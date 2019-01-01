مدونة حية

لايبزج × بايرن ميونخ | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لايبزج ضد بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا 2018-19، والتي ستقام على الأولمبي ببرلين

محدث
التعليقات()
Getty

2019-05-25T18:05:23Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي لايبزج في منتصف الميدان

2019-05-25T18:03:09Z

2’لايبزج بالزي الأبيض والأحمر على اليسار وبايرن ميونخ بالزي الأحمر على اليمين

انطلاق نهائي كأس ألمانيا

2019-05-25T18:02:10Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم

2019-05-25T17:51:58Z

يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

مانويل نوير / جوشوا كيميش / نيكلاس سولي / ماتس هامليز / ديفيد ألابا / خافي مارتينيز / تياجو ألكانتارا / سيرج جنابري / توماس مولر / كينجسلي كومان / روبرت ليفاندوسكي

 

إليكم تشكيل لايبزج لمباراة اليوم

2019-05-25T17:49:47Z

يبدأ المدرب رالف رانجنيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

بيتر جولاشي / لوكاس كلوسترمان / إبراهيم كوناتي / ويلي أوربان / مارسيل هالستنبرج / مارسيل سابيتسر / تايلر ادامز / كيفين كامبل / يوسف بولسن / إميل فورسبورج / تيمو فيرنر

 

2019-05-25T17:48:30Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين لايبزج وبايرن ميونخ على ملعب الأولمبي ببرلين، في نهائي كأس ألمانيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال