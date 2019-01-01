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ليفربول × بورنموث | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد بورنموث في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty

2019-02-09T16:14:44Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الريدز متقدم على حساب فريق بورنموث بثلاثية دون رد 

2019-02-09T16:14:09Z

59’جوشوا كينج أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى إصطدمت بجيمس ميلنر وتحولت إلى ركنية

2019-02-09T16:13:13Z

58’فينالدوم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة إرتقى لها ساديو ماني وحولها برأسية قوية مرت بمحازاة القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2019-02-09T16:12:15Z

57’أندرو روبيرتسون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بورنموث 

2019-02-09T16:11:48Z

56’ساديو ماني تلقى بينية رائعة عن طريق فابينيو في الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت مندفاعات بورنموث

2019-02-09T16:11:30Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال الريدز متقدم بثلاثية نظيفة

2019-02-09T16:10:05Z

54’محمد صلاح سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-02-09T16:09:40Z

53’ريان فراسير أرسل كرة عرضية م نالجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الريدز 

محمد صلاح يسجل الثالث للريز

2019-02-09T16:05:10Z

بعد تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو

52’الهدف جاء بعد تمريرة بينية بالكعب عن طريق روبيترو فيرمينو في إتجاه القادم من الخلف محمد صلاح الذي إستقبل الكرة وسددها بيسراه زاحفة سكنت الشباك

 

2019-02-09T16:04:13Z

51’كرة ثابتة نفذها جيفيرسون مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفربول 

2019-02-09T16:03:55Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للريدز بهدفين دون رد

2019-02-09T16:03:12Z

49’خطأ لصالح ريان فراسر بد تدخل من ساديو مانيه في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-02-09T16:02:38Z

48’بداية هادئة وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الريدز

2019-02-09T16:02:22Z

47’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-09T16:02:15Z

46’انطلاق الشوط الثاني 

2019-02-09T15:47:17Z

45+2’نهاية الشوط الأول 

2019-02-09T15:45:48Z

45+1’فابينيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-09T15:43:27Z

45’محمد صلاح سدد كرة قوية من على حافة المنطقة تصدى لهال الحارس ببراعة وحولها إلى ركنية 

2019-02-09T15:42:43Z

44’هدوء نسبي في أحداث المباراة ونحن نقترب من آخر دقيقة في عمر الشوط الأول 

2019-02-09T15:41:18Z

43’خطأ لصالح ريان فراسير بعد تدخل من جيمس ميلنر في منطقة دفاعات بورنموث 

2019-02-09T15:40:08Z

42’كرة ثابتة نفذها محمد صلاح مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ لصالح دفاعات بورنموث

2019-02-09T15:39:15Z

41’فابينيو إكتسب خطأ من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من آدم سميث

2019-02-09T15:38:58Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للريدز بهدفين دون رد 

2019-02-09T15:38:31Z

39’خطأ لصالح نابي كيتا بعد تدخل من آدم سميث على حدود منطقة جزاء الريدز

2019-02-09T15:37:40Z

38’روبيرتو فيرمينو أرسل كرة بينية في إتجاه محمد صلاح المنطلق في الجانب الأيمن، لكن حكم المباراة يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-09T15:36:26Z

37’جوشوا كينج سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-09T15:36:05Z

36’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ساديو ماني إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-09T15:35:48Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للريدز بهدفين دون رد

جورجينيو فينالدوم يسجل الثاني للريدز

2019-02-09T15:33:22Z

بشكل أكثر من رائع

34’الهدف جاء بعد كرة بينية عن طريق أندرو روبرتسون في إتجاه جورجينيو فينالدوم الذي إستقبل الكرة داخل المنطقة وسددها ساقطة من فوق الحارس المتقدم عن مرماه سكنت الشباك بشكل رائع

 

2019-02-09T15:32:14Z

33’جويل ماتيب أرسل كرة بينية مرفوعة في إتجاه روبيرتو فيرمينو المنطلق داخل المنطقة، لكن خروج أكثر من رائع من الحارس الذي أمسك الكرة بثبات قبل أن تصل إلى أقدام البرازيلي

2019-02-09T15:31:35Z

32’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان وتراجع تام من لاعبي بورنموث

