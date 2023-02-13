مباشر ليفربول ضد إيفرتون: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على ملعب أنفيلد معقل الريدز.