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ليفربول × أرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستقام على ملعب آنفيلد

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-24T16:45:58Z

18’بينية عن طريق أينسلي ميتلاند في إتجاه بيبي المنطلق في الجهة اليمنى، لكن هناك إشارة بوجود حالة تسلل

2019-08-24T16:43:49Z

17’الضغط العالي يتواصل من الريدز بحثًا عن أول الأهداف

2019-08-24T16:43:15Z

16’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق ساديو ماني بعد انطلاقة رائعة وصلت سهلة بين أحضان بيرند لينو

2019-08-24T16:42:58Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-24T16:41:36Z

14’خروج خاطيء من الحارس أدريان وفشل في ابعاد الكرة بشكل صحيح لتصل أمام أوباميانج الذي سدد كرة مرفوعة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:41:11Z

13’ياربااااااااااااااااه، أدريان يخطأ وأوباميانج يهدر فرصة هدف محقق

2019-08-24T16:40:14Z

12’آندرو روبيرتسون أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-24T16:38:24Z

11’ركنية من الجهة اليمنى نفذها أليكساندر آرنولد على القائم الأول قابلها فينالدوم برأسية إصطدمت وعادت إليه ليسددها بشكل غريب تمر بعيد وتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:38:08Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-24T16:37:30Z

9’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أليكساندر آرنولد إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-24T16:36:36Z

8’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق بيبي ثم حاول تصويب كرة من خارج المنطقة، لكن بعدت الكرة بين أقدامه واستخلصها دفاعات ليفربول

2019-08-24T16:34:51Z

7’لاعبي الريدز يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-08-24T16:34:08Z

6’استحواذ من لاعبي الريدز على مجريات اللقاء في محاولة لخطف هدف أول مبكر

2019-08-24T16:33:55Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-08-24T16:31:19Z

4’تمريرة بينية عن طريق ساديو ماني في إتجاه روبيرتو فيرمينو المنطلق داخل المنطقة مرت من أمامه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T16:30:53Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الميدان

2019-08-24T16:29:44Z

2’ليفربول بالزي الأحمر على اليسار وأرسنال بالزي الأسود على اليمين

انطلاق المباراة

2019-08-24T16:29:17Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

تشكيل أرسنال

2019-08-24T16:16:30Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

بيرند لينو / أينسلي ميتلاند / ديفيد لويز / سوكراتيس باباستاثوبولوس / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / جرانيت شاكا / جوي ويلوك / نيكولاس بيبي / بيير إيميرك أوباميانج / داني سيبايوس

 

تشكيل ليفربول

2019-08-24T16:15:03Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

أدريان / ياسر العروسي / فيرجيل فان دايك / جويل ماتيب / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني

 

2019-08-24T16:14:06Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور

2019-08-24T16:12:41Z

على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

2019-08-24T16:12:32Z

حقق الريدز فوزه الثاني بعد تغلبه على فريق ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني من البريميرليج، وبهذا الانتصار يرفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الجانرز صاحب المركز الثاني . يدخل رفقاء محمد صلاح هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري 

2019-08-24T16:10:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب آنفيلد مباراة تجمع بين ليفربول وأرسنال، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.