مدونة حية

ليفربول × تشيلسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، والتي ستقام على ملعب فودافون أرينا

محدث
التعليقات()
Getty Images / DAZN

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-08-14T18:13:19Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أدريان / جو جوميز / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / فابينيو / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / أليكس تشامبيرلين / محمد صلاح / ساديو مانيه 

البدلاء / كي جانا هويفير / ريان بروستر / آدم لالانا / ترينت ارنولد / ديفوك أوريجي / شيردان شاكيري / جورجينيو فينالدوم / كاومين كيلير / روبيرتو فيرمينو / هارفي إليوت / أندي لونرجان 

2019-08-14T03:08:12Z

حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بعد أن حقق الانتصار على حساب فريق أرسنال في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف، وكانت آخر مباريات تشيلسي أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق مع باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

2019-08-14T03:07:59Z

حصد الريدز أولى ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد،  وبهذا الانتصار احتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر حاليًا بعد أن حقق الانتصار على حساب وست هام بخماسية دون رد، ويخوض الفريق هذا النهائي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2018-19.

2019-08-14T03:07:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يفتح ملعب فودافون أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وتشيلسي، وذلك في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي