مباشرليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

Liverpool vs Everton
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ليفربول vs إيفرتونليفربولإيفرتونالدوري الإنجليزي الممتاز

ملخص

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    90" الحكم أضاف  4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

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    أخر تبديلات ليفربول

    89" دخول هارفي إليوت ونابي كيتا بدلًا من بايجيديتش ومحمد صلاح

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    88" صلاح ينطلق لداخل المنطقة ويسدد كرة قوية تألق فى ابعدها بيكفورد إلى ركنية

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    85" بطاقة صفراء من نصيب عبدولاي دوكوري لاعب إيفرتون

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    82" تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل المنطقة اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

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    تبديل ثنائي لليفربول

    80" دخول روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وخروج جوردان هندرسون وكودي جاكبو

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    تبديل ثنائي لإيفرتون

    78" دخول نيل موباي وتوم ديفيس وخروج أمادو أونانا ودوايت ماكنيل

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    75" ربع ساعة اخيرة على نهاية المباراة، النتيجة لا تزال تقدم ليفربول على حساب إيفرتون بهدفين مقابل لاشئ

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    تبديل أول لليفربول

    69" دخول ديوجو جوتا وخروج داروين نونيز

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    67" بطاقة صفراء من نصيب كونور كوادي بعد عرقلة متعمدة لتيفان بايتيتش

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    65" تسديدة من محمد صلاح من يمين المنطقة تصل سهلة بين أحضان جوردان بيكفورد

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    63" انطلاقة رائعة من جاكبو وتمريرة لداروين نونيز ولكن الأوروجوياني سددها بجوار القاءم

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    تبديل أول لإيفرتون

    61" دخول ديماراي جراي وخروج إليش سيمس

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    أوووووووووووووه،، ماذا أهدرت يانونيز؟

    59" تمريرة رائعة من محمد صلاح فى إتاجاه نونيز داخل يمين المنطقة لكن الأوروجوياني  سددها على مرتين مع تصدى رائع من بيكفورد

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    55" تسديدة خادعة عن طريق جوردان هندرسون كادت أن تخدع الحارس لكنها مرت أعلى المرمى بقليل

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    53" سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء حتى الآن

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    جوووووووووووووووووووووووول ،،،، الثاني ليفربول عن طريق جاكبو

    50" مرتدة سريعة لليفربول تنتهي بعرضية من أرنولد من الجهة اليمنى تلقاها كودي جاكبو بتسديدة من داخل المنطقة تسكن الشباك بنجاح

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    46"  أحداث الشوط الثاني

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    45" الحكم أضاف دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع 

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    36" ركنية لإيفرتون تنفذ بعرضية من أليكس إيوبي تلقاها جيمس تاركوفسكي برأسية رائعة ارتدت من القائم الأيمن