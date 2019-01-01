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مانشستر سيتي × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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التبديل الأول فى صفوف آرسنال

2019-02-03T17:54:08Z

66’ خروج إليكس إيووبي ودخول آرون رامسي 

2019-02-03T17:53:35Z

65’ إنطلاقة من أليكس إيووبي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لكنها بين أقدام مافعي السيتي 

بطاقة صفراء من نصيب إيلكاي جوندوجان

2019-02-03T17:52:39Z

64’ بطاقة صفراء من نصيب إيلكاي جوندوجان لإدعائه السقووط داخل المنطقة 

2019-02-03T17:52:10Z

63’ إرتباك من مدافعي الآرسنال وتمريرة بالخطأ للحارس الذي ابعدها إلى رمية تماس

2019-02-03T17:50:37Z

62’ تسديدة قوية من كيفين دي بروين من يمين المنطقة تصدي لها الحارس بيرند لينو وابعدها بنجاح

سيرجيو أجويرو يسجل الهاتريك له والثالث لفريقه

2019-02-03T17:49:12Z

سيرجيو أجوير

60’ الهدف جاء بعد إختراق رائع من رحيم ستيرلينج من داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية قوية تصطدم فى جسد أجويرو وتسكن الشباك 

2019-02-03T17:48:35Z

59’ جوووووووووووووووووووووووول،،،،،والهدف الثالث للسيتي عن طريق أجويرو 

2019-02-03T17:47:34Z

58’ سيطرة من لاعبي السيتي على مجريات اللقاء وتراجع من لاعبي الجانرز إلى المنطقة الدفاعية 

ساهم في 💯 هدف في الدوري الإنجليزي.. لا يزال 24 عامًا! 🔥

2019-02-03T17:46:13Z

رحيم ستيرلينج

57’

أووووووه،،، ماذا اهدرت يادي بروين؟

2019-02-03T17:43:51Z

56’ تمريرة خطيرة من رحيم ستيرلينج لداخل المنطقة تضع دي بروين منفرداً بالمرمي لكنه سددها تسديدة ضعيفة تصل سهلة بين احضان الحارس بيرند لينو 

2019-02-03T17:42:38Z

54’ محاولة المرور من على حدود المنطقة عن طريق سيرجيو أجويرو لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-02-03T17:41:20Z

53’ ضغط قوي من لاعبي السيتي على دفاعات آرسنال فى هذه الدقائق 

2019-02-03T17:40:34Z

52’ تسديدة قوية من كيفيد دي بروين من على حدود المنطقة تصدي لها الحارس بنجاح لتردد على يمين المنطقة إلى رحيم ستيرلينج المتسلل

2019-02-03T17:39:31Z

50’ تمريرة من بيرناردو سيلفا من الجهة اليمنى تصل إلى دي بروين على حدود المنطقة ليسدد تسديدة قوية تصدي لها الحارس وتردد امام ديفيد سيلفا لكن امسكها الحارس من جديد 

2019-02-03T17:38:15Z

50’ محاولات من الوصول للمرمي من لاعبي آرسنال لكن تغطية جيدة من مدافعي السيتي 

2019-02-03T17:37:04Z

49’ تنفيذ الخطا بتسديدة قوية من ديفيد سيلفا بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

2019-02-03T17:36:35Z

48’ خطأ من خارج المنطقة من مكان جيد للسيتي بعد تدخل قوي على اجويرو 

2019-02-03T17:35:48Z

47’ تمريرة ةتصل على يسار المنطقة إلي رحيم ستيرلينج الذي مررها على حدود المنطقة إلى بيرناردو سيلفا الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

الحكم يطلق صافرة النهاية

2019-02-03T17:17:48Z

تقدم السيتي بهدفين مقابل هدف وحيد لآرسنال

اوووووووووووووووه،،،، رحيم كادت ان يفعلها ويسجل الثالث للسيتي

2019-02-03T17:16:29Z

45+1’ عرضية أرضية خطيرة من داخل يمين المنطقة عن طريق كيفين دي بروين مرت من امام رحيم ستيرلينج الذي حاول تسديدها لكنها مرت إلي ضربة مرمي 

2019-02-03T17:16:00Z

45’ الحكم يحتسب (2) دقيقتان وقت بدل ضائع 

سيرجيو أجويرو يخطف هدف التقدم فى الدقائق الاخيرة من الشوط الاول

2019-02-03T17:13:53Z

سيرجيو أجويرو

43’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية تصل على يسار المنطقة إلى رحيم ستيرلينج الذي مررها على حدود المنطقة إلى جوندوجان الذي أرسلها تمررة ساقطة لرحيم من جديد ليمررها رحيم عرضية أرضية تلقاها الارجنتيني سيرجيو أجويرو بتسديدة من على القائم البعيد لتسكن المرمي بنجاح

2019-02-03T17:13:08Z

42’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للسيتي عن طريق أجويروووووو

2019-02-03T17:12:38Z

41’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن رأسية أوتاميندي تبعدها لخارج المنطقة 

2019-02-03T17:12:03Z

40’ إنطلاقة من لوكاس توريرا من منتصف الميدان ومن ثم يمررها على يمين المنطقة إلى أوباميانج الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

بطاقة صفراء من نصيب لوكاس توريرا

2019-02-03T17:11:10Z

39’ بطاقة صفراء من نصيب لوكاس توريرا  بعد تدخل قوي على كيفين دي بروين 

هجمة خطيرة لآرسنال

2019-02-03T17:08:49Z

37’ تمريرة من جيوندوزي لداخل المنطقة إلى سياد كولاسينيتش الذي سدد كرة قوية تصدي لها الحارس مورايش وابعدها لتصل على الجهة اليسري إلى ناتشو مونريال الذي مررها عرضية أرضية أليكساندر لاكازيت وهمررها على حدود المنطقة إلى المتقدم لوكاس توريرات الذي سددها بقوة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على دفاعات السيتي 

2019-02-03T17:06:53Z

36’ تمريرة من رحيم ستيرلينج من يسار المنطقة إلى ديفيد سيلفا الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة مرت من امام الحارس بيرند لينو الذي حاول ابعدها لتصل امام المدافع ناتشو مونريال ويبعدها من منطقة الخطورة 

2019-02-03T17:05:19Z

35’ مرتدة سريعة لآرسنال وتمريرة من أليكساندر لاكازيت فى إوباميانج المنفرد بالمرمي لكن يخرج الحارس مورايش ويتقمص دور الليبقرو ويبعدها من امامه بنجاح 

2019-02-03T17:04:44Z

34’ ركنية للسيتي تنفذ بعرضية من دي بروين لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة بنجاح 

2019-02-03T17:04:03Z

33’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-03T17:02:36Z

31’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على فيرناندينيو 

2019-02-03T17:00:31Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2019-02-03T16:59:30Z

29’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي السيتي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات آرسنال 

أجويرو سجل أسرع هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. 💨

2019-02-03T16:58:49Z

2019-02-03T16:57:58Z

27’ تسديدة قوية من كيفين دي بروين من على حدود المنطقة مرت اعلى المرمي بقليل لتتحول إلى ضربة مرمي لآرسنال 

2019-02-03T16:57:02Z

26’ إنطلاقة من أليكساندر لاكازيت من على حدود المنطقة ثم يمررها على الجهة اليسري فى إتجاه لوكاس توريرا الذي أرسلها عرضية غير متقنة تصطدم فى الشباك الخارجية 

2019-02-03T16:55:54Z

25’ ضغط من السماوي على دفاعات الجانرز المتحفظ دفاعياً داخل المنطقة 

2019-02-03T16:55:18Z

24’ تمريرة من دي بروين فى إتجاه رحيم ستيرلينج على الجهة اليسري لكنها غير متقنة أقرب إلى الحارس بيرند لينو 

2019-02-03T16:53:31Z

22’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيرناردو سيلفا لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد فيرناندينو 

2019-02-03T16:52:57Z

22’ إنطلاقة من كيفين دي بروين من داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-02-03T16:52:02Z

21’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان 

2019-02-03T16:50:32Z

20’ كايل وولكر يرسل تمريرة إلى أقصي الجهة اليسري فى إتجاه رحيم ستيرلينج الذي ارسلها عرضية على القائم البعيد فى إتجاه بيرناردو سيلفا ليمررها برأسة فى منتصف المنطقة لكنها بدون متابعة من احد يستخلصها الدفاع بنجاح

2019-02-03T16:47:57Z

18’ تنفيذ الركنينة بعرضية لداخل المنطقة عن طريق دي بروين قبلها برأسية لابورتي لكنها تصطدم فى الدفاع وتردد إلى رحيم الذي حاول تسديد الكرة لكنها تردد من الدفاع وتصل إلى أوتاميندي الذي سددها من على حدود المنطقة لكن امسكها الحارس بيرند لينو بثبات 

2019-02-03T16:47:18Z

17’ عرضية أرضية قوية من لابورتي من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى مصطافي وتتحول إلى ركنية 

2019-02-03T16:45:54Z

16’ تمريرة تصل داخل يسار المنطقة إلى سيرجيو أجويرو لكن الحكم يشير بوجود تسلل على الأرجنتيني 

2019-02-03T16:45:05Z

15’ ربع ساعة من زمن الشوط الاول حيث نجح السماوي فى التقدم عن طريق سيرجيو أجويرو وتعادل للجانرز بهدف عن طريق لوران كوشيلني 

2019-02-03T16:44:31Z

14’ إنطلاقة من كيفين دي بروين من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها أقوي كمن اللازم يفشل رحيم ستيرلنج المتابع لها اللحاق بها 

2019-02-03T16:43:41Z

13’ إستفاقة هجومية من لاعبي الجانرز وضغط متقدم على دفاعات الفريق السماوي 

2019-02-03T16:43:15Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لابورتي على لوكاس توريرا 

لوران كوشيلني يعود بهدف التعادل لآرسنال

2019-02-03T16:41:56Z

لوران كوشيلني

11’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ناتشو مونريال برأسية على القائم البعيد تابعها لوران كوشيلني برأسية قوية على يمين المرمي 

2019-02-03T16:41:16Z

10’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، هدف التعادل لآرسنال عن طريق لوران كوشيلني 

2019-02-03T16:40:16Z

9’ تمريرة من أوباميانج لداخل المنطقة تصطدم فى الدفاع وتصل فى إتجاه لوكا توريرا لكن ابعدها كايل وولكر فى الوقت المناسب إلى ركنية 

أوووووووووووه،،،،،،هدف للسيتي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-02-03T16:39:08Z

8’ الهدف جاء بعد خطا من الجهة اليمنى نفذها كيفين دي بروين بعرضية متقنة لداخل المنطقة تلقاها لابورتي برأسية قوية تسكن الشباك لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-02-03T16:37:49Z

6’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي السيتي وتحضير بعرض بالملعب 

2019-02-03T16:36:29Z

5’ ضغط متقدم من لاعبي سيتي مستغلاً إرتباك لاعبي آرسنال فى المنطقة الدفاعية 

أووووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من رحيم ستيرلينج

2019-02-03T16:35:40Z

4’ ركنية لمانشستر سيتي تنفذ بعرضية من كيفين دي بروين على حدود المنطقة تلقاها رحيم وسدد كرة قوية لكن تالق الحارس بيرند لينو وابعدها ببراعة 

2019-02-03T16:34:17Z

3’ إنطلاقة من بيرناردو سيلفا من يمين منطقة جزاء آرسنال ومن ثم يمررها عرضية أرضية لكن ابعدها كوشيلني إلى ركنية 

أجويرو يفتتح التسجيل فى دقيقة الاولي للسيتي

2019-02-03T16:32:11Z

سيرجيو أجويرو

2’ الهدف جاء بعد ضغط قوي من بداية المباراة وخطأ من أليكس إيووبي من الجهة اليسري ليستخلصها إيميريك لابورتي ويمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تصل إلى الخالي من الرقابة أجويرو الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-02-03T16:31:22Z

1’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو أجويرو 

التشكيل الرسمي لآرسنال

2019-02-03T15:58:59Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / شكودران مصطافي / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / لوكاس توريرا / سياد كولاسينيتش / بيير إيميريك أوباميانج / أليكساندر لاكازيت 

إيديه نكيتياه / كونستانتينوس مافروبانوس / بيتر تشيك / آرون رامسي / محمد النني / مسعود أوزيل / دينيس سواريز 

التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي

2019-02-03T15:56:24Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / إيميريك لابورتي / نيكولاس اوتاميندي / فيرناندينيو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / كيفين دي بروين / بيرناردو سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو 

البدلاء / ليروي ساني / دانيلو / جابرييل خيسوس / فابيان ديلف / جون ستونز / أريانيت موريك / رياض محرز 

2019-02-02T22:57:43Z

يدخل فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة خلف توتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف ليعد إلى الترتيب الثاني بفارق نقطة عن السماوي الذي يسعي للإنتصار من أجل الإقتراب أكثر من ليفربول المتصدر برصيد 61 نقطة ، بينما يحتاج الأرسنال للفوز من أجل تثبيت مقعده في المركز الرابع المأهل لبطولة دوري أبطال أوربا الموسم القادم حيث يدخل الجانرز فى المركز الرابع برصيد 47 نقطة

2019-02-02T22:57:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره آرسنال، على ملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.

 