2019-02-09T15:31:05Z

31’ساديو ماني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بورنموث

2019-02-09T15:30:41Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال الريدز متقدم بهدف دون رد

2019-02-09T15:30:10Z

29’جيمس ميلنر أرسل كرة عرضية مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بورنموث إلى ركنية

2019-02-09T15:28:55Z

28’تمريرة بينية عن طريق روبيرتو فيرمينو في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة في الجانب الأيسر فينالدوم الذي أرسل كرة عرضية إلى محمد صلاح، لكن لم يحسن تسديدها بالشكل المطلوب وضاعت عليه وأبعدت من الدفاعات

2019-02-09T15:27:00Z

27’محمد صلاح أرسل تمريرة خاطئة وصلت إلى جوشوا كينج الذي انطلق في الجانب الأيمن وحاول إرسال عرضية إلى داخل المنطقة، لكن تدخل من نابي كيتا الذي أبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-02-09T15:25:49Z

26’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعاات بورنموث

2019-02-09T15:25:03Z

25’خطأ لصالح جيمس ميلنر بعد تدخل من دييجو ريكو في الجانب الأيمن في منتصف الميدان 

ساديو ماني يفتتح التسجيل لليفربول

2019-02-09T15:23:49Z

برأسية مميزة من داخل المنطقة

24’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيمس ميلنر إلى داخل المنطقة حولها ساديو ماني برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-02-09T15:23:15Z

23’ركنية نُفذت عن طريق جيمس ميلنر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-09T15:22:23Z

22’فابينيو أرسل تمريرة بينية في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن نابي كيتا الذي أرسل عرضية مميزة أبعدت من دفاعات بورنموث إلى ركنية 

2019-02-09T15:21:46Z

21’جيمس ميلنر انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من ستيف كوك ببراعة خارج المنطقة

2019-02-09T15:20:03Z

20’إستحواذ تام من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-09T15:19:17Z

19’كرة بينية عن طريق فابينيو في إتجاه روبيرتسون المنطلق في الجانب الأيسر، لم يحسن إستقبالها وتحولت إلى رمية جانبية

2019-02-09T15:18:45Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ساديو ماني أبعدت من الدفاعات 

2019-02-09T15:18:05Z

17’بينية عن طريق فابينيو في إتجاه ساديو ماني المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من دفاعات بورنمموث

2019-02-09T15:16:01Z

16’كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق محمد صلاح أبعدت من الدفاعات 

2019-02-09T15:15:43Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-09T15:15:01Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات بورنموث

2019-02-09T15:13:04Z

12’ضغط متواصل من لاعبي الريدز في هذه الأوقات لمحاولة خطف هدف التقدم بالنتيجة

2019-02-09T15:12:47Z

11’محمد صلاح سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-09T15:12:38Z

10’إستئناف المباراة الآن

2019-02-09T15:12:04Z

9’سقوط اللاعب ريان فراسير بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-09T15:11:38Z

8’ساديو ماني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بورنموث

2019-02-09T15:07:01Z

7’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس آرتور بوروتش

2019-02-09T15:06:04Z

6’محمد صلاح أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-09T15:05:35Z

5’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-09T15:02:39Z

4’جوشوا كينج أرسل تصويبة قوية من داخل المنطقة من الجانب الأيسر تصدى لها أليسون ببراعة 

2019-02-09T15:02:04Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-09T15:01:35Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليمين وبورنموث بالزي الأبيض والأزرق على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-02-09T15:01:18Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-02-09T14:41:06Z

المباراة تقام على أرضية ملعب أنفيلد، والصافرة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور

إليكم تشكيل بورنموث لمباراة اليوم

2019-02-09T14:38:52Z

يبدأ المدرب إدي هاوي بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

أرتور بوروتش / آدم سميث / ستيف كوك / نايثان أكي / دييدو ريكو / جوردان أيب / دان جوسلينج / جيفيرسون ليرما / أندرو سورمان / ريان فراسير / جوشو ا كينج

 

إليكم تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

2019-02-09T14:33:26Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أليسون / جيمس ميلنر / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / فينالدوم / فابينيو / نابي كيتا / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح

 

2019-02-09T14:28:22Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليفربول وبورنموث على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 