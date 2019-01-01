أووووووووووه،،،،، تسديدة خطيرة من يوسف الببلايلي
هجمة خطيرة للترجي
KICK OFF | The match TP Mazembe - ES Tunis has started. Tune in now! #TotalCAFCL #TPMEST pic.twitter.com/kx2lKmmK6Q— CAF (@CAF_Online) ٤ مايو ٢٠١٩
التشكيل الرسمي للترجي الرياضي
يبدأ بطريقة (4/2/3/19 وتضم كلامن
معز بن شريفية / محمد أمين مسكيني / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / أيمن بن محمد / فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / أنيس البدري / غيلان الشعلالي / يوسف البلايلي / طه ياسين الخنيسي
#TotalCAFCL Semifinals #TPMEST | 🇨🇩@TPMazembe 🆚 @ESTuniscom🇹🇳 : Starting XI / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/j85HxkfSEM— Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) ٤ مايو ٢٠١٩
البدلاء / علي جمال / إيهاب المباركي / سعد بقير / محمد على اليعقوبي / هيثم جويني / بلال الماجري / محمد العربي
التشكيل الرسمي لمازيمبي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
سيلفيان جبوهو / إيساما مبيكو / كوفي كوامي / كيفين مونديكو / جوزيف أوتشايا / ميتشي ميكا / تريسور مبوتو / ناثان سينكالا / ميشاك ألبا / جاكسون موليكا / رينفورد كالابا
البدلاء / بين مالاانجو / شيكو أوشيندي / إبراهيم مونكورو بوسو / جوديت ماسينجو / جلودي ليكونزا / جويل كيمواكي
أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتسجيل هدفين أو أكثر في هذا اللقاء لضمان الوصول للمباراة النهائية، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.
حسم نادي الدم والذهب مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، وتُعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة للفريق قبل السفر إلى الكونغو، وكان الفريق قد تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.