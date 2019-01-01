على الجانب الآخر، آرسنال يحقق فوزه الثاني على التوالي امام بيرنلي بنتجية (2/1) فى المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات فى إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يدخل الجانرز المباراة متساويًا مع الردز صاحب الصدارة بفارق الأهداف بست نقاط، حيث حقق الفوز فى مبارته الأولي فى الدوري امام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، ا) ويسعي الفريق اللندني لتحقيق الفوز امام الريدز وخطف الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي امام توتنهام فى المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.