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مازيمبي × الترجي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مازيمبي والترجي الرياضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، على استاد مازيمبي

محدث
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2019-05-04T13:38:21Z

38’ ركنية لفريق مازيمبي تنفذ بعرضية من ميشاك إليا تلقاها ناثان سينكالا برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-04T13:37:41Z

37’ ضغط قوي من لاعبي مازيمبي على دفاعات الترجي الرياضي لمحاولة البحث عن هدف 

2019-05-04T13:36:55Z

36’ عرضية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها جوزيف أوتشايا برأسية لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي 

2019-05-04T13:35:14Z

35’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق ميشاك إليا لكن أبعدها الحارس معز بن شريفية 

2019-05-04T13:34:43Z

34’ محاولة الاختراق من يوسف البلايلي من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان يسددها 

2019-05-04T13:33:12Z

33’ تمريرة طولية من أيمن بن محمد فى إتجاه يوسف البلايلي على الجهة اليسري لكنها طالت وتحولت إلى رمية تماس

أووووووووووه،،،،، تسديدة خطيرة من يوسف الببلايلي

2019-05-04T13:31:40Z

31’ تنفيذ الخطأ بتسديدة خادعة من يوسف البلايلي أرضية مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-05-04T13:30:20Z

30’ خطا من مكان خطير للغاية لفريق الترجي بعد إحتساب الحكم لمسة على المهاجم رينفورد كالابا 

2019-05-04T13:29:38Z

29’ تنفيذ الركينة بعرضية على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع من جديد إلى ركنية 

هجمة خطيرة للترجي

2019-05-04T13:28:40Z

28’ تسديدة قوية للغاية من خارج المنطقة عن طريق أيمن بن محمد لكن اعبدها الحارس جبوهو ببراعة إلى ركنية 

2019-05-04T13:26:55Z

27’ خطا فى منتصف الميدان بضد شمس الدين الذوادي بعد تدخل قوي على جاكسون موليكا 

2019-05-04T13:25:40Z

26’ تنفيذ الخطأ بعرضية من انيس البدري لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع لتتحول إلى ضربة مرمي للفريق الكونجولي 

2019-05-04T13:25:12Z

25’ خطأ للترجي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي على غيلان الشعلالي 

2019-05-04T13:23:26Z

23’ تمريرة طولية من كيفين مونديكو فى إتجاه رينفورد كالابا على الجهة اليسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-05-04T13:20:53Z

22’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جوزيف أوتشايا لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-05-04T13:20:18Z

21’ خطا لمازيمبي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من شمس الدين الذوادي على جاكسون موليكا

2019-05-04T13:19:46Z

20’ ضغط قوي من لاعبي مازيمبي على دفاعات الترجي الرياضي  ومحاولات للإختراق من على حدود المنطقة 

2019-05-04T13:18:31Z

18’ محاولة التسديد من الفريق الكونجولي من على حدود المنطقة لكن تصدي رائع من دفاعات الترجي 

2019-05-04T13:17:12Z

17’ إنطلاقة من أنيس البدري الذي أرسلها عرضية من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-05-04T13:16:45Z

16’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام لاعبي الترجي فى منتصف الميدان 

2019-05-04T13:15:15Z

15’ إستئناف المباراة من جديد بعد خروج الشعلالي لإستكمال علاجه خارج الميدان

2019-05-04T13:14:36Z

14’ توقف اللقاء لسقوط غيلان الشعلالي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-05-04T13:13:46Z

13’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الترجي بعد تدخل قوي على غيلان الشعلالي 

2019-05-04T13:12:44Z

12’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق رينفورد كالابا لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس معز بن شريفية بثبات 

2019-05-04T13:11:07Z

11’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الترجي لمحاولة الخروج من المنطقة الدفاعية وضغط متقدم على حامل الكرة من لاعبي مازيمبي 

2019-05-04T13:10:20Z

10’ عشر دقائق أولي من عمر المباراة والسيطرة لفريق مازيمبي لكنها بدون خطورة على المرمي 

2019-05-04T13:09:15Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-05-04T13:08:31Z

8’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق جوزيف أوتشايا لكن ابعدها أيمن بن محمد بالخطأ وكادت ان تسكن مرماه لكنها مرت اعلى المرمي لتتحول إلى ركنية 

2019-05-04T13:07:33Z

7’ محاولات من لاعبي مازيمبي وضغط على دفاعات الترجي لمحاولة البحث عن هدف فى الدقائق الاولي من المباراة 

2019-05-04T13:06:28Z

6’ تمريرة طولية من غيلان الشعلالي فى إتجاه طه ياسين الخنيسي لكنها أقرب إلى الحارس سيلفيان جبوهو 

2019-05-04T13:04:46Z

5’ عرضية أرضية خطيرة من داخل يمين المنطقة تلقاها جاكسون موليكا بتسديدة لكنها تفتقد الدقة وتصل إلى رينفورد كالابا الذي حاول تسديد الكرة لكنها مرت بجوارالقائم إلى ضربة مرمي 

2019-05-04T13:03:48Z

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من مبوتو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-05-04T13:02:58Z

2’ خطا من الجهة اليمنى لصالح مازيمبي بعد تدخل قوي من أيمن بن محمد على ميتشي ميكا 

التشكيل الرسمي للترجي الرياضي

2019-05-04T12:39:32Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/19 وتضم كلامن

معز بن شريفية / محمد أمين مسكيني / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / أنيس البدري / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / طه ياسين الخنيسي 

البدلاء / علي جمال / إيهاب المباركي / سعد بقير / محمد على اليعقوبي / هيثم جويني / بلال الماجري / محمد العربي 

التشكيل الرسمي لمازيمبي

2019-05-04T12:37:14Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

سيلفيان جبوهو / إيساما مبيكو / كوفي كوامي / كيفين مونديكو / جوزيف أوتشايا / ميتشي ميكا / تريسور مبوتو / ناثان سينكالا / ميشاك ألبا / جاكسون موليكا / رينفورد كالابا 

البدلاء / بين مالاانجو / شيكو أوشيندي / إبراهيم مونكورو بوسو / جوديت ماسينجو / جلودي ليكونزا / جويل كيمواكي 

2019-05-04T02:04:42Z

أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتسجيل هدفين أو أكثر في هذا اللقاء لضمان الوصول للمباراة النهائية، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.

2019-05-04T02:04:30Z

حسم نادي الدم والذهب مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، وتُعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة للفريق قبل السفر إلى الكونغو، وكان الفريق قد تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

2019-05-04T02:04:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد مازيمبي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.