في تحقيق أي انتصار في آخر 3 جولات في البريميرليج، والتي واجه فيها ليفربول وخسر منه، وتعادل مع كلٍ من نيوكاسل وواتفورد، وسيسعى التوفيز إلى العودة لطريق الفوز للتقدم إلى المركز السادس في حالة تعثر مانشستر يونايتد، أو على الأقل الحفاظ على المركز السابع من المطاردين.

2018-12-15T12:05:32Z

تراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي بعد خسارته في الجولة الأخيرة من تشيلسي وانتصار الريدز على بورنموث، وهو ما سيعطي اللقاء حماسة أكبر من جانب السيتيزنس الذين سيحاولون جاهدين العودة سريعاً لشاكلة الانتصارات، لاستعادة الصدارة من أيدي زملاء محمد صلاح.

2018-12-15T12:05:28Z

يتمتع هذا اللقاء بعداوة بين الفريقين مقتبصة من العداء بين المدينتين التابعين لها، فالأزرق السماوي هو الطرف الثاني لمدينة مانشستر، والتوفيز هو الجانب الأزرق من مجينة ليفربول، ورغم فارق المستوى بين الفريقين إلا أن قمتيهما اعتدنا أن تكون ساخنةً في السنوات والأخيرة.

2018-12-15T12:05:20Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – للمواجهة القوية بين مانشستر سيتي وإيفرتون في افتتاح الجولة 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.