أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد مازيمبي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.