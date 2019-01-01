حقق الريدز فوز في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق برادفورد سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نورثرن كوميرشيالس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد تحقيق الفوز على حساب توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت أول شهر يونيو بهدفين دون رد، وفي بطولة الدوري الإنجليزي فبرغم ووصولهم إلى النقطة 97 إلا أنهم لم يستطيعوا مرة آخرى أن يحظوا ببطولة البريميرليج التي سبقه إليها مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة فقط.