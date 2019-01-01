يدخل فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة خلف توتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف ليعد إلى الترتيب الثاني بفارق نقطة عن السماوي الذي يسعي للإنتصار من أجل الإقتراب أكثر من ليفربول المتصدر برصيد 61 نقطة ، بينما يحتاج الأرسنال للفوز من أجل تثبيت مقعده في المركز الرابع المأهل لبطولة دوري أبطال أوربا الموسم القادم حيث يدخل الجانرز فى المركز الرابع برصيد 47 نقطة