التبديل الثالث والأخير فى صفوف لبنان
التبديل الثالث والأخير فى صفوف المنتخب السعودي
التبديل الثاني فى صفوف المنتخب السعودي
جانب من الحضور الجماهيري لمنتخب لبنان
🇱🇧🇱🇧🇱🇧 #كأس_آسيا2019 #لبنان_السعودية pic.twitter.com/4TzzoKKCYm— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
التبديل الثاني فى صفوف منتخب لبنان
جانب من الحضور الجماهيري للأخضر السعودي
🎥 | الجمهور السعودي 🇸🇦 لا يتوقف عن الهتاف في المدرجات 🎶😍.#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/MD3G1uOfeI— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
االتبديل الاول فى صفوف المنتخب اللبناني
التبديل الاول فى صفوف المنتخب السعودي
بطاقة صفراء من نصيب فيليكس ميشيل
حسين المقهوي يعزز النتيجة بهدف ثاني للأخضر السعودي
حسين المقهوي67’ الهدف جاء بعد تمريرة من فهد المولد على يمين المنطقة إلى هتان باهبري الذي ارسل عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها حسين المقهوي بتسديدة من على القائم البعيد لتسكن الشباك بنجاح
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
الهدف الثاني لمنتخب #السعودية 🇸🇦 عن طريق حسين المقهوي في الدقيقة 67!
#كأس_آسيا2019 🏆 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦
نهاية الشوط الأول:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
إنتهاء الشوط الأول بتقدم #السعودية على #لبنان بهدف صاروخي من فهد المولد#كأس_آسيا2019 🏆#لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/82B91aaMC7
فهد المولد يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية
فهد المولد13’ الهدف جاء بعد تمريرة تصل لداخل يمين المنطقة إلى فهد المولد الذي سدد كرة صاروخية تسكن سقف الشباك لاتصد ولاترد
هدف! ⚽️— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
الهدف الأول لمنتخب #السعودية 🇸🇦 عن طريق فهد المولد في الدقيقة 12بصاروخية مميزة 🚀!
#كأس_آسيا2019 🏆 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
🇱🇧 #لبنان 🆚 #السعودية 🇸🇦
#كأس_آسيا2019 🏆 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/kzBbMEf94T
طالع تشكيل الفريقين
اللاعبون استعدوا ماذا عنكم؟🤔— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٢ يناير ٢٠١٩
✅ "تكتيك" المدربين
✅ تشكيل المنتخبين
✅ الجمهور مستعد
#كأس_آسيا2019 #لبنان_السعودية 🇱🇧🇸🇦 pic.twitter.com/Af9AN1UXGt
تشكيل منتخب السودية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
محمد العويس / محمد البريك / محمد آل فتيل / على آل بليهي / حمدان الشمراني / هتان باهبري / عبدالعزيز البيشي / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / سالم الدوسري / فهد المولد
البدلاء / محمد الصيعري / نوح الموسي / سلطان الغنام / محمد الربيعي اليامي / ياسر الشهراني / يحي الشهري / عبدالإله العمري / وليد عبدالله / عمر هوساوي / إبراهيم غالب / أيمن الخليف / عبدالرحمن غريب
تشكيل منتخب لبنان لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
مهدي خليل / أليكساندر ميشيل / معتز الجنيدي / جوان العمري / على حمام / فيليكس ميشيل / هيثم قاعور / قاسم الزين / محمد حيدر / هلال الحلوي / حسن معتوق
البدلاء / وليد إسماعيل / نادر مطر / ربيع عطايا/ أحمد تكتوك / حسين شعيتو / عدنان حيدر / حسن شعيتو / نور منصور / سمير أياس / باسل جرادي / مصطفي مطر