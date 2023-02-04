مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".

Wolves vs Liverpool
components:generic.liveblog.newPosts
ولفرهامبتون vs ليفربولولفرهامبتونليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

ملخص

  • -

    تبديل أول لليفربول

    65" دخول جوردان هندرسون وخروج نابي كيتا

  • -

    أووووووووه،، محمد صلاح يهدر فرصة أخرى

    62" محمد صلاح يهدر فرصة أخرى بعد تمريرة رائعة من جاكبو لكن صلاح سددها بجوار القائم

  • -

    تبديل ثنائى لوولفرهامبتون

    60" دخول جواو موتينيو وراؤول خيمينيز وخروج ماتيوس كونيا وبابلو سارابيا

  • -

    57" ليفربول يضغط بقوة لمحاولة البحث عن هدف لتقليص الفارق

  • -

    أووووووووووه، ماذا أهدرت ياصلاااح

    55" تمريرة رائعة تضع صلاح منفردا بالمرمى لكنه سددها أعلى العارضة

  • -

    52: تمريرة خطيرة فى إتجاه محمد صلاح لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع قبل أن يمررها

  • -

    49" أندرو روبيرتسون أرسل تمريرة عرضية أرضية من جهة اليسار لداخل المنطقة تلقاها نابي كيتا وسددها لكنها اصطدمت فى الدفاع وابعدها فى اللحظات الأخيرة

  • -

    46" بداية الشوط الثاني

  • -

    45+4" نهاية الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون على ليفربول بنتيجة 2-0.

  • -

    45+3" بطاقة صفراء من نصيب كريج داوسون بعد تدخل قوي على داروين نونيز

  • -

    45+1" نونيز يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم

  • -

    45" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع

  • -

    39" إصابة هي تشان هوانج مهاجم ولفرهامبتون ودخول آداما تراوري بدلا منه
  • -

    35" ليفربول يفشل حتى الأن فى الوصول لمرمى وولفرهامبتون

  • -

    31" تسديدة من ماتيوس كونيا من خارج المنطقة أمسكها الحارس أليسون بثبات

  • -

    30" نصف ساعة مرت من المباراة والنتيجة تشير بتقدم وولفرهامبتون بثنائية نظيفة على ليفربول

  • -

    26" تسديدة من أرنولد من خارج المنطقة مرت بعيدة عن المرمى

  • -

    24" خطأ من المدافع جويل ماتيب ليستخلصها داروين نونيز ويسددها لكن أليسون يبعدها بنجاح

  • -

    19" تسديدة قوية من محمد صلاح من الجهة اليمنى مرت اعلى العارضة

  • -

    13" تسديدة قوية من داروين نونيز من على حدود المنطقة ابعدها الحارس ببراعة