مدونة حية

مانشستر سيتي × أستون فيلا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20

محدث
التعليقات()
Getty Images

نهاية المباراة

2019-10-26T13:23:03Z

مانشستر سيتي يتفوق بثلاثية نظيفة

94- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بتقدم مانشستر سيتي على أستون فيلا بثلاث أهداف دون رد، ليستعيد السيتيسينز المركز الثاني مرة أخرى برصيد 22 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن ليفربول صاحب الـ25 نقطة والذي سيواجه توتنهام غداً.

2019-10-26T13:21:16Z

93- يا الله، فرصة هدف أكيدة تضيع، بعد أن تلقى كينان دافيس طولية رائعة من ناكامبا ولكن يتصدى لها إيديرسون بشكل رائع لتصل إلى دوجلاس لويز الذي يُسددها بقوة ولكن تصطدم بالقائم الأيسر لحارس مانشستر سيتي وتعود له مرة أخرى ليُمسك بها.

2019-10-26T13:19:43Z

92- يا الله، ما الذي يحدث، كرة غريبة كانت مع المدافع تايرون مينجز ويتدخل الحارس توم هيتون معه لتصل إلى جيسوس الذي يُمررها إلى فودين الذي يضعها في المرمى، ولكن يُبعدها تايرون مينجز في اللحظة الأخيرة ليُمسك بها توم هيتون.

الوقت البدلاً من ضائع

2019-10-26T13:18:09Z

91- 4 دقائق يحتسبها الحكم وقتاً بدلاً من ضائع.

2019-10-26T13:17:43Z

90- إنطلاقة رائعة من فودين في الجانب الأيسر ويضع عرضية رائعة ولكن يُخرجها دفاع أستون فيلا لركلة جانبية.

بطاقة حمراء

2019-10-26T13:14:40Z

فرناندينيو يُغادر الملعب بعد حصوله على البطاقة الثانية

88- يا الله، بطاقة صفراء أخرى إلى فيرناندينيو لتصبح البطاقة الثانية في المباراة ويتحصل على البطاقة الحمراء، بعد تدخله بقوة مع كينان دافيس الذي كان ينطلق لشن هجمة مرتدة.

2019-10-26T13:14:23Z

87- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها الدفاع.

2019-10-26T13:13:45Z

87- تمريرة رائعة من جوندوجان إلى جيسوس الذي يُمررها بدوره إلى فودين ليسدد تسديدة رائعة وقوية، ولكن يُبعدها حارس أستون فيلا لركلة جانبية.

2019-10-26T13:12:52Z

86- يا الله، إنطلاقة رائعة من تريزيجيه في الجانب الأيسر ويُسدد كرة رائعة، ولكن يُمسك بها إيديرسون.

2019-10-26T13:12:34Z

85- يُنفذ جون ماكجين الركلة الجانبية ولكن يُبعدها الدفاع.

2019-10-26T13:11:44Z

85- إنطلاقة من البديل أنور الغازي في الجانب الأيمن ومن ثم يضع عرضية، ولكن يُخرجها جون ستونز لتصبح ركلة جانبية.

تبديل لأستون فيلا

2019-10-26T13:10:38Z

84- تبديل جديد لأستون فيلا بخروج جاك جريليش ودخول أنور الغازي بدلاً عنه.

2019-10-26T13:09:52Z

83- تمريرات قصيرة بين بيرناردو سيلفا وفودين، ليُسددها الأخير بقوة ولكن يُمسك بها حارس أستون فيلا.

بطاقة صفراء

2019-10-26T13:07:56Z

81- بطاقة صفراء من نصيب جوندوجان بعد تدخله بقوة مع تريزيجيه الذي كان ينطلق لشن هجمة مرتدة.

2019-10-26T13:07:03Z

80- مرتدة سريعة من أستون فيلا عن طريق تريزيجيه الذي مررها إلى جريلش، ولكن يرتكب خطأ لصالح مانشستر سيتي بعد تدخله بقوة مع كانسيلو.

2019-10-26T13:05:23Z

78- سيطرة تامة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات المباراة، وتمريرات قصيرة وكثيرة يؤكد بها سيطرته الكاملة.

تبديل لمانشستر سيتي

2019-10-26T13:02:45Z

76- تبديل جديد لمانشستر سيتي بخروج كلُا من رحيم ستيرلينج وكيفين دي بروينه ودخول كلٌا من سيرخيو أجويرو وفيل فودين.

2019-10-26T13:02:11Z

75- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُ[عدها جون ستونز بعيداً عن مناطق الخطورة.

2019-10-26T13:01:33Z

74- ركلة جانبية لأستون فيلا بعدما انطلق جريليش في الجانب الأيسر محاولاً وضع عرضية ولكن يُبعدها فيرناندينو لركلة جانبية.

تبديل لمانشستر سيتي

2019-10-26T13:00:44Z

72- تبديل أول لمانشستر سيتي بدخول خوسي تاسيندي بدلاً من بينجامين ميندي.

تبديل لأستون فيلا

2019-10-26T13:00:21Z

71- تبديل أول لأستون فيلا بدخول كينان دافيس بدلاً من ويسلي.

جوندوجان يُسجل الهدف الثالث

2019-10-26T12:59:24Z

مانشستر سيتي يحطم دفاع أستون فيلا

70- يُنفذ كيفين دي بروينه الركلة الجانبية الحادية عشر وينطلق جيسوس ويُسيطر على الكرة ويضعها عرضية رائعة، ولكن يُبعدها الدفاع لتصل إلى جوندوجان الذي يُسددها رائعة بيمناه لتدخل على يسار الحارس توم هيتون ويصبح الهدف الثالث لمانشستر سيتي.

الهدف الثالث لمانشستر سيتي

2019-10-26T12:56:52Z

جوندونجان يُسجل الهدف الثالث

70- جووووووووووووووووووووووول، يا الله، الهدف الثالث بقدم جوندونجان.

2019-10-26T12:56:07Z

70-إنطلاقة سريعة من كيفين دي بروينه الذي يضع تمريرة رائعة لجيسوس، ولكن يتدخل مينجز ويُخرجها إلى ركلة جانبية لمانشستر سيتي.

2019-10-26T12:54:56Z

68- بهدفين دون رد يعلن الحكم إحتساب الهدف الثاني بقدم كيفين دي بروينه بعدما أوقف المباراة للرجوع لتقنية الفيديو.

الهدف الثاني عن طريق كيفين دي بروينه

2019-10-26T12:52:43Z

عرضية قوية تسكن شباك أستون فيلا

65- جوووووووووووووووووووووووووول، يُنفذ دايفيد سيلفا الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة إلى كيفين دي بروينه الذي يضع عرضية رائعة ولكنها تعبر من الجميع وتدخل في شباك توم هيتون.

2019-10-26T12:51:42Z

64- ثنائية رائعة بين ستيرلينج ودايفيد سيلفا تصل إلى رحيم الذي يتأخر في قرار التسديد ليتدخل معه مدافع أستون فيلا ويُخرجها لركلة جانبية.

2019-10-26T12:48:44Z

61- محاولات مستمرة من لاعبي أستون فيلا للتقدم بالكرة في الجانب الأيمن إعتماداً على تريزيجيه وجيلبير وجون ماكجين بالإضافة إلى مساعدة المهاجم ويسلي، لتصل الكرة إلى جون ماكجين الذي يضع عرضية رائعة، ولكن يخرج إيديرسون ويُمسك الكرة.

2019-10-26T12:47:21Z

60- إنطلاقة من جيسوس داخل منطقة الجزاء ومن ثم يضع تمريرة إلى دي بروينه الذي يُسددها بقوة، ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

2019-10-26T12:45:04Z

58- تُنفذ الركلة الحرة بتمريرة طولية، ولكن يخرج إيديرسون ويُبعد الكرة.

بطاقة صفراء

2019-10-26T12:43:58Z

57- إنطلاقة من جريليش بالجانب الأيسر وتدخل قوي من فيرناندينيو الذي يُعرقل الهجمة، ويُشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب مانشستر سيتي.

2019-10-26T12:42:13Z

55- يا الله، خطأ رهيب من إنجيلس ويمرر الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى ستيرلينج الذي يُمررها إلى جيسوس مُنفرداً بحارس مرمى أستون فيلا، وبالفعل يُسددها لتعبر من حارس المرمى ولكن ينطلق تايرون مينجز ويُبعد الكرة بشكل رائع وهي على وشك الدخول.

2019-10-26T12:41:26Z

55- يُنفذها دي بورينه بتمريرة قصيرة ومن ثم يضع جوندونجان عرضية لجيسوس، ولكن يُشير الحكم بوجود حالة تسلل.

2019-10-26T12:41:04Z

54- إنطلاقة من رحيم بالجانب الأيسر ولكن يتدخل معه إنجيلس ويُخرجها إلى ركلة جانبية.

2019-10-26T12:39:59Z

53- يا الله، ميندي ينطلق من الجانب الأيسر ويراوغ جيلبير بشكل رائع ويُسددها ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

2019-10-26T12:39:08Z

53- مازال لاعبي مانشستر سيتي يُنفذون أسلوب الضغط العالي على لاعبي أستون فيلا، وارتداد كامل لزملاء تريزيجيه.

2019-10-26T12:38:48Z

52- يُنفذها كيفين دي بروينه بشكل رااااائع، ولكن لم يصل إليها أي لاعب لتخرج إلى ركلة مرمى.

2019-10-26T12:38:28Z

51- خطأ لصالح مانشستر سيتي في منطقة خطرة بالجانب الأيمن على حدود منطقة الجزاء.

2019-10-26T12:36:02Z

49- محاولة من لاعبي أستون فيلا للخروج ومحاولة تعويض هذا الهدف السريع والمفاجئ.

هدف رائع من رحيم ستيرلينج

2019-10-26T12:34:14Z

ستيرلينج يتقدم لمانشستر سيتي

46- طولية من حارس مرمى مانشستر سيتي يُمررها جابرييل جيسوس بالرأس لتصل إلى رحيم ستيرلينج في الجانب الأيسر الذي ينطلق ويضع الكرة بجانب الحارس توم هيتون ليُسجل الهدف الأول للسيتيزينز.

جوووووووول أول لمانشستر سيتي

2019-10-26T12:33:23Z

رحيم ستيرلينج يُسجل في الدقيقة الأولى

46- جوووووووووووووووووووووول، يا الله، هدف في الدقيقة الأولى من شوط المباراة الثاني عن طريق ستيرلينج.

بداية شوط المباراة الثاني

2019-10-26T12:32:55Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة شوط المباراة الثاني.

نهاية شوط المباراة الأول

2019-10-26T12:16:56Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة نهاية شوط المباراة الأول، والتعادل السلبي مستمر بين مانشستر سيتي وأستون فيلا.

الوقت البدلاً من ضائع

2019-10-26T12:15:59Z

45- دقيقة واحدة فقط يحتسبها حكم المباراة وقتاً بدلاً من ضائع.

2019-10-26T12:13:52Z

44- يا الله، كرة رائعة من جوندونجان إلى ستيرلينج الذي أنطلق من الجانب الأيسر ويضع كرة غاية في الروعة إلى دايفيد سيلفا، ولكن يُسددها الأخير بشكل سئ ويُضيع فرصة هدف مؤكدة.

2019-10-26T12:13:22Z

43- تمريرات قصيرة من لاعبي مانشستر سيتي لفتح ثغرة في دفاعات أستون فيلا.

2019-10-26T12:09:55Z

40- يُنفذ بيرناردو سيلفا الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة لتصل إلى دي بروينه الذي يضع طولية رائعة ولكن يخرج الحارس توم هيتون ويُمسك بالكرة.

2019-10-26T12:09:30Z

39- ثنائية رائعة بين دي بروينه وبرناردو سيلفا ولكن يتدخل المدافع مات تارجيت ليُخرجها إلى ركلة جانبية.

