2019-10-02T18:28:37Z
يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات، متفوقًا على مانشستر سيتي بخمس نقاط، وكانت آخر مبارياته في البريميرليج ضد شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا وفاز بها بهدفٍ نظيف.
2019-10-02T18:27:48Z
كان الريدز على موعد مع قمة أنجلوإيطالية في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال في السان باولو، وعاد مثقلاً بهزيمة بهدفين نظيفين، أما الفريق النمساوي فقد سحق خينك البلجيكي بستة أهدافٍ لهدفين، وبهذه النتيجة صعد الريدبولز للمركز الأول بفارق الأهداف عن أبناء الجنوب الإيطالي
2019-10-02T18:27:31Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يستضيف ليفربول على ملعبه آنفيلد نادي سالزبورج، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.