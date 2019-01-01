بداية الشوط الثاني
SECOND-HALF | All-in for 45 more #CommunityShield minutes!— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
🔵 1-0 🔴 #mancity pic.twitter.com/YVwXUr2WuI
HALF-TIME | We edge an entertaining #CommunityShield at the break.— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
🔵 1-0 🔴 #mancity pic.twitter.com/uitaZUcECK
بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين
أووووووووووه،،، أليسون يتألق
تسديدة قوية من صلاح
التبديل الاول فى صفوف السيتي
CITY SUB | @LeroySane19 limps off to be replaced by @gabrieljesus33— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
🔵 1-0 🔴 #mancity pic.twitter.com/lhr5hIv61w
رحيم ستيرلينج يفتتح التسجيل لمانشسترسيتي
وصف الهدف12’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من كايل وولكر من الجهة اليمنى إلى داخل يسار المنطقة تلقاها ديفيد سيلفا بتمريرة بكعب القدم لتسقط امام رحيم ستيرلينج الذي سددها فى المرمي بنجاح
GOOOOOOOAAAAALLLLL @sterling7!! pic.twitter.com/nEGAqXcM6a— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
أوووووه،،، تسديدة قوية من صلاح
أوووووووووووه،،،، أخطر هجمات اللقاء
KICK OFF | The #CommunityShield is underway!— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
Come on, City!
🔵 0-0 🔴 #mancity pic.twitter.com/gSnBNORpIt
دخول لاعبي الفريقين ولحظات ويبدأ اللقاء
LET'S DO THIS! ✊#CommunityShield #LIVMCI pic.twitter.com/fQHMGfIUCB— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2019
التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
كلاوديو برافو / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / جون ستونز / أوليكساندر زينتشينكو / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / رحيم ستيرلينج / ليروي ساني
How we’re lining up in the #CommunityShield! 🏆— Manchester City (@ManCity) August 4, 2019
XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling
Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia
⚽️ @haysworldwide
🔵 #mancity pic.twitter.com/8Z8NvVSFg7
البدلاء / إيديرسون مورايش / أنجيلينو / إيلكاي جوندوجان / فيليب فودين / جابرييل جيسوس / سيرخيو أجويرو
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي
🔴 #CommunityShield team news 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2019
Here's how we will line-up against @ManCity... #LIVMCI https://t.co/Ial2Ab5pcu
سيمون مينيوليه / ديان لوفرين / جويل ماتيب / نابي كيتا / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / شيردان شاكيري
يدخل الريدز مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف الدوري الإنجليزي، حيث خاض ليفربول سبع لقائات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له أمام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.