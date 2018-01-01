محرز في التشكيل الأساسي، وأجويرو ودي بروينه وستيرلينج على مقاعد البدلاء

يدخل المدرب الإسباني بيب جوارديولا المباراة بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (إيدرسون / كايل ووكر ، نيكولاس أوتامندي ، آيميريك لابورت ، فابيان ديلف / بيرناردو سيلفا ، فيرناندينيو ، إلكاي جوندوجان / رياض محرز ، جابرييل جيسوس ، ليروي ساني).

بدلاء السيتيزنس: (جون ستونز ، رحيم ستيرلينج ، سيرخيو أجويرو ، كيفن دي بروينه ، أوليكساندر زينتشينكو ، فيل فودين ، أريانت موريتش).