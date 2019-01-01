التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أدريان / جو جوميز / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / فابينيو / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / أليكس تشامبيرلين / محمد صلاح / ساديو مانيه
🔴 #SuperCup TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019
Our team to face @ChelseaFC tonight 👊
البدلاء / كي جانا هويفير / ريان بروستر / آدم لالانا / ترينت ارنولد / ديفوك أوريجي / شيردان شاكيري / جورجينيو فينالدوم / كاومين كيلير / روبيرتو فيرمينو / هارفي إليوت / أندي لونرجان
حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بعد أن حقق الانتصار على حساب فريق أرسنال في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف، وكانت آخر مباريات تشيلسي أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق مع باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
حصد الريدز أولى ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد، وبهذا الانتصار احتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر حاليًا بعد أن حقق الانتصار على حساب وست هام بخماسية دون رد، ويخوض الفريق هذا النهائي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2018-19.