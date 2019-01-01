انطلاق نهائي كأس ألمانيا
إليكم تشكيل بايرن ميونخ لمباراة اليوم
يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
مانويل نوير / جوشوا كيميش / نيكلاس سولي / ماتس هامليز / ديفيد ألابا / خافي مارتينيز / تياجو ألكانتارا / سيرج جنابري / توماس مولر / كينجسلي كومان / روبرت ليفاندوسكي
Unser Team fürs Double! 🏆 #RBLFCB #packmas pic.twitter.com/XFbcKeUJ8J— FC Bayern München (@FCBayern) May 25, 2019
إليكم تشكيل لايبزج لمباراة اليوم
يبدأ المدرب رالف رانجنيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
بيتر جولاشي / لوكاس كلوسترمان / إبراهيم كوناتي / ويلي أوربان / مارسيل هالستنبرج / مارسيل سابيتسر / تايلر ادامز / كيفين كامبل / يوسف بولسن / إميل فورسبورج / تيمو فيرنر
UNSERE 🔴⚪ POKAL-FINAL-STARTELF 👏😍 STEHT— RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 25, 2019
1 GULÁCSI
4 ORBAN ©
6 KONATÉ
7 SABITZER
9 POULSEN
10 FORSBERG
11 WERNER
14 ADAMS
16 KLOSTERMANN
23 HALSTENBERG
44 KAMPL#WirPokalisieren #DieRotenBullen #DFBPokal @DFB_Pokal pic.twitter.com/UzUy7F7Mh7