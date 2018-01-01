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ليفربول × مانشستريونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ومانشستريونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإينجليزي

محدث
التعليقات()
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2018-12-16T17:49:27Z

90+3’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق محمد صلاح مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2018-12-16T17:48:17Z

90+2’ تسديدة من على حدود المنطقة عن طريق روبيرتو فيرمينو لكنها مرت على حافة القائم الايسر لمرمي ديفيد دي خيا 

2018-12-16T17:48:01Z

90+1’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-16T17:47:23Z

90’ سلسلة من التمريرات العديدة لمانشستريونايتد تنتهي بتسديدة قوية من خوان ماتا لكنها تصطدم فى مروان فيلايني والحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-16T17:46:35Z

89’ تمريرة من روبيرتو فيرمينو إلى صلاح الذي هيأ الكرة امام هندرسون الذي سددها بقوة لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-16T17:46:04Z

88’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من إريك بايلي على فينالدوم 

2018-12-16T17:44:10Z

86’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2018-12-16T17:41:18Z

84’ تمريرة طولية فى إتجاه مروان فيلايني داخل يسار المنطقة يتلقاها مروان ويسددها تسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي أليسون 

التبديل الثاني لفريق ليفربول

2018-12-16T17:40:40Z

83’ دخول جوردان هندرسون وخروج ساديو مانيه 

2018-12-16T17:39:55Z

82’ إنطلاقة من شاكيري من على حدود المنطقة ليصل بها لداخل يسار المنطقة ثم يمررها على حدود المنطقة إلى فينالدوم الذي سدد كرة سهلة بين أحضان الحارس ديفيد دي خيا 

جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لليفربول

2018-12-16T17:38:04Z

شيردان شاكيري

81’ الهدف جاء بعد تمريرة من شاكيري على حدود المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو الذي مررها لصلاح بجوارو لكنه يفشل فى إستلام الكرة ليأتي شاكيري من الخلف بتسديدة قوية على يمين الحارس ديفيد دي خيا 

2018-12-16T17:37:25Z

80’ جووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، والهدف الثالث لليفربول عن طريق شاكيري 

2018-12-16T17:36:49Z

79’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء 

2018-12-16T17:33:45Z

77’ إنطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه صلاح على حدود المنطقة لكن استخلصها مروان فيللايني بنجاح

2018-12-16T17:32:45Z

76’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق جيسي لينجارد لكنها اعلى بكثير عن مرمي أليسون 

ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة

2018-12-16T17:31:27Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة لينجح ليفربول للتقدم من جديد بهدف عن طريق شاكيري 

جوووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لليفربول

2018-12-16T17:30:21Z

شيردان شاكيري

74’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ساديو مانيه من داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية تصطدم فى الدفاع وتردد للحارس الذي ابعدها لتصل إلى شاكيري الذي سدد كرة قوية تصطدم فى القائم الاعلي وتسكن الشباك 

2018-12-16T17:29:32Z

73’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الثاني لفريق ليفربول عن طريق شاكيري

2018-12-16T17:29:01Z

72’ إنطلاقة من جيسي لينجارد من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بدون خطورة على المرمي 

2018-12-16T17:28:02Z

72’ تسديدة قوية من فابينيو من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا بثبات 

تبديل أول فى صفوف ليفربول

2018-12-16T17:27:05Z

71’ دخول شيردان شاكيري وخروج نابي كيتا 

2018-12-16T17:26:29Z

70’ محاولة المرور من نابي كيتا من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

2018-12-16T17:25:47Z

69’ تسديدة من ساديو مانيه تصطدم فى الدفاع وتردد امام فينالدوم على حدود المنطقة ليتلقاها بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثبات 

2018-12-16T17:24:55Z

68’ تمريرة ثنائية بين صلاح وساديو مانيه انهاها مانيه بتمريرة عرضية من الجهة اليمنى فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها اندير هيريرا فى الوقت المناسب

