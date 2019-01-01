يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من انتصار مهم على حساب كريستال بالاس بأربع أهداف مقابل ثلاث، وبهذا الانتصار ظل زملاء محمد صلاح على صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق سبع نقط مؤقتًا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، الذي تبقى له مباراة أمام هدرسفيلد في نفس الجولة يوم الأحد القادم، فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.