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ليفربول × ليون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد ليون الودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20

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2019-07-31T17:09:48Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الميدان

ممفيس ديباي يفتتح التسجيل لليون

2019-07-31T17:07:59Z

من علامة الجزاء

7’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي قوية سكنت على يمين الحارس أليسون 

2019-07-31T17:07:27Z

6’جووووووووووول.. والهدف الأول لليون عن طريق ممفيس ديباي

2019-07-31T17:06:17Z

5’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فرناندو ماركال أخطأ أليسون الامساك بالكرة، ثم انطلق ممفيس ديباي في إتجاه الكرة، وعُركل من جانب الحارس البرازيلي ليحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ليون

2019-07-31T17:05:53Z

4’اووووووووووووه.. ركلة جزاء لصالح ليون بعد خطأ فادح من أليسون

2019-07-31T17:05:26Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان

2019-07-31T17:04:38Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليسار وليون بالزي الأبيض على اليمين

2019-07-31T17:03:49Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل ليون

2019-07-31T16:54:35Z

يبدأ المدرب سيلفينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / يواكيم أندرسون / جاسون ديناير / فرناندو ماركال / تياجو مينديز / حسام عوار / جيان لوكاس / بيرتراند تراوري / موسى ديمبيلي / ممفيس ديباي

 

تشكيل ليفربول

2019-07-31T16:52:48Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أليسون / كي جانا / جو جوميز / ديان لوفرين / ياسر لاروتشي / نابي كيتا / شيردان شاكيري / آدم لالانا / هاري ويلسون  / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو

 

2019-07-31T16:52:15Z

حقق فريق ليون بطولة كأس الإمارات الودية بعد تغلبه على فريق أرسنال بهدفين مقابل هدف، وأنهى الفريق الفرنسي موسمه الكروي الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، والذي حسم اللقب لهذا العام فريق باريس سان جيرمان بعدما نجح في حصد 91 نقطة طوال مشواره، فبعد أن نجح الفريق في الحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب، تأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وتواجد في التصنيف الثالث للفرق المتأهلة.

2019-07-31T16:52:05Z

يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.

2019-07-31T16:51:17Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يستضيف ملعب جنيف مباراة قوية تجمع بين ليفربول وليون، وذلك في مباراة ودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي