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كولومبيا × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كولومبيا ضد قطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

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2019-06-19T21:11:24Z

خاض الآلبيروخا مباراتين وديتين قبل انطلاق مشواره في البطولة من أيام، الأولى أمام منتخب هندوراس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والثانية كانت أمام منتخب جواتيمالا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وفي التوقف الدولي الماضي خاض وديتين أمام منتخب بيرو وأيضًا أمام المنتخب المكسيكي.

2019-06-19T21:09:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين كولومبيا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال