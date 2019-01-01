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كوريا الجنوبية × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر وكوريا الجنوبية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم آسيا 2019

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مرتدة خطيرة للمنتخب القطري

2019-01-25T13:33:42Z

20’ تمريرة تصل إلى المعز على الذي حاول تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع فى الوقت المناسب وابعدها بنجاح

2019-01-25T13:32:52Z

18’ إنطلاقة من لي شونج يونج من الجهة اليمنى ومحاولة المرور والتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع القطري وابعدها بنجاح 

2019-01-25T13:31:32Z

18’ تسديدة قوية من جونج ووينج من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-25T13:31:07Z

17’ إستئاف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي منتخب كوريا 

2019-01-25T13:29:47Z

16’ توقف اللقاء بعد سقوط هوانج إن بيوم لاعب منتخب كوريا بعد تدخل قوي من بوعلام خوخي فى منتصف الميدان 

2019-01-25T13:29:14Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-25T13:27:52Z

12’ خطا لصالح منتخب قطر فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على بوعلام خوخي 

2019-01-25T13:27:06Z

11’ بطاقة صفراء من نصيب كيم مين وو 

2019-01-25T13:25:02Z

10’ سيطرة من لاعبي المنتخب الكوري على مجريات اللقاء 

2019-01-25T13:24:05Z

7’ تنفيذ الخطأ بعرضية طولية لداخل المنطقة عن طريق سون هيونج مين لداخل المنطقة لتردد برأسية لكنها سهلة بين أحضان الحارس سعد الدوسري

2019-01-25T13:22:57Z

5’ خطأ للمنتخب الكوري بعد تصاطدم قوي بين عبدالكريم سالم وهوانج إين بيوم من الجهة اليمنى لمنتصف الميدان

2019-01-25T13:19:17Z

4’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق سون مين لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-25T13:18:29Z

3’ خطأ من الجهة اليمنى لمنتخب كوريا بعد تدخل قوي من حسن الهيدوس على كيم جين سو 

2019-01-25T13:17:27Z

2’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق المنتخب الكوري من هوانج يوي ومحاولة التوغل والمرور بمهارة فردية لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-24T20:08:38Z

يدخل الفريقين في مواجهة صعبة وقوية ويسعى فيها كلا من المنتخبين الى حسمها لصالحه والصعود الى الدور نصف النهائي من البطولة الاسيوية

2019-01-24T20:08:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب كوريا الجنوبية، على ملعب “ مدينة زايد الرياضية” في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.