ليفربول × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

نهاية المباراة
UP THE REDS! 🔴🔴🔴— Liverpool FC (@LFC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
We're into the #UCL last 16...#AllezAllezAllez https://t.co/rQ0IZaOWgg
يارباااااااااااااااااااااااه،،،،، ماذا تفعل يامانيه؟
تبديل أخير فى صفوف ليفربول
أوووووووه،،،، ماذا اهدرت يامانيه؟
التبديل الثاني فى صفوف ليفربول
بطاقة صفراء من نصيب محمد صلاح
تبديل أول فى صفوف ليفربول
79' Jürgen Klopp makes a sub; Naby Keita replaces Firmino.— Liverpool FC (@LFC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
[1-0]#LIVNAP
هجمة خطيرة لنابولي
أوووووووووووووووو،،،،هجمة خطيرة ابعدها الحارس أوسبينا
التبديل الثالث والأخير فى صفوف نابولي
⏱7️⃣0️⃣— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
Último cambio para Napoli
👉🏻 Ghoulam
👈🏻 Rui
⚽️ #LIVNAP 1-0
🏆 @ChampionsLeague #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre
التبديل الثاني فى صفوف نابولي
⏱6️⃣7️⃣— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
Segundo cambio para Napoli
👉🏻 Milik
👈🏻 Mertens
⚽️ #LIVNAP 1-0
🏆 @ChampionsLeague #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre
التبديل الأول فى صفوف نابولي
دخول بيوتر زيلينسكي وخروج فابيان رويز
⏱6️⃣2️⃣— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
Primer cambio en Napoli
👉🏻 Zielinski
👈🏻 Fabian Ruiz
⚽️ #LIVNAP 1-0
🏆 @ChampionsLeague #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre
أووووووووه،،،،، ماذا أهدرت ياصلاح؟
نهاية الشوط الأول
BRILLIANT ATMOSPHERE INSIDE ANFIELD!! LET'S GO, REDS!! 🔴#AllezAllezAllez https://t.co/cE0xPetzKB— Liverpool FC (@LFC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
بطاقة صفراء من نصيب كوليبالي
جوووووووووووووووووول،،،، الهدف الاول لليفربول
محمد صلاح34’ الهدف جاء بعد تمريرة من جيمس ميلنر لداخل يمين المنطقة إلى صلاح الذي مر بمهارة رائعة من المدافع كوليبالي ويسددها تسديدة قوية بالقدم اليمنى على يمين الحارس أوسبينا
GGGOOOOOOAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!! YEEEEESSSSSSSSSS!!! pic.twitter.com/bL4oWG2EUn— Liverpool FC (@LFC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
نصف ساعة من زمن الشوط الاول
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول
بطاقة صفراء من نصيب فان ديك
أووووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياصلاح؟
BRILLIANT ATMOSPHERE INSIDE ANFIELD!! LET'S GO, REDS!! 🔴#AllezAllezAllez https://t.co/cE0xPetzKB— Liverpool FC (@LFC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
طالع تشكيل نابولي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ديفيد أومسيينا / نيكولا ماكسيموفيتش / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي / آلان / ماريك هامشيك / فابيان رويز / خوسيه كاييخون / درايس ميرتينس
⚽ #LiverpoolNapoli— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
📌 XI
🏆 @ChampionsLeague #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1x7hY3pCzY
البدلاء / أوريستيس كارنيزيس / إلسيد هيساوي / فوزي غولام / أمادو دياوارا / آدم وناس / بيوتر زيلينسكي / أركاديوز ميليك
طالع تشكيل ليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون/ ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو
#LIVNAP team news time! 🔴🔵— Liverpool FC (@LFC) ١١ ديسمبر ٢٠١٨
Reds line-up against @en_sscnapoli...#UCL https://t.co/jwdAYGFm5A
البدلاء / سيمون مينيوليه / فابينيو / ديان لوفرين / نابي كيتا / شيردان شاكيري / ديفوك أوريجي / دانييل ستوريدج