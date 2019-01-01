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ليفربول × بوروسيا دورتموند | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد بوروسيا دورتموند، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2019

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Liverpool

2019-07-18T22:21:22Z

بدأ نادي بوروسيا دورتموند اليوم تدريباته الاستعدادية للموسم الجديد الذي يتطلع من خلاله إلى التتويج بلقب الدوري الذي اقترب منه بشكل كبير في الموسم الماضي، وكان الفريق الألماني قد أنهى الموسم  في المركز الثاني بالبوندسليجا بفارق نقطتين فقط خلف بايرن ميونخ، علما بأن البوروسيون كان متفوقا على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط في وقت سابق من الموسم نفسه، وستكون أول مباراة رسمية للفريق بالموسم الجديد، مباراة كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ في الثالث من أغسطس ثم يخوض بعدها مباراته أمام فريق الدرجة الثالثة أوردينجن في الدور الأول لبطولة الكأس في التاسع من أغسطس

2019-07-18T22:21:16Z

حقق الريدز فوز في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق برادفورد سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نورثرن كوميرشيالس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت أول شهر يونيو بهدفين دون رد، وفي بطولة الدوري الإنجليزي فبرغم ووصولهم إلى النقطة 97 إلا أنهم لم يستطيعوا مرة آخرى أن يحظوا ببطولة البريميرليج التي سبقه إليها مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط.

2019-07-18T22:21:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد نوتردام أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وبوروسيا دورتموند، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي