أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين كوريا الشمالية وقطر على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.