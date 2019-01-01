2019-06-19T21:11:24Z
خاض الآلبيروخا مباراتين وديتين قبل انطلاق مشواره في البطولة من أيام، الأولى أمام منتخب هندوراس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والثانية كانت أمام منتخب جواتيمالا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وفي التوقف الدولي الماضي خاض وديتين أمام منتخب بيرو وأيضًا أمام المنتخب المكسيكي.
2019-06-19T21:09:34Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء ودي يجمع بين كولومبيا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال