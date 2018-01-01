ليفربول يتطلع لمواصلة انتصاراته حيث إستطاع الريدز بقيادة محمد صلاح ورفاقه من انهاء النصف الأول من الموسم وهو متصدر البريميرليج بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق توتنهام، حيث يدخل ليفربول اللقاء وبجعبته 51 نقطة حتى الآن دون أن يمنى بأي هزيمة، وهو ما يرجح كفة أبناء كلوب للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي