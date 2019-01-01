بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
الهدف الأول لليستر سيتي عن طريق ماجواير
ماجواير يتعادل للثعالب في وقتٍ مثالي
GET IN!!!!! ⚽ pic.twitter.com/shR9MVWAzI— Leicester City (@LCFC) January 30, 2019
ماجواير يتحصل على بطاقة صفراء
بطاقة صفراء أولى في اللقاء من نصيب ماتيب
16' ريكاردو يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصل سهلة ليد أليسون
14' الكرة تتحول لليفربول وصتل لصلاح الذي يضم بها في اليمين ثم يمررها لماني الذي يرسل كرة عالية لليمين تعبر من أمام فيرمينو إلى ضربة مرمى.
13' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، لكن الكرة في حيازة ليستر سيتي الذي يتناقل لاعبوه الكرة وسط ضغط من عناصر ليفربول.
الهدف الأول لليفربول عن طريق ماني
ماني يضع الريدز في المقدمة مبكراً2' روبرتسون مرر كرة من على يسار منطقة الجزاء لفيرمينو الذي مررها بكعبه في يسار المنطقة لماني الذي ضم ثم أرسل تسديدة عبرت للشباك من على يسار شمايكل
بسم الله الرحمن الرحيم والهدف الأول لساديو ماني ⚽️ pic.twitter.com/RAvDaPQqpR— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 30, 2019
بداية الشوط الأول
تشيكل ليستر سيتي
الثعالب بالتشكيل المثالي في مهمتهم الصعبة في آنفيلد
يبدأ المدرب كلود بويل بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا ، جوني إيفانز ، هاري ماجواير ، بن تشيلويل / نامباليس ميندي ، ويلفريد نديدي / ديماراي جراي ، جيمس ماديسون ، مارك أولبرايتون / جيمي فاردي).
Half an hour until kick-off ⚠️— Leicester City (@LCFC) January 30, 2019
Listen to #LivLei live 📻➡️ https://t.co/vH4WrInvEP pic.twitter.com/5ylQJyxqLL
بدلاء الثعالب: (داني وارد ، داني سيمبسون ، ويس مورجان ، هارفي بارنز ، حمزة تشوديري ، كليشي إيناتشو ، شينجي أوكازاكي).
تشكيل ليفربول
محمد صلاح يقود الهجوم ولوفرين يغيب
يبدأ الألماني يورجن كلوب بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيورجينيو فينالدوم ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، آندرو روبرتسون / جوردان هندرسون ، نابي كيتا / ساديو ماني ، روبيرتو فيرمينو ، شيردان شاكيري / محمد صلاح).
1⃣1⃣ اختيارات يورجن كلوب لمواجهة ليستر سيتي pic.twitter.com/3SejbFnzu8— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019
بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ديان لوفرين ، فابينيو ، آدم لالانا ، رافائيل كاماتشو ، دانييل ستوريدج ، ديفوك أوريجي).
يستضيف اللقاء استاد آنفيلد، والصافرة للحكم مارتن آتكينسون.
يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة خلف وولفرهامبتون وواتفورد وإيفرتون أصحاب المركزين السابع والثامن، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، فاز في تسع مباريات، وتعادل في أربع، وخسر 10 مواجهات.
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب كريستال بالاس بأربع أهداف مقابل ثلاث، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق سبع نقط مؤقتًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، الذي تبقى له مباراة أمام هدرسفيلد في نفس الجولة يوم الأحد القادم، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.