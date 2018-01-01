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ليفربول × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري ابطال

محدث
التعليقات()
Getty

يارباااااااااااااااااااااااه،،،،، ماذا تفعل يامانيه؟

2018-12-11T21:54:13Z

90+4’ تمريرة خطيرة من محمد صلاح فى إتجاه ساديو مانيه تضعه منفرداً فى مواجهة المرمي لكنه سددها تسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T21:52:46Z

90+3’ تمريرة طولية لداخل المنطقة فى غتجاه أركاديوز ميليك ليتلقاها فى مواجهة الحارس أليسون ويسددها لكن اليسون يتصدي لها ببراعة ويبعدها ويحرم نابولي من هدف التأهل 

2018-12-11T21:52:01Z

90+3’ أووووووووووووووووه،،،،، الحارس أليسون يتصدي لهدف مؤكد من امام أوكاديوز ميليك 

2018-12-11T21:51:23Z

90+2’ بطاقة صفراء من نصيب اندري روبيرتسون

2018-12-11T21:50:35Z

90+1’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

تبديل أخير فى صفوف ليفربول

2018-12-11T21:50:10Z

90’ دخول ديان لوفرين وخروج ارنولد للإصابة 

2018-12-11T21:49:13Z

89’ تمريرة طولية لنابولي لداخل المنطقة ابعدها المدافع فان ديك برأسية على حدود المنطقة تلقاها لورينزو إنسيني بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T21:48:49Z

88’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي نابولي فى منتصف الميدان 

2018-12-11T21:48:27Z

87’ توقف اللقاء لإصابة ارنولد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

أوووووووه،،،، ماذا اهدرت يامانيه؟

2018-12-11T21:47:19Z

86’ تمريرة طولية من فابينيو من منتصف الميدان فى إتجاه محمد صلاح على يسار المنطقة ومن ثم يمررها صلاح لداخل المنطقة إلى المتمركز ساديو مانيه فى مواجهة المرمي ليسددها تسديدة قوية مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T21:45:34Z

85’ تسديدة من فينالدوم من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

التبديل الثاني فى صفوف ليفربول

2018-12-11T21:44:49Z

84’ دخول فابيونو وخروج جيمس ميلنر 

بطاقة صفراء من نصيب محمد صلاح

2018-12-11T21:43:08Z

83’ بطاقة صفراء من نصيب محمد صلاح بعد تعمده منع الحارس أوسبينا للعب الكرة 

2018-12-11T21:42:36Z

82’ تمريرة خطيرة من ميلنر إلى فينالدوم لداخل المنطقة ليسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة إلى الحارس أوسبينا 

2018-12-11T21:41:47Z

82’ تنفيذ الركنية بتمريرة قيرة من ميلنر إلى ارنولد الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة ليرتقي لها فينالدوم ويسددها برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T21:41:14Z

81’ إنطلاقة من فينالدوم من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

2018-12-11T21:40:15Z

80’ تمريرة خطيرة تصل إلى لورينزو إنسيني لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

تبديل أول فى صفوف ليفربول

2018-12-11T21:39:48Z

79’ دخول نابي كيتا وخروج روبيرتو فيرمينو 

هجمة خطيرة لنابولي

2018-12-11T21:38:53Z

78’ أوووووووووووووو،،،، إنطلاقة خطيرة من إنسيني من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها كاييخون بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T21:38:04Z

77’ سلسلة من التمريرات العديدة من على حدود المنطقة تنتهي بتمريرة خطيرة لداخل المنطقة إلى فان ديك الذي سدد كرة قوية على الطائر لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T21:37:04Z

76’ إنطلاقة من محمد صلاح من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى روبيرتسون الذي مررها تمريرة رائعة لساديو مانيه المتمركز داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس أوسبينا بنجاح 

أوووووووووووووووو،،،،هجمة خطيرة ابعدها الحارس أوسبينا

2018-12-11T21:34:30Z

75’ أوووووووووووووووو،،،،هجمة خطيرة ابعدها الحارس أوسبينا، بعد تمريرة خطيرة تصل إلى محمد صلاح داخل المنطقة ليستلم الكرة وسط ضغط دفاعي من نابولي وخروج الحارس لكنه مر بمهارة رائعة من الحارس ويصل بها على يسار المنطقة ويسددها تسديدة ساقطة فى المرمي لكن ابعدها الحارس أوسبينا ببراعة فى الووقت المناسب

2018-12-11T21:33:57Z

74’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فوزي غلام لكن امسكها الحارس أليسون بثبات 

2018-12-11T21:33:22Z

73’ تسديدة من ميليك من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-11T21:32:39Z

72’ خطأ لنابولي بعد تدخل محمد صلاح على فوزي غلام 

2018-12-11T21:31:38Z

71’ ركنية لنابولي تنفذ بعرضية من فوزي غلام لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

التبديل الثالث والأخير فى صفوف نابولي

2018-12-11T21:29:59Z

70’ دخول فوزي غلام وخروج ماريو روي 

2018-12-11T21:28:57Z

69’ تسديدة قوية من ارنولد تصطدم فى زميله روبيرتو فيرمينو وتصل سهلة إلى الحارس أوسبينا 

التبديل الثاني فى صفوف نابولي

2018-12-11T21:27:30Z

68’ دخول أركاديوز ميليك وخروج درايس ميرتينس 

2018-12-11T21:26:55Z

67’ تمريرة طولية فى إتجاه جيمس ميلنر على حدود المنطقة لكن الحكم يحتسب تسلل

2018-12-11T21:26:39Z

66’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء 

2018-12-11T21:25:43Z

65’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة من ميلنر لكن ابعدها الدفاع من  منطقة الخطورة 

2018-12-11T21:24:53Z

64’ خطأ من منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ماكسيموفيتش على ساديو مانيه 

2018-12-11T21:23:06Z

63’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق جيمس ميلنر بكنها مرت بجوار القائم الإيسر إلى ضربة مرمي 

التبديل الأول فى صفوف نابولي

2018-12-11T21:22:21Z

62’ دخول بيوتر زيلينسكي وخروج فابيان رويز

2018-12-11T21:21:12Z

61’ تسديدة قوية من جوردان هندرسون من على حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس أوسبينا وامسكها بنجاح 

2018-12-11T21:19:34Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم لفريق ليفربول بهدف عن طريق محمد صلاح 

2018-12-11T21:18:30Z

59’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق فان ديك مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T21:17:45Z

58’ عرضية من لرنولد من الجهة اليمنى لداخل المنطقة تلقاها روبيرتو فيرمينو برأسية قوية أمسكها الحارس أوسبينا بثبات 

2018-12-11T21:17:09Z

57’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة حولها راؤول ألبيول برأسية سهلة بين أحضان الحارس أليسون 

2018-12-11T21:16:25Z

56’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كاييخون لكن ابعدها روبيرتسون إلى ركنية 

2018-12-11T21:16:00Z

55’ تسديدة من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2018-12-11T21:14:23Z

54 إنطلاقة من ماريو روي من الجهة اليسري ومحاولة المرور لكن تدخل معه جويل ماتيب ويستخلصها بنجاح 

2018-12-11T21:13:07Z

53’ ضغط متواصل من لاعبي ليفربول على دفاعات نابولي 

2018-12-11T21:12:20Z

52’ إنطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية فى إتجاه محمد صلاح لكن الحكم يحتسب خطأ لصالح كوليبالي بعد تدخل قوي على كوليبالي

أووووووووه،،،،، ماذا أهدرت ياصلاح؟

2018-12-11T21:10:14Z

50’ تمريرة خطيرة من روبيرتو فيرمينو لداخل يمين المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي أوسبينا 

2018-12-11T21:08:22Z

49’ إنطلاقة من محمد صلاح من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها فينالدوم بوجه قدمه الخارجي بتسديدة بعيدة عن مرمي نابولي 

2018-12-11T21:07:39Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية لكن امسكها الحارس أوسبيتا بثبات 

2018-12-11T21:07:12Z

47’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب من ميلنر ابعدها هامشيك إلى ركنية جديدة 

2018-12-11T21:06:36Z

47’ عرضية من روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية 

2018-12-11T21:05:41Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2018-12-11T20:48:38Z

45+1’ تسديدة من مسافة بعيدة للغاية عن طريق ميرتينس مستغلا تقدم  الحارس أليسون عن مرماه لكنها مرت بجوار القائم الايسر 

2018-12-11T20:47:32Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-11T20:47:00Z

44’ عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-11T20:45:25Z

43’ تحضير من لاعبي نابولي لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2018-12-11T20:44:46Z

42’ إنطلاقة من محمد صلاح من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2018-12-11T20:44:14Z

41’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فابيان رويز لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس أليسون بثبات 

2018-12-11T20:43:04Z

40’ تنفيذ الخطأ من جيمس ميلنر بتمريرة إلى ارنولد على حدود المنطقة ويسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

بطاقة صفراء من نصيب كوليبالي

2018-12-11T20:41:34Z

39’ تدخل قوي من كوليبالي على محمد صلاح والحكم يحتسب خطأ من يمين المنطقة 

2018-12-11T20:40:49Z

38’ محاولة المرور من محمد صلاح من الجهة اليمنى لكن ابعدها من امامه آلان إلى رمية تماس

2018-12-11T20:39:12Z

36’ تسديدة من لورينزو إنسيني من داخل يسار المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T20:38:38Z

35’ محاولات من لاعبي نابولي للبحث عن هدف التعادل 

جوووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لليفربول

2018-12-11T20:36:10Z

محمد صلاح

34’ الهدف جاء بعد تمريرة من جيمس ميلنر لداخل يمين المنطقة إلى صلاح الذي مر بمهارة رائعة من المدافع كوليبالي ويسددها تسديدة قوية بالقدم اليمنى على يمين الحارس أوسبينا 

2018-12-11T20:35:36Z

33’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول لليفربول عن طريق صلااااااااااااااااح 

2018-12-11T20:34:40Z

32’ إنطلاقة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة وتمريرة أرضية عرضية فى غتجاه ساديو مانيه لكن ابعدها كوليبالي فى الوقت المناسب 

2018-12-11T20:33:52Z

31’ تسديدة قوية من جوردان هندرسون من على حدود المنطقة مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

نصف ساعة من زمن الشوط الاول

2018-12-11T20:33:10Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2018-12-11T20:32:27Z

29’ عرضية من روبيرتسون من الجهة اليسري لكن امسكها الحارس ديفيد أوسيينا بثبات 

2018-12-11T20:31:09Z

28’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من روبيرتو فيرمينو على آلان 

2018-12-11T20:30:14Z

27’ تمريرات متبادلة بين لاعبي نابولي فى منتصف الميدان 

2018-12-11T20:28:04Z

26’ إنطلاقة من محمد صلاح من على حدود المنطقة ويمررها إلى روبيرتو فيرمينو الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2018-12-11T20:26:57Z

25’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتجد كايخون الذي ارسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-11T20:26:19Z

24’ عرضية من كاييخون من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعدها فان ديك إلى ركنية 

2018-12-11T20:25:42Z

23’ تمريرة طولية من فينالدوم فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T20:23:57Z

21’ أووووووووووووووه،،،، هدف لليفربول عن طريق ساديو مانيه لكن الحكم يحتسب تسلل

2018-12-11T20:22:40Z

20’ خطأ لصالح نابولي بعد دفعة من ساديو مانيه على ماريك هامشيك فى منتصف الميدان

2018-12-11T20:21:45Z

19’ سيطرة فى منتصف الميدان من لاعبي برشلونة لمحاولة أختراق دفاعات نابولي

2018-12-11T20:20:08Z

18’ تنفيذ الخطأ من جيمس ميلنر بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام هندرسون الذي سددها تسديدة غير متقنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي نابولي 

2018-12-11T20:19:11Z

17’ خطأ لصالح ليفربول من الجهة اليمنى بالقرب من الراية الركنية بعد عرقلة محمد صلاح ممن ماريو روي 

2018-12-11T20:18:22Z

16’ تسديدة من روبيرتو فيرمينو من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى المدافع كوليبالي 

ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول

2018-12-11T20:17:51Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2018-12-11T20:17:32Z

14’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي نابولي فى منتصف الميدان 

2018-12-11T20:15:44Z

13’ توقف اللقاء لسقوط  درايس ميرتينس ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

بطاقة صفراء من نصيب فان ديك

2018-12-11T20:14:35Z

12’ بطاقة صفراء من نصيب فان ديك  بعد تدخل قوي على درايس ميرتينس فى منتصف الميدان 

2018-12-11T20:13:47Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه محمد صلاح على الجهة اليمنى لكن تدخل معه المدافع كاليدو كوليبالي وابعدها لتصدطم فى محمد صلاح وتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-11T20:13:04Z

10’ خطأ فى منتصف الميدان لفريق نابولي ضد محمد صلاح 

2018-12-11T20:11:15Z

9, عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ارنولد لداخل المنطقة تلقاها جيمس ميلنر برأسية قوية مرت اعلى المرمي بقليل 

2018-12-11T20:10:27Z

8’ تمريرة خطيرة من ميرتينيس لداخل المنطقة تلقاها مارك هامشيك بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الأعلي

أووووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياصلاح؟

2018-12-11T20:09:30Z

7’ تمريرة خطيرة من جيمس ميلنر لداخل المنطقة تضع صلاح فى مواجهة المرمي لكنه فشل فى إستلام الكرة ليستخلصها الحارس ديفيد أوسبينا

2018-12-11T20:08:05Z

5’ تمريرات بين لاعبي نابولي على حدود منطقة جزاء ليفربول لمحاولة الأختراق لداخل المنطقة 

2018-12-11T20:08:01Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين لمحاولة فرض السيطرة على منتصف الميدان

طالع تشكيل نابولي

2018-12-11T19:33:36Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ديفيد أومسيينا / نيكولا ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي / آلان / ماريك هامشيك / فابيان رويز / خوسيه كاييخون / درايس ميرتينس 

البدلاء / أوريستيس كارنيزيس / إلسيد هيساوي / فوزي غولام / أمادو دياوارا / آدم وناس / بيوتر زيلينسكي / أركاديوز ميليك 

طالع تشكيل ليفربول

2018-12-11T19:31:09Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون/ ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو

البدلاء / سيمون مينيوليه / فابينيو / ديان لوفرين / نابي كيتا / شيردان شاكيري / ديفوك أوريجي / دانييل ستوريدج 

2018-12-10T21:38:08Z

يسعى ليفربول الى حسم المباراة بالفوز لتعويض الهزيمة التى لاحقته فى مباراة الاياب على ارض نابولى، والتأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري الأبطال، بينما يسعي نابولي هو الأخر فى اقتناص نقاط المباراة والتأهل الى الجولة القادمة من البطولة

2018-12-10T21:38:00Z

يدخل ليفربول المباراة فى المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بينما يدخل نابولي على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

2018-12-10T21:37:51Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالى، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر في بطولة دوري نجوم قطر