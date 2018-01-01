يعيش ليفانتي أوقاتًا رائعة حتى الآن في الليجا، واسطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس صاحب المركز الخامس، بعد 15 جولة، فاز الفريق في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في أربع، وتلقى خمس هزائم.