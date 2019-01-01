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إليكم تشكيل برشلونة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إرنستو فالفيردي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًَا منتيرشتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليه / جوردي ألبا / سيرجي روبيتو / سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثمان ديمبيلي
إليكم تشكيل ليون لمباراة اليوم
يبدأ المدرب برونو جينيزو بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا منأنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / مارسيلو / جايسون دينايه / فيرلاند ميندي / بيرتراند تراوري / تانجوي نيدومبيلي / حسام عوار / ممفيس ديباي / موسى ديمبيلي
حقق البلاوجرانا فوزًا مهمًا على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.
يأتي فريق ليون في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات.