خاض الآلبيروخا مباراتين وديتين قبل انطلاق مشواره في البطولة من أيام، الأولى أمام منتخب هندوراس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والثانية كانت أمام منتخب جواتيمالا وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، وفي التوقف الدولي الماضي خاض وديتين أمام منتخب بيرو وأيضًا أمام المنتخب المكسيكي.