2018-12-16T17:24:17Z

67’ محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد وتراجع من عناصر ليفربول إلى منتصف ملعبهم 

2018-12-16T17:23:09Z

65’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة عن طريق آشلي يانج ابعدها الحارس أليسون لتردد إلى آشلي يانج الذي ارسلها عرضية من جديد لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2018-12-16T17:22:19Z

64’ تنفيذ الركنية بعرضية من  آشلي يانج لداخل المنطقة حاول معها مروان فيلايني لكن ابعدها روبيرتو فيرمينو بنجاح إلى ركنية 

2018-12-16T17:21:30Z

63’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق آشلي يانج لداخل المنطقة ابعدها روبيرتسون قبل رأسية مروان فيلايني 

2018-12-16T17:20:28Z

62’ تسديدة قوية من فان ديك لكنها تصطدم فى الدفاع الحديد لمانشستر يونايتد وتمر بدون خطورة 

2018-12-16T17:18:46Z

61’ عرضية من محمد صلاح من الجهة اليمنى حولها ديان لوفرين برأسية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني

2018-12-16T17:18:01Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني  ولايزال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق 

2018-12-16T17:17:09Z

59’ عرضية من كلاين من الجهة اليمنى لكن استخلصها جيسي لينجار بنجاح

2018-12-16T17:15:59Z

58’ تسديدة قوية من ديان لوفرين من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-16T17:15:34Z

57’ عرضية من روبيرتسون من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-16T17:15:03Z

56’ إنطلاقة من نابي كيتا من على حدود المنطقة ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2018-12-16T17:14:08Z

55’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات مانشستر يونايتد لمحاولة البحث عن ثغرة فى الدفاع 

2018-12-16T17:13:53Z

54’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول 

2018-12-16T17:13:30Z

53’ توقف اللقاء لسقوط إريك بايللي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2018-12-16T17:12:23Z

52’ مراوغة رائعة من روبيرتو فيرمينو من داخل المنطقة ثم يسدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس ديفيد دي خيا لتردد امام ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل معه إريك بايبي وابعدها إلى ركنية 

2018-12-16T17:11:56Z

51’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2018-12-16T17:11:29Z

50’ خطأ من الجهة اليسري لفريق ليفربول بعد تدخل قوي من اندير هيريرا على محمد صلاح 

2018-12-16T17:10:58Z

48’ بداية سريعة من جانب لاعبي ليفربول لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

التبديل الأول لمانشستر يونايتد

2018-12-16T17:10:37Z

47’ دخول مروان فيلايني وخروج ديوجو دالوت 

2018-12-16T16:45:55Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع 

2018-12-16T16:45:15Z

44’ تنفيذ الركنية بعرضية من روبيرتسون لداخل المنطقة لكن ابعدها جيسي لينجارد من على القائم القريب 

2018-12-16T16:44:38Z

43’ تسديدة قوية من فابينيو من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-16T16:43:19Z

42’ محاولات مستمرة من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد

2018-12-16T16:42:06Z

41’ سلسلة من التمريرات العديدة من لاعبي مانشستريونايتد تنتهي بتسديدة قوية من اندير هيريرا لكن امسكها أليسون بثبات 

2018-12-16T16:40:09Z

40’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2018-12-16T16:39:33Z

39’ توقف اللقاء لسقوط ساديو مانيه وروميلو لوكاكو ودخول الطاقم الطبي لتقيهم العلاج

بطاقة صفراء من نصيب روميلو لوكاكو

2018-12-16T16:38:39Z

38’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من روميلو لوكاكو على ساديو مانيه 

2018-12-16T16:37:39Z

37’ خطأ لليفربول بعد دفعة من الخلف من ديوجو دالوت على روبيرتسون 

2018-12-16T16:36:43Z

36’ إنطلاقة من فابينيو من على حدود المنطقة وتمريرة على يمينه إلى ساديو مانيه الذي سددها تسديدة سهلة بين أحضان الحارس ديفيد دي خيا 

