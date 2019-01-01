34’تمريرة بينية عن طريق كريم بنزيما في إتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أيتور فيرنانديز وحولها إلى ركنية