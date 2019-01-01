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كوريا الشمالية × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كوريا الشمالية وقطر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

محدث
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إليكم تشكيل قطر لمباراة اليوم

2019-01-13T10:40:01Z

يبدأ امدرب فليكس سانشيز بطريقة 4/2/38/1 وتضم كلًا من

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عاصم ماديبو / عبد العزيز حاتم / حسن الهيدوس / بوعلام خوخي / أكرم عفيف / المعز علي

إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم

2019-01-13T10:38:25Z

يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

ري ميونج / ري إل جين / كم يونج جن / كيم سونج جي / كيم تشول بوم / كيم يونج / هيون جيم / ري آن تشول / ري كوانج / كوانج ريونج / جونج إل جوان

2019-01-13T10:34:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين كوريا الشمالية وقطر على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.
 