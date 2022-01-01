ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

70' أووووووه هدف أول لصالح مانشستر سيتي بعد عرضية وصلت إلى فودين الذي سددها لكن أدريان يتصدى وتعود إلى ألفاريز الذي وضعها في الشباك لكن الحكم لا يحتسب الهدف بسبب التسلل

الفار يراجه اللقطة