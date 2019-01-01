At it again! 🔥— Manchester City (@ManCity) October 26, 2019
⚽️ @EASPORTSFIFA
🔵 #MCIAVL #ManCity pic.twitter.com/Kl1kNdHjkz
نهاية المباراة
مانشستر سيتي يتفوق بثلاثية نظيفة94- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بتقدم مانشستر سيتي على أستون فيلا بثلاث أهداف دون رد، ليستعيد السيتيسينز المركز الثاني مرة أخرى برصيد 22 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول صاحب الـ25 نقطة والذي سيواجه توتنهام غداً.
الوقت البدلاً من ضائع
بطاقة حمراء
فرناندينيو يُغادر الملعب بعد حصوله على البطاقة الثانية88- يا الله، بطاقة صفراء أخرى إلى فيرناندينيو لتصبح البطاقة الثانية في المباراة ويتحصل على البطاقة الحمراء، بعد تدخله بقوة مع كينان دافيس الذي كان ينطلق لشن هجمة مرتدة.
تبديل لأستون فيلا
بطاقة صفراء
CITY SUBS | All three changes made...— Manchester City (@ManCity) October 26, 2019
🔵 3-0 🦁 #MCIAVL #ManCity pic.twitter.com/KGxja58GTw
تبديل لمانشستر سيتي
تبديل لمانشستر سيتي
تبديل لأستون فيلا
جوندوجان يُسجل الهدف الثالث
مانشستر سيتي يحطم دفاع أستون فيلا70- يُنفذ كيفين دي بروينه الركلة الجانبية الحادية عشر وينطلق جيسوس ويُسيطر على الكرة ويضعها عرضية رائعة، ولكن يُبعدها الدفاع لتصل إلى جوندوجان الذي يُسددها رائعة بيمناه لتدخل على يسار الحارس توم هيتون ويصبح الهدف الثالث لمانشستر سيتي.
الهدف الثالث لمانشستر سيتي
جوندونجان يُسجل الهدف الثالث70- جووووووووووووووووووووووول، يا الله، الهدف الثالث بقدم جوندونجان.
الهدف الثاني عن طريق كيفين دي بروينه
عرضية قوية تسكن شباك أستون فيلا65- جوووووووووووووووووووووووووول، يُنفذ دايفيد سيلفا الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة إلى كيفين دي بروينه الذي يضع عرضية رائعة ولكنها تعبر من الجميع وتدخل في شباك توم هيتون.
بطاقة صفراء
هدف رائع من رحيم ستيرلينج
ستيرلينج يتقدم لمانشستر سيتي46- طولية من حارس مرمى مانشستر سيتي يُمررها جابرييل جيسوس بالرأس لتصل إلى رحيم ستيرلينج في الجانب الأيسر الذي ينطلق ويضع الكرة بجانب الحارس توم هيتون ليُسجل الهدف الأول للسيتيزينز.
جوووووووول أول لمانشستر سيتي
رحيم ستيرلينج يُسجل في الدقيقة الأولى46- جوووووووووووووووووووووول، يا الله، هدف في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني عن طريق ستيرلينج.
بداية شوط المباراة الثاني
نهاية شوط المباراة الأول
الوقت البدلاً من ضائع
بطاقة صفراء
بداية المباراة
Braving the rain to bring you the best online coverage of #MCIAVL! ⚽️— Manchester City (@ManCity) October 26, 2019
🔵 #ManCity
تشكيل أستون فيلا
(4-1-4-1)يدخل دينيسي سميث مدرب أستون فيلا بطريقة لعب (4-1-4-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من: (توم هيتون / فريديريك جيليبر، بيورن إنجليس، تايرون مينجز، مات تارجيت / مارفيلس ناكامبا / محمود تريزيجيه، دوجلاس لويز، جون ماكجين، جاك جريليش / ويسلي)
تشكيل مانشستر سيتي
(4-3-3)يدخل المدرب بيب جوارديولا بنفس الطريقة المُعتادة لمانشستر سيتي وهي (4-3-3) وبالأسماء الأتية: (إيديرسون مواريس/ بينجامين ميندي، فرناندينيو، جون ستونز، جواو كانسيلو / دايفيد سيلفا، إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروينه / رحيم ستيرلينج، جابرييل جيسوس، برناردو سيلفا)
على الجانب الآخر يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، من بينهم 7 نقاط تحصل عليهم في أخر ثلاث جولات فقط، حيث تعادل مع بيرنلي في الجولة السابعة بنتيجة (2-2)، قبل أن ينتصر بشكل رائع على نورويتش سيتي بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف، ومن ثم انتصر على برايتون في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.
استطاع أن يعود الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي إلى تدمير دفاعات الفرق المُنافسة، فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة 19 بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، قبل أن يقصوا على أتالانتا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.