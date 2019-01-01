إليكم تشكيل قطر لمباراة اليوم
2019-01-13T10:40:01Z
يبدأ امدرب فليكس سانشيز بطريقة 4/2/38/1 وتضم كلًا منسعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بسام هشام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن / عاصم ماديبو / عبد العزيز حاتم / حسن الهيدوس / بوعلام خوخي / أكرم عفيف / المعز علي
إليكم تشكيل كوريا الشمالية لمباراة اليوم
2019-01-13T10:38:25Z
يبدأ المدرب كيم يونج جون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منري ميونج / ري إل جين / كم يونج جن / كيم سونج جي / كيم تشول بوم / كيم يونج / هيون جيم / ري آن تشول / ري كوانج / كوانج ريونج / جونج إل جوان
2019-01-13T10:34:12Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين كوريا الشمالية وقطر على استاد مدينة زايد الرياضية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.