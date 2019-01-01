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ماميلودي صنداونز × الوداد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ماميلودي صنداونز ضد الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19

محدث
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2019-05-04T13:36:03Z

37’إسماعيل الحداد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة بحثًا عن رأسية لزهير المترجي، لكن كانت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T13:34:19Z

36’هدأت المباراة نسبيًا وحصار اللعب في منتصف الميدان

2019-05-04T13:34:01Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي

2019-05-04T13:32:05Z

33’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان

2019-05-04T13:31:21Z

32’خطأ لصالح إسماعيل الحداد بعد تدخل من هلومفو كيكانا في منتصف الميدان

2019-05-04T13:29:19Z

31’لينجرمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت إلى أحضان أحمد رضا

2019-05-04T13:28:13Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-05-04T13:27:57Z

29’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-05-04T13:27:29Z

28’إصابة اللاعب أشرف داري بعد التدخل الأخير من سيرينو

بطاقة صفراء

2019-05-04T13:26:38Z

27’خطأ لصالحأشرف داري بعد تدخل من لياندرو سيرينو في مناطق دفاعات الوداد استوجب عليه بطاقة صفراء

2019-05-04T13:23:45Z

26’زهير المترجي انطلق من الجانب الأيسر عن طريق زهير المترجي في إتجاه وليد الكارتي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ماميلودي صنداونز إلى ركنية

2019-05-04T13:22:22Z

25’ليبوهانج مابوي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-04T13:21:10Z

24’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الوداد في منتصف الميدان

2019-05-04T13:20:27Z

23’إسماعيل الحداد مرر كرة بينية في إتجاه زهير المترجي، أبعدت من أمامه من دفاعات صنداونز

شاهد

2019-05-04T13:17:12Z

22’أشرف داري أخطأ في إبعاد الكرة من داخل المنطقة إصطدمت باللاعب ثابيلو مورينا وكانت خطيرة، لكنها وصلت في الأخير إلى الحارس أحمد رضا

 

2019-05-04T13:17:02Z

21’المباراة تُستأنف الآن

2019-05-04T13:16:52Z

20’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-04T13:16:42Z

19’سقوط الحداد بداعي الإصابة

2019-05-04T13:15:55Z

18’خطأ لصالح إسماعيل الحداد بعد تدخل من صامويل تياني في منتصف الميدان

2019-05-04T13:13:57Z

17’ركنية نفذها إسماعيل الحداد قوية على القائم الثاني مرت من أمام بديع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-04T13:13:31Z

16’عبد اللطيف أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من أنيل نجكونجكا إلى ركنية

2019-05-04T13:13:15Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:12:42Z

13’لاعبي صنداونز يتبادلون التمريرات لمحاولة الوصول لمرمى الحارس أحمد رضا

2019-05-04T13:10:39Z

12’زواني أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوداد إلى ركنية

2019-05-04T13:08:29Z

11’تمريرة بينية عن طريق صامويل تياني في إتجاه ليبوهانج مابوي المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-05-04T13:08:08Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:07:14Z

9’لاعبي ماميلودي صنداونز يتبادلون التمريرات بحثًا عن إختراق دفاعات الوداد

2019-05-04T13:06:48Z

8’خطأ لصالح عبد اللطيف نصير بعد تدخل من صامويل تياني في منتصف الميدان

2019-05-04T13:06:06Z

7’بديع أووك انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-04T13:05:15Z

6’تمريرة بينية عن طريق يحيى جبران في إتجاه بديع أووك المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-04T13:04:18Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-04T13:03:59Z

4’خطأ لصالح صامويل مابوندا بعد تدخل من بديع أووك في منتصف الميدان

2019-05-04T13:02:55Z

3’تمريرات متبادلة بين أٌقدام لاعبي أصحاب الأرض في منتصف الميدان

2019-05-04T13:01:57Z

2’الوداد بالزي الأبيض والأحمر على اليمين وصنداونز بالزي الأصفر والأزرف على اليسار

انطلاق إياب نصف النهائي

2019-05-04T13:01:39Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الوداد لمباراة اليوم

2019-05-04T12:44:13Z

يبدأ المدرب فوزي البنزرتي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

أحمد رضا / عبداللطيف نصير / أشرف داري / شيخ كومارا / أيوب العملود / صلاح الدين سعيدي / وليد الكارتي / إسماعيل الحداد / يحيى جران / بديع أوك / زهير المترجي 

 

إليكم تشكيل ماميلودي صنداونز لمباراة اليوم

2019-05-04T12:43:33Z

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دينيس أونيانجو / نكونجاجا / ليبوسا / ريكاردو ناسمينتو / تيبوجو لينجرمان / صاميول مابوندا / هلومفو كيكانا / ثيمبا زواني / لياندرو جاستون / ثايبلو مورينا / ليبوهانج مابوي

 

2019-05-04T12:41:47Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم هيلدر مارتينيز

2019-05-04T12:41:43Z

تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء بكل قوة لمحاولة تعويض نتيجة مباراة الذهاب وإحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

2019-05-04T12:41:26Z

أنهي الشياطين الحُمر لقاء الذهاب بتقدم مريح بهدفين مقابل هدف، وكان قد تأهل وداد الأمة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على فريق  حوريا كوناكري، بعدما تخطاه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-5) ، وكان الوداد ينافس في دور المجموعات في مجموعة  ضمت كلًا من لوبي ستارز وأسيك ميموزا وماميلودي صنداونز وتأهل كأول للمجموعة بعدما حصد عشر نقاط .

2019-05-04T12:38:51Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ماميلودي صنداونز والوداد على ملعب مولاي عبدالله، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال