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ليفربول × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وآرسنال، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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(C)Getty Images

2018-12-28T23:57:10Z

مواجهة أخرى داخل الملعب بين صلاح وأوباميانج، الثنائي المتنافس على صدارة هداف الدوري، خيث يأتي الجابوني لديه 13 هدفاً في المركز الأول، بينما يأتي الدولي المصري ثانياً برصيد 12 نقطة.
 
(C)Getty Images

2018-12-28T23:55:01Z

على الجانب الآخر يدخل آرسنال المباراة من أجل العودة مرة أخرى لسكة الإنتصارات بعد التعادل أمام برايتون الجولة الماضية، حتى لا يبتعد عن مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يحتل المركزالخامس برصيد 38 نقطة 

2018-12-28T23:54:52Z

ليفربول يتطلع لمواصلة انتصاراته حيث إستطاع الريدز بقيادة محمد صلاح ورفاقه من انهاء النصف الأول من الموسم وهو متصدر البريميرليج بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام، حيث يدخل ليفربول اللقاء وبجعبته 51 نقطة حتى الآن دون أن يمنى بأي هزيمة، وهو ما يرجح كفة أبناء كلوب للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي

2018-12-28T23:50:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره آرسنال، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 