2019-10-26T12:08:11Z

38- يا الله، من رحيم إلى جوندنجان  الذي يضعها عرضية إلى جيسوس ليُسددها بالرأس ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

بطاقة صفراء

2019-10-26T12:07:31Z

37- بطاقة صفراء إلى جاك جريليش لاعتراضه على قرار الحكم الأخير باحتساب خطأ لصالح رحيم ستيرلينج.

2019-10-26T12:06:41Z

36- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها الدفاع لتصل إلى رحيم ستيرلينج الذي ينطلق مُسرعاً ويسقط ليحصل على ركلة حرة في وسط الملعب.

2019-10-26T12:06:22Z

36- يُطالب لاعبي أستون فيلا بركلة جزاء ولكن يُشير الحكم بأن الكرة ركلة جانبية.

2019-10-26T12:04:55Z

35- يا الله، طولية رائعة من ويسلي إلى تريزيجيه الذي يُسددها بقوة مرة أولى لتصطدم بالمدافعين ومن ثم تصل إلى تريزيجيه مرة أخرى ليُسددها بقوة وتصطدم بيد فرناندينيو ثم تصل إلى ويسلي الذي يُسددها لتصطدم مرة أخرى وتخرج إلى ركلة جانبية.

2019-10-26T12:03:28Z

33- ثنائية من ستيرلينج وجوندوجان ولكن يتدخل مع الكرة دايفيد سيلفا ويرتكب خطأ مع المدافع بيورن إنجليس.

2019-10-26T12:00:17Z

30- استطاع أستون فيلا أن يُغلق جميع المساحات على هجوم مانشستر سيتي حتى هذه اللحظة، ويُقدم لاعبيه مباراة رائعة دفاعياً حتى الأن.

2019-10-26T11:58:12Z

28- سيطرة تامة للاعبي مانشستر سيتي مع حصار كامل على أستون فيلا الذي يُقاتل مُدافعاً عن مرماه بشراسه.

2019-10-26T11:55:41Z

26- كيفين دي بروينه يُنفذ الركلة الجانبية لتصل إلى ميندي في الجانب الأيسر ويضع عرضة رائعة، ولكن يُبعدها دفاع أستون فيلا مرة آخرى.

2019-10-26T11:55:04Z

25- ركلة جانبية لمانشستر سيتي بعد إنطلاقة من رحيم ستيرلينج ومحاولة لوضع عرضية ولكن يُبعدها مدافعي أستون فيلا.

2019-10-26T11:54:24Z

24- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة وتعود الكرة للاعب ماكجين ويُعلن الحكم عن حالة تسلل.

2019-10-26T11:52:59Z

23- يا الله، فرصة غاية في الخطورة، ماكجين يخطف كرة خطرة من تمريرة خاطئة من مدافعي مانشستر سيتي وينطلق ويُسددها رائعة، ولكن تصطدى أروع من الحارس إيديرسون، ومن ثم يتدخل ويسلي مع الكرة ويصطدم هو وحارس مانشستر سيتي ويُطالب بركلة جزاء، ولكن الحكم يُشير بركلة جانبية لأستون فيلا.

2019-10-26T11:52:20Z

22- ثلاثية بين دي بروينه وبيرناردو سيلفا وكانسيلو ولكن يُنهيها كيفين دي بروين بشكل خاطئ لتصل إلى حارس مرمى أستون فيلا.

2019-10-26T11:51:30Z

21- يا الله، تسديدة صاروخية من كانسيلو بالقدم اليسرى، ولكن يُمسك بها توم هيتون.

2019-10-26T11:50:16Z

20- يُنفذ كيفين دي بروينة الركلة الجانبية ولكن يُبعدها المدافع بيورن إنجيلس بعيداً عن مناطق الخطورة.

2019-10-26T11:49:11Z

19- كرة خطرة تصل إلى رحيم ستيرلينج داخل منطقة الجزاء ويتوغل بالعرض ويُسددها بقوة ولكن تصطدم بالمدافعين لتخرج إلى ركلة جانبية، ويُطالب لاعبي السيتيزينز بركلة جزاء لاسضطدامها بيد المدافع، ولكن يُشير الحكم باستكمال اللعب.

2019-10-26T11:46:40Z

17- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يخرج إيديرسون ويُمسك بالكرة.

2019-10-26T11:45:59Z

16- هجمة سريعة من تريزيجية إلى جون ماكجين ومنها إلى ويسلي، ثم تصل إلى دوجلاس لويز الذي يضع عرضية من الجانب الأيمن ولكن تصطدم لتصبح أول ركلة جانبية لأستون فيلا.

2019-10-26T11:43:40Z

13- كرة خطرة من رحيم ستيرلينج الذي يراوغ لاعبي أستون فيلا ويُسددها، ولكن تصطدم بأقدام المدافعين.

2019-10-26T11:42:10Z

12- محاولات مستمرة من مانشستر سيتي مع محاولات من أستون فيلا لاستغلال الهجمات المرتدة.

2019-10-26T11:39:31Z

9- عرضية خطرة من كانسيلو في إتجاه جيسوس ولكن لم يستطع الوصول إليها، مع مُطالبه بركلة جزاء لتدخل إنجيلس معه، ولكن يُشير الحكم باستكمال اللعب.

2019-10-26T11:37:06Z

7- يُنفذ كيفين دي بروينة الركلة الجانبية ويُسددها فيرناندينيو بالرأس ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

2019-10-26T11:36:40Z

7- إنطلاقة سريعة من رحيم ستيرلينج في الجانب الأيسر ويضع عرضية أرضية خطرة ولكن يُبعدها الدفاع لتصبح ركلة جانبية.

2019-10-26T11:35:30Z

6- يا الله كرة رائعة من رحيم إلى إيكاي ومنها إلى جابرييل جيسوس الذي سددها على يمين الحارستوم هيتون، ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر.

2019-10-26T11:34:55Z

5- بداية سريعة وقوية من مانشستر سيتي كالعادة للتحكم في مجريات المباراة ومحاولة التسجيل في عمر المباراة الأول.

2019-10-26T11:34:07Z

4- ركلة جانبية لمانشستر يونايتد يُنفذها كيفين دي بروينه ولكن يُبعدها دفاع أستون فيلا.

بداية المباراة

2019-10-26T11:33:39Z

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية اللقاء

تشكيل أستون فيلا

2019-10-26T11:05:13Z

(4-1-4-1)

يدخل دينيسي سميث مدرب أستون فيلا بطريقة لعب (4-1-4-1) وبتشكيلة تضم كلٌا من: (توم هيتون / فريديريك جيليبر، بيورن إنجليس، تايرون مينجز، مات تارجيت / مارفيلس ناكامبا / محمود تريزيجيه، دوجلاس لويز، جون ماكجين، جاك جريليش / ويسلي)

تشكيل مانشستر سيتي

2019-10-26T11:01:45Z

(4-3-3)

يدخل المدرب بيب جوارديولا بنفس الطريقة المُعتادة لمانشستر سيتي وهي (4-3-3) وبالأسماء الأتية: (إيديرسون مواريس/ بينجامين ميندي، فرناندينيو، جون ستونز، جواو كانسيلو / دايفيد سيلفا، إيلكاي جوندوجان، كيفين دي بروينه / رحيم ستيرلينج، جابرييل جيسوس، برناردو سيلفا)

2019-10-26T11:01:05Z

على الجانب الآخر يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، من بينهم 7 نقاط تحصل عليهم في أخر ثلاث جولات فقط، حيث تعادل مع بيرنلي في الجولة السابعة بنتيجة (2-2)، قبل أن ينتصر بشكل رائع على نورويتش سيتي بخمسة أهداف كاملة مقابل هدف، ومن ثم انتصر على برايتون في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

2019-10-26T11:00:47Z

استطاع أن يعود الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي إلى تدمير دفاعات الفرق المُنافسة، فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليرتفع رصيده إلى النقطة 19 بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، قبل أن يقصوا على أتالانتا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

2019-10-26T10:59:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يحل أستون فيلا ضيفاً على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية المُباشرة، أحمد جمال.