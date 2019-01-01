فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظلزملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.