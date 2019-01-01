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ليفربول × وولفرهامبتون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

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Getty Images

2019-05-12T01:28:34Z

كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.

2019-05-12T01:28:27Z

فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظلزملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

2019-05-12T01:28:14Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.