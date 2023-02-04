مباشر ليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".