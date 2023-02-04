65" دخول جوردان هندرسون وخروج نابي كيتا
مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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تبديل أول لليفربول
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أووووووووه،، محمد صلاح يهدر فرصة أخرى
62" محمد صلاح يهدر فرصة أخرى بعد تمريرة رائعة من جاكبو لكن صلاح سددها بجوار القائم
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تبديل ثنائى لوولفرهامبتون
60" دخول جواو موتينيو وراؤول خيمينيز وخروج ماتيوس كونيا وبابلو سارابيا
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57" ليفربول يضغط بقوة لمحاولة البحث عن هدف لتقليص الفارق
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أووووووووووه، ماذا أهدرت ياصلاااح
55" تمريرة رائعة تضع صلاح منفردا بالمرمى لكنه سددها أعلى العارضة
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52: تمريرة خطيرة فى إتجاه محمد صلاح لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع قبل أن يمررها
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49" أندرو روبيرتسون أرسل تمريرة عرضية أرضية من جهة اليسار لداخل المنطقة تلقاها نابي كيتا وسددها لكنها اصطدمت فى الدفاع وابعدها فى اللحظات الأخيرة
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46" بداية الشوط الثاني
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45+4" نهاية الشوط الأول بتقدم وولفرهامبتون على ليفربول بنتيجة 2-0.
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45+3" بطاقة صفراء من نصيب كريج داوسون بعد تدخل قوي على داروين نونيز
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45+1" نونيز يسدد كرة قوية من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم
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45" الحكم أضاف 4 دقائق وقت بدل ضائع
- -39" إصابة هي تشان هوانج مهاجم ولفرهامبتون ودخول آداما تراوري بدلا منه
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35" ليفربول يفشل حتى الأن فى الوصول لمرمى وولفرهامبتون
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31" تسديدة من ماتيوس كونيا من خارج المنطقة أمسكها الحارس أليسون بثبات
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30" نصف ساعة مرت من المباراة والنتيجة تشير بتقدم وولفرهامبتون بثنائية نظيفة على ليفربول
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26" تسديدة من أرنولد من خارج المنطقة مرت بعيدة عن المرمى
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24" خطأ من المدافع جويل ماتيب ليستخلصها داروين نونيز ويسددها لكن أليسون يبعدها بنجاح
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19" تسديدة قوية من محمد صلاح من الجهة اليمنى مرت اعلى العارضة
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13" تسديدة قوية من داروين نونيز من على حدود المنطقة ابعدها الحارس ببراعة