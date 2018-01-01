2018-12-28T23:57:10Z
مواجهة أخرى داخل الملعب بين صلاح وأوباميانج، الثنائي المتنافس على صدارة هداف الدوري، خيث يأتي الجابوني لديه 13 هدفاً في المركز الأول، بينما يأتي الدولي المصري ثانياً برصيد 12 نقطة.
(C)Getty Images
2018-12-28T23:55:01Z
على الجانب الآخر يدخل آرسنال المباراة من أجل العودة مرة أخرى لسكة الإنتصارات بعد التعادل أمام برايتون الجولة الماضية، حتى لا يبتعد عن مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يحتل المركزالخامس برصيد 38 نقطة
2018-12-28T23:54:52Z
ليفربول يتطلع لمواصلة انتصاراته حيث إستطاع الريدز بقيادة محمد صلاح ورفاقه من انهاء النصف الأول من الموسم وهو متصدر البريميرليج بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام، حيث يدخل ليفربول اللقاء وبجعبته 51 نقطة حتى الآن دون أن يمنى بأي هزيمة، وهو ما يرجح كفة أبناء كلوب للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي
2018-12-28T23:50:04Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي ليفربول نظيره آرسنال، على ملعب “الأنفيلد” في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
Ready for another massive matchday. 👇🔴 #LIVARS pic.twitter.com/32wkeZR4kM— Liverpool FC (@LFC) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