45+3" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 1-1.
مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
- -
- -
45" الحكم أضاف 3 دقائق وقت بدلًا من الضائع
- -
جووووووووووووووووون هدف التعادل لفريق ليفربول عن طريق نونيز
45" نونيز يسجل التعادل بعد تمريرة رائعة من أرنولد تصل له داخل يسا المنطقة ليسددها بلمسة رائعة على يسار المرمى
- -
44" انطلاقة من أداما تراوري ليمرر الكرة إلى راؤول خيمينيز ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها دفاع ليفربول من منطقة الخطورة
- -
42" سيطرة من لاعبي وولفرهامبتون وسط إرتباك واضح فى صفوف الريدز
- -
أووووووه، هجمة خطيرة لوولفرهامبتون
39" أداما تراوري يرسل عرضية أرضية رائعة لم تجد متابعة من أحد على القائم البعيد
- -
أووووووه أليسون يتصدى لتسديدة صاروخية
35" أليسون يتصدى لتسديدة صاروخية من جيديس من خارج المنطقة
- -30" نصف ساعة مرت من الشوط الأول والتقدم لصالح وولفرهامبتون بهدف نظيف
- -
جوووووووووووووووووون أول ولفرهامبتون بمساعدة أليسون
26" أليسون يخطأ فى ابعدا الكرة ليمررها إلى المهاجم جونزالو جيديش فى منطقة الجزاء ليسددها بسهولة فى المرمى
- -
24" هجمة مرتدة لولفرهامبتون لكن تدخل الدفاع بسكل رائع واستخلص الكرة بنجاح
- -
21" إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول
- -
20" توقف المباراة لسقوط روبن نيفيز على أرض الملعب بعد تدخل من نونيز
- -
18" توغل من محمد صلاح الذي ارسل عرضية فى اتجاه نونيز لكن ابعدها حارس ولفرهامبتون
- -
15" ربع ساعة مرت الشوط الأول والتعادل السلبي ما زال مستمر
- -
أوووووووووه، هدف محقق لصالح وولفرهامبتون
14" خطأ من المدافع جويل ماتيب فى ابعاد الكرة يستخلصها جونزالو جيديس ويسددها بجوار القائم
- -
12" خطأ فى منتصف الميدان لصالح وولفرهامبتون ضد فابينيو
- -
10" مرور 10 دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي ما زال قائم بين الفريقين
- -
7" إيت نوري ينفذ ركلة ركنية بعرضية ابعدها دفاع ليفربول من منطقة الخطورة
- -
4" تمريرة رائعة من محمد صلاح كوردي جاكبو داخل يسار المنطقة ثم سددها بقوة أمسكها الحارس بثبات
- -
أوووووووووه، تسديدة قوية من صلاح
3" محمد صلاح نفذ الخطأ بتسديدة مباشرة على المرمى مرت اعلى المرمى بقليل
- -
2" خطأ من مكان خطير لليفربول بعد تدخل قوي على محمد صلاح من عل حدود المنطقة
- -
1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
- -
تشكيل وولفرهامبتون
يبدأ وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
مانيجا ساركيك
جوني كاسترو - توتي - ناثان كولينس - دكستر ليميكيسا
ريان إيت نوري - جوزيف هودج - روبين نيفيش - أداما تراوري
جونسالوجيديش - راؤول خيمينيز
- -
تشكيل ليفربول
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندروربرتسون - إبراهيم كوناتي - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر أرنولد
تياجو سيلفا - فابينيو - جوردان هندرسون
كودي جاكبو - دارون نونيز - محمد صلاح
- -
ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.
أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي،على "انفيلد".