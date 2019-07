يبدأ المدرب سيلفينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / يواكيم أندرسون / جاسون ديناير / فرناندو ماركال / تياجو مينديز / حسام عوار / جيان لوكاس / بيرتراند تراوري / موسى ديمبيلي / ممفيس ديباي

📋 Here's how we line up tonight! #LFCOL 🔴🔵 pic.twitter.com/fPzktL5ZXH