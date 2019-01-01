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مانشسترسيتي × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مانشسترسيتي ضد توتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الاتحاد

محدث
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Getty Images

2019-08-17T02:45:32Z

حقق توتنهام فوز مهم فى مشواره فى الدوري امام فريق أستون فيلا بنتيجة (3-1) وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي من البريميرليج، حيث أنهي السبيرز الموسم الماضي فى المركزالرابع برصيد 71 نقطة  بعد ان خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الإنتصار فى 23 مباراة وتعادل فى 2 وخسر فى 13 لقاء،  وكانت آخر مباريات توتنهام الودية كانت امام أمام إنتر ميلان الإيطالي وانتهت بفوز النيراتزورى بنتيجة (4-3) ويسعي الفريق الإنجليزي لإقتناص الثلاث نقاط من امام بطل الدوري الموسم الماضي

2019-08-17T02:45:10Z

أقتنص السيتيزنس أولى ثلاث نقاط له في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي،  وبهذا الانتصار يحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي باربع أهداف مقابل هدف وحيد. يدخل السيتي هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.

2019-08-17T02:44:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوليفتح ملعب الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وتوتنهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.