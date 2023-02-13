90" الحكم أضاف 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع
مباشرليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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أخر تبديلات ليفربول
89" دخول هارفي إليوت ونابي كيتا بدلًا من بايجيديتش ومحمد صلاح
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88" صلاح ينطلق لداخل المنطقة ويسدد كرة قوية تألق فى ابعدها بيكفورد إلى ركنية
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85" بطاقة صفراء من نصيب عبدولاي دوكوري لاعب إيفرتون
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82" تسديدة قوية من محمد صلاح من داخل المنطقة اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية
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تبديل ثنائي لليفربول
80" دخول روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وخروج جوردان هندرسون وكودي جاكبو
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تبديل ثنائي لإيفرتون
78" دخول نيل موباي وتوم ديفيس وخروج أمادو أونانا ودوايت ماكنيل
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75" ربع ساعة اخيرة على نهاية المباراة، النتيجة لا تزال تقدم ليفربول على حساب إيفرتون بهدفين مقابل لاشئ
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تبديل أول لليفربول
69" دخول ديوجو جوتا وخروج داروين نونيز
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67" بطاقة صفراء من نصيب كونور كوادي بعد عرقلة متعمدة لتيفان بايتيتش
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65" تسديدة من محمد صلاح من يمين المنطقة تصل سهلة بين أحضان جوردان بيكفورد
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63" انطلاقة رائعة من جاكبو وتمريرة لداروين نونيز ولكن الأوروجوياني سددها بجوار القاءم
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تبديل أول لإيفرتون
61" دخول ديماراي جراي وخروج إليش سيمس
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أوووووووووووووه،، ماذا أهدرت يانونيز؟
59" تمريرة رائعة من محمد صلاح فى إتاجاه نونيز داخل يمين المنطقة لكن الأوروجوياني سددها على مرتين مع تصدى رائع من بيكفورد
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55" تسديدة خادعة عن طريق جوردان هندرسون كادت أن تخدع الحارس لكنها مرت أعلى المرمى بقليل
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53" سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء حتى الآن
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جوووووووووووووووووووووووول ،،،، الثاني ليفربول عن طريق جاكبو
50" مرتدة سريعة لليفربول تنتهي بعرضية من أرنولد من الجهة اليمنى تلقاها كودي جاكبو بتسديدة من داخل المنطقة تسكن الشباك بنجاح
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46" أحداث الشوط الثاني
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45" الحكم أضاف دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع
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36" ركنية لإيفرتون تنفذ بعرضية من أليكس إيوبي تلقاها جيمس تاركوفسكي برأسية رائعة ارتدت من القائم الأيمن