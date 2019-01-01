مرتدة خطيرة للمنتخب القطري
2019-01-25T13:33:42Z
20’ تمريرة تصل إلى المعز على الذي حاول تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع فى الوقت المناسب وابعدها بنجاح
2019-01-25T13:32:52Z
18’ إنطلاقة من لي شونج يونج من الجهة اليمنى ومحاولة المرور والتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع القطري وابعدها بنجاح
2019-01-25T13:31:32Z
18’ تسديدة قوية من جونج ووينج من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم لتتحول إلى ضربة مرمي
2019-01-25T13:31:07Z
17’ إستئاف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي منتخب كوريا
2019-01-25T13:29:47Z
16’ توقف اللقاء بعد سقوط هوانج إن بيوم لاعب منتخب كوريا بعد تدخل قوي من بوعلام خوخي فى منتصف الميدان
2019-01-25T13:29:14Z
15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-25T13:27:52Z
12’ خطا لصالح منتخب قطر فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على بوعلام خوخي
2019-01-25T13:27:06Z
11’ بطاقة صفراء من نصيب كيم مين وو
2019-01-25T13:25:02Z
10’ سيطرة من لاعبي المنتخب الكوري على مجريات اللقاء
2019-01-25T13:24:05Z
7’ تنفيذ الخطأ بعرضية طولية لداخل المنطقة عن طريق سون هيونج مين لداخل المنطقة لتردد برأسية لكنها سهلة بين أحضان الحارس سعد الدوسري
2019-01-25T13:22:57Z
5’ خطأ للمنتخب الكوري بعد تصاطدم قوي بين عبدالكريم سالم وهوانج إين بيوم من الجهة اليمنى لمنتصف الميدان
2019-01-25T13:19:17Z
4’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق سون مين لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-25T13:18:29Z
3’ خطأ من الجهة اليمنى لمنتخب كوريا بعد تدخل قوي من حسن الهيدوس على كيم جين سو
2019-01-25T13:17:27Z
2’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق المنتخب الكوري من هوانج يوي ومحاولة التوغل والمرور بمهارة فردية لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
2019-01-25T13:16:43Z
⏱ بداية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٥ يناير ٢٠١٩
🇰🇷 #كوريا_الجنوبية 🆚 #قطر 🇶🇦#كأس_آسيا2019
#كوريا_الجنوبية_قطر pic.twitter.com/z9Nj6XmapT
2019-01-24T20:08:38Z
يدخل الفريقين في مواجهة صعبة وقوية ويسعى فيها كلا من المنتخبين الى حسمها لصالحه والصعود الى الدور نصف النهائي من البطولة الاسيوية
2019-01-24T20:08:10Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب كوريا الجنوبية، على ملعب “ مدينة زايد الرياضية” في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.