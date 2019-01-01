يدخل الريدز مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف الدوري الإنجليزي، حيث خاض ليفربول سبع لقائات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له أمام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.