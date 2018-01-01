ديمبيلي يتحصل على أول بطاقات المباراة
🚨- نيلسون سيميدو يغيب عن تشكيل برشلونة أمام ليفانتي بسبب آلام في ركبته اليسرى 👀 pic.twitter.com/mFJbtP6kfk— جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018
يستضيف اللقاء استاد سيوتات دي فالنسيا والصافرة للحكم خوسيه جونزاليس.
تشكيل ليفانتي
ALINEACIÓN | Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @FCBarcelona_es. #LevanteBarça pic.twitter.com/lg4eMrPTDn— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) December 16, 2018
تشكيل برشلونة
Barça XI— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 16, 2018
⚽ #LevanteBarça
🔵🔴 FORÇA BARÇA! pic.twitter.com/QSNXgdXkvl
يعيش ليفانتي أوقاتًا رائعة حتى الآن في الليجا، واسطاع الفريق أن يضع نفسه في المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن ألافيس صاحب المركز الخامس، بعد 15 جولة، فاز الفريق في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضر في أربع، وتلقى خمس هزائم.
يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم على صداراة جدول التريب برصيد 31 نقطة، فبعد مرور 15 جولة استطاع زملاء ميسي أن يحققوا الانتصار في 9 مباريات، وتعادلوا في أربع، وتلقوا هزيمتين، وسيسعى الكتلان لخطف لثلاث نقاط في هذه المباراة لتوسيع الفارق عن إشبيليه وأتلتيكو مدريد اللذان يمتلكان 28 نقطة في المركز الثاني والثالث.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الجولة 15 من الدوري الإسباني 2018-19 ...متابعة ممتعة.