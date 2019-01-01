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ليفانتي × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفانتي ضد ريال مدريد في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
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Getty Images

2019-02-24T20:17:39Z

35’عشر دقائق متيقية من عمر الشوط الأول ومازال لالتعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-24T20:16:39Z

34’تمريرة بينية عن طريق كريم بنزيما في إتجاه المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن فينيسيوس جونيور الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس أيتور فيرنانديز وحولها إلى ركنية

2019-02-24T20:14:47Z

33’كرة ثابتة نفذها أنطونيو لونا إلى داخل المنطقة سددها القادم من الخلف روبير بير الذي سدد كرة قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T20:14:15Z

32’خطأ لصالح روجر مارتي بعد تدخل من ناتشو في منتصف الميدان 

2019-02-24T20:11:56Z

31’موزيس سيمون إنطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

 

2019-02-24T20:11:27Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T20:10:58Z

29’ضغط متواصل الآن من لاعبي ليفانتي لمحاولة خطف هدف أول في المباراة

2019-02-24T20:08:59Z

28’ركنية نُفذت عن طريق روبن روكينا داخل المنطقة إستقبلها رزجر مارتي برأسية قوية على المرمى إصطدمت بالقائم الأيسر وأبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-24T20:08:31Z

27’ياربااااااااااااااااااااااااااه، القائم يتصدى ويمنع هدف أول لليفانتي

2019-02-24T20:08:00Z

26’تصويبة قوية عن طريق خوسيه لويس من خارج المنطقة  إصطدمت الكرة بكاربخال وتحولت إلى ركنية

2019-02-24T20:07:35Z

25’المباراة تُستأنف الآن ولا وجود لركلة جزاء في الكرة الماضية

2019-02-24T20:06:45Z

24’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو في اللقطة الماضية

2019-02-24T20:05:20Z

23’مطالبات من لاعبي ليفانتي بركلة حزاء بعد تدخل من ناتشو على اللاعب خوسيه لويس داخل المنطقة، والحكم يقول لاشيء

2019-02-24T20:04:15Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليفانتي

2019-02-24T20:03:17Z

21’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة بينية في إتجاه فينيسيوس جونيور المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T20:01:50Z

20’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليفانتي

2019-02-24T20:00:47Z

19’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي الميرينجي في منتصف الميدان

2019-02-24T20:00:06Z

18’خطأ لصالح روجر مارتي بعد تدخل من ناتشو في منتصف الميدان 

2019-02-24T19:59:23Z

17’خطأ لصالح توني كروس في منتصف الميدان بعد تدخل من جوسي كامبانا

2019-02-24T19:58:07Z

16’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها لوكاس فاسكيز وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:57:47Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T19:56:50Z

13’فينيسيوس جونيور أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-24T19:56:17Z

12’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليفانتي

2019-02-24T19:55:03Z

11’سيرجيو ريجيلون أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-24T19:54:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-24T19:53:36Z

9’لوكا مودريتش مرر كرة بينية في إتجاه فينيسيوس جونيور المنطلق في الجانب الأيسر طالةت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:51:18Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إينيس بردهي إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-24T19:50:10Z

7’روكينا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-02-24T19:49:15Z

6’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفانتي في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الميرينجي

2019-02-24T19:48:59Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-24T19:47:47Z

4’أول ركنية في اللقاء لصالح ليفانتي جاءت بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق روبن روكينا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى ركنية

2019-02-24T19:47:27Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-24T19:46:21Z

2’ريال مدريد بالزي الأبيض على اليمين وليفانتي بالزي الأزرق على اليسار

2019-02-24T19:45:17Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-02-24T19:29:06Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا  دانييل كاربخاتل / ناتشو / رافائيل فاران / سيرجيو ريجيلون / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

 

إليكم تشكيل ليفانتي لمباراة اليوم

2019-02-24T19:27:30Z

يبدأ المدرب باكو لوبيز بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

أيتور فيرنانديز / إريك كاباكو / رروبن فيزو / روبير بير / موزيس سيمون / روبن روكينا / جوسي كامبانا / إينيس بردهي / أنطونيو لونا / روجر مارتي / خوسيه لويس 

 

2019-02-24T19:26:16Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني إيجناسيو فيلانويفا

2019-02-24T19:21:26Z

سقط الميرينجي من جديد أمام أعين عشاقه وخسر من جيرونا بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، وبهذه الخسارة تراجع الفريق للمركز الثالث في جدول الترتيب وتجمد رصيده عن النقطة 45، فبعد أن خاض الملكي 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.

2019-02-24T19:21:14Z

يأتي فريق ليفانتي في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، خلف إيبار الذي يحتل المركز العاشر حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق سيلتا فيجو وحققوا الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر في عشر مواجهات.

2019-02-24T19:19:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليفانتي وريال مدريد على ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 