2018-12-16T16:34:56Z

35’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي مانشستريونايتد 

جوووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لمانشستريونايتد

2018-12-16T16:33:30Z

جيسي لينجارد

33’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من جيسي لينجارد الذي مررها على يسار المنطقة إلى روميلو لوكاكو الذي مررها أرضية عرضية ابعدها أليسون لتردد امام جيسي لينجارد الذي تابعها بتسديدة مباشرة على المرمي 

2018-12-16T16:32:16Z

32’ عرضية من نابي كيتا من الجهة اليسري لكنها مرت بدون خطورة إلى ضربة مرمي 

2018-12-16T16:30:57Z

31’ تمريرة ثنائية بين ساديو مانيه ومحمد صلاح من الجهة اليمنى لكن استخلصها آشلي يانج قبل ان تصل إلى السنغالي 

نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول

2018-12-16T16:30:18Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم لفريق ليفربول بهدف عن طريق ساديو مانيه 

2018-12-16T16:29:53Z

29’ مرور رائع من نابي كيتا من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن استخلصها نيمانيا ماتيتش بنجاح 

2018-12-16T16:28:40Z

28’ تمريرات من لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة بناء هجمة منظمة لكن دون خطورة على المرمي 

2018-12-16T16:28:00Z

27’ إنطلاقة من ساديو مانيه من الجهة اليمنى لكن تدخل معه فيكتور ليندلوف وابعدها إلى رمية تماس

2018-12-16T16:27:19Z

26’ تنفيذ الخطا بعرضية من روبيرتسون لداخل المنطقة تصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي مررها عرضية أرضية فى إتجاه ديان لوفرين الذي سددها تسديدة غير متقنة مرت اعلى القائم

بطاقة صفراء من نصيب ديجو دالوت

2018-12-16T16:26:42Z

25’ بطاقة صفراء من نصيب ديجو دالوت  بعد تدخل قوي على روبيرتسون من الجهة اليسري 

جووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق ليفربول

2018-12-16T16:25:13Z

ساديو مانيه

24’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من فابينيو من خارج المنطقة فى غتجاه المتمركز داخل المنطقة ساديو مانيه ليستلم الكرة على صدره ويسددها فى المرمي على يمين الحارس ديفيد دي خيا

2018-12-16T16:24:58Z

23’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق ليفربول عن طريق ساديو مانيه 

2018-12-16T16:24:34Z

22’ تمريرة طولية فى إتجاه راشفورد على الجهة اليمنى يحاول اللحاق بها لكنها مرت الخط وتحولت إلى ضربة مرمي 

2018-12-16T16:21:37Z

21’ تمريرة طولية من نيمانيا ماتيتش فى إتجاه لوكاكو لكن تغطية جيدة من فان ديك ويستخلصها روبيرتسون بنجاح 

2018-12-16T16:20:25Z

20’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب من روبيرتسون لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-16T16:19:41Z

19’ تمريرة طولية فى إتجاه صلاح الذي أستلم الكرة ومررها إلى روبيرتسون الذي أرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-16T16:18:55Z

18’ محاولة الإختراق من نابي كيتا من على حدود المنطقة لكن تغطية جيدة من مدافعي مانشستر يونايتد

2018-12-16T16:17:34Z

17’ ضغط متقدم من عناصر ليفربول على دفاعات مانشستريونايتد 

2018-12-16T16:16:27Z

16’ تمريرة طولية من الحارس ديفيد دي خيا على حدود المنطقة تلقاها روميلو لوكاكو برأسية سهلة بين أحضان الحارس أليسون 

2018-12-16T16:14:36Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-16T16:14:06Z

14’ تسديدة قوية من روبيرتو فيرمينو من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2018-12-16T16:13:36Z

13’ تمريرة طولية من ماتيو دارميان فى إتجاه جيسي لينجارد لكن خروج رائع من الحارس أليسون وامسكها بثبات 

2018-12-16T16:12:16Z

12’ إنلطلاقة من ساديو مانيه من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها فى  إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الدفاع لتردد امام فابينيو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2018-12-16T16:11:22Z

11’ عرضية من روبيرتسون من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع إلى ضربة مرمي 

2018-12-16T16:10:44Z

10’ ضغط قوي من لاعبي ليفربول على دفاعات مانشسصتر يونايتد 

هجمة خطيرة للريدز

2018-12-16T16:09:15Z

9’ إستخلاص رائع من صلاح للكرة فى المنطقة الدفاعية للمان يونايتد ومن ثم يمررها لداخل المنطقة إلى ساديو مانيه الذي حاول تسديد الكرة لكنها تردد من الدفاع لتصل إلى فابينيو الذي سدد كرة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الايسر لمرمي ديفيد دي خيا 

2018-12-16T16:07:22Z

8’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق ماركوس راشفورد لكن امسكها الحارس أليسون بثبات 

2018-12-16T16:06:29Z

7’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق روبيرتو فيرمينو تصدي لها الحارس دي خيا لتردد على يمين المنطقة إلى ساديو مانيه الذي مررها على القائم الاول إلى صلاح لكن تدخل الدفاع وابعدها قبل صلاح 

2018-12-16T16:05:46Z

6’ تنفيذ الركنية بعرضية من فينالدوم لداخل المنطقة حولها روبيرتو فيرمينو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي ديفيد دي خيا 

2018-12-16T16:05:08Z

5’ عرضية من الجهة اليسري لفريق ليفربول تنفذ بعرضية من روبيرتسون لكن ابعدها نيمانياماتيتش إلى ركنية 

هدف أبيض لفريق مانشستر يونايتد

2018-12-16T16:03:32Z

4’ خطا من الجهة اليسري لفريق مانشستر يونايتد، نفذعا آشلي يانج بعرضية لداخل المنطقة لكن كان التسلل على روميلو لوكاكو الذي لمسة وهي فى إتجاه المرمي 

2018-12-16T16:02:52Z

3’ تنفيذ الركنية بعرضية من فابينيو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2018-12-16T16:02:13Z

2’ إنطلاقة من محمد صلاح من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-16T15:55:33Z

تغير فى تشكيل مانشستر يونايتد بدخول إريك بايلي وخروج كريس سمولينج لإصابته فى العملليات الإحمائية 

تشكيل مانشستر يونايتد

2018-12-16T15:33:44Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ديفيد دي خيا / ديوجو دالوت / فيكتور ليندلوف / ماتيو دارميان / أندير هيريرا / نيمانيا ماتيتش / ماركوس راشفورد / آشلي يانج / روميلو لوكاكو 

البدلاء / خوان ماتا / أنطوني ماريال / اندونيو فالنسيا / سيرخيو روميرو / إريك بابلي / بول بوجبا / مروان فيلايني

تشكيل ليفربول

2018-12-16T15:31:11Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ناثانييل كلاين / ديان لوفرين / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه 

البدلاء / البيرتو مورينو / جوردان هندرسون / سيمون مينيوليه / دانييل ستوريدج / شيردان شاكيري / رافاييل كاماتشو / آدم لالانا

2018-12-15T21:57:53Z

يدخل الريدز المباراة بقيادة الألماني يورغن كلوب، ويسعى الى اقتناص الثلاثة نقاط لمواصلة التربع على صدارة جدول البطولة ولديه عدد 42 نقطة، بينما يدخل فريق مانشستر يونايتد ع نادي مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس برصيد  26 نقطة  بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي بعد فوزة فى الجولة السابقة بأربع أهداف على نظيره فولهام

2018-12-15T21:57:45Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يستضيف ملعب انفيلد مواجهة نارية تجمع بين الريدز ليفربول مع الشياطين مانشستر يونايتد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي