كان الريدز على موعد مع قمة أنجلوإيطالية في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال في السان باولو، وعاد مثقلاً بهزيمة بهدفين نظيفين، أما الفريق النمساوي فقد سحق خينك البلجيكي بستة أهدافٍ لهدفين، وبهذه النتيجة صعد الريدبولز للمركز الأول بفارق الأهداف عن أبناء الجنوب الإيطالي