أقتنص السيتيزنس أولى ثلاث نقاط له في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، وبهذا الانتصار يحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي باربع أهداف مقابل هدف وحيد. يدخل السيتي هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.