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كوريا الجنوبية × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كوريا الجنوبية ضد السعودية في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2018-19

محدث
التعليقات()

2018-12-31T17:56:50Z

90+2’نهاية المباراة

2018-12-31T17:55:22Z

90+1’لي جاي سونج سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس محمد العويس

2018-12-31T17:54:00Z

90’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي

2018-12-31T17:52:02Z

89’يحيى الشهري أرسل بينية في اتجاه عبد العزيز البيشي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2018-12-31T17:51:43Z

88’استئناف المباراة الآن

2018-12-31T17:51:03Z

87’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-31T17:50:18Z

86’سقوط اللاعب ياسر الشهراني بداعي الإصابة بعد تدخل من هوانج هي تشان في منتصف الميدان 

2018-12-31T17:50:00Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-31T17:49:10Z

84’عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق هوانج هي تشان أبعدت من محمد الفتيل ببراعة

2018-12-31T17:48:13Z

83’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكروي

2018-12-31T17:46:21Z

81’عبد الرحمن غريب سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كيم سونج جيو

2018-12-31T17:46:04Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي حاضر بين الفريقين

اوووووووووووه..ركلة جزاء مهدرة من اللاعب كي يونج يونج

2018-12-31T17:44:26Z

79’اللاعب كي سونج يونج سدد ركلة الجزاء قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

اووووووووووه...ركلة جزاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية

2018-12-31T17:42:00Z

78’حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة جزاء بعد تدخل من محمد العويس على قدم اللاعب كي يونج يونج

2018-12-31T17:40:51Z

77’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان 

2018-12-31T17:39:32Z

76’تصويبة قوية عن طريق المهقوي من خارج المنطقة تصدى لها الحارس كيم سيونج على مرتين

2018-12-31T17:39:12Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T17:38:04Z

73’عبد الرحمن غريب أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2018-12-31T17:37:07Z

72’خطأ لصالح حسين المقهوي بعد تدخل من لي جاي سونج في منتصف الميدان

2018-12-31T17:35:48Z

71’تصويبة عن طريق كي سونج يونج من داخل المنطقة من الجانب الأيمن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-31T17:33:44Z

70’البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية 

2018-12-31T17:32:54Z

69’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المننخب الكوري

2018-12-31T17:32:14Z

68’لاعبي المنتخب السعودي غير قادرون حتى الآن اختراق دفاعات المنتخب الكوري واحراز هدف أول

2018-12-31T17:29:35Z

67’خطأ لصالح حسين المقهوي في منتصف الميدان بعد تدخل من هوانج هي تشان

2018-12-31T17:29:09Z

66’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2018-12-31T17:28:06Z

65’حسين القهوي سدد كرة من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس كيم سيونج جيو

2018-12-31T17:27:36Z

64’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لي يونج لداخل المنطقة أبعد من محمد البريك ببراعة

2018-12-31T17:27:00Z

63’هدوء في أحداث المباراة والكرة بجوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان 

2018-12-31T17:26:34Z

62’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي سونج لداخل المنطقة أبعدت من محمد الفتيل إلى خارج المنطقة

2018-12-31T17:26:04Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T17:24:11Z

58’ركنية نفذها البريك مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها سالم الدوسري وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-31T17:23:19Z

57’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-31T17:20:21Z

55’استئناف المباراة الآن

2018-12-31T17:20:08Z

53’دخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم

2018-12-31T17:19:34Z

52’سقوط محمد العويس واللاعب يوي جو هوانج بداعي الإصابة بعد تصادم داخل المنطقة

2018-12-31T17:09:29Z

51’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كي سونج يونج لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس محمد العويس

2018-12-31T17:09:03Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-31T17:08:15Z

49’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس كيم سيونج

2018-12-31T17:07:38Z

48’ياسر الشهراني انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري

2018-12-31T17:07:20Z

47’الكرة بحوزة  لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان لمحاولة خطف هدف أول مبكر 

2018-12-31T16:47:48Z

44’خطأ لصالح يوي جو هوانج في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد الفتيل

2018-12-31T16:47:19Z

43’عرضية عن طريق محمد البريك من الجهة اليمنى لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-31T16:46:39Z

42’يوي جو هوانج سدد كرة من على حافة المنطقة مرت بجاور القائم الأيمن بقليل وإلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:45:05Z

41’تمريرات قائمة بين لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب السعودي

2018-12-31T16:44:47Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:43:56Z

39’ركنية نفذها عبد الله عطيف مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2018-12-31T16:42:09Z

38’محمد البريك انطلق  الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية من أمام فهد المولد

2018-12-31T16:41:24Z

37’خطأ لصالح فهد المولد بعد تدخل من شان لونج  في منتصف الميدان 

2018-12-31T16:39:32Z

36’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان 

2018-12-31T16:39:06Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:38:11Z

33’هتان باهبري أرسل بينية في اتجاه فهد المولد المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات

2018-12-31T16:37:20Z

32’سالم الدوسري انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-31T16:34:53Z

31’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لونج شون يونج لداخل المنطقة سددها يوي جو قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:34:38Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-31T16:33:07Z

28’تصويبة عن طريق فهد المولد من داخل المنطقة مرت بعيدة بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:32:56Z

27’لمسة يد على محمد البريك في منتصف الميدان 

2018-12-31T16:31:34Z

26’عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيم مين وو لداخل المنطقة في اتجاه المهاجم يوي جو  هوانج لكنه كان في موقف تسلل

2018-12-31T16:31:03Z

25’خطأ لصالح عبد الله عطيف في منتصف الميدان بعد تدخل من هوانج هي تشان

2018-12-31T16:30:24Z

24’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية

2018-12-31T16:29:07Z

23’بينية عن طريق البيشي في اتجاه المنطلق داخل المنطقة فهد المولد، لكنه كان في موقف تسلل

2018-12-31T16:27:46Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هتان باهبري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية

2018-12-31T16:27:08Z

20’عبد العزيز البيشي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:26:38Z

18’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عبد العزيز البيشي أبعدت من أمامه من الدفاعات إلى ركنية

2018-12-31T16:18:18Z

17’عرضية عن طريق ياسر الشهراني من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2018-12-31T16:17:36Z

16’تصويبة عن طريق هوانج هي تشان من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-31T16:17:13Z

15’ربع ساعة  مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:16:05Z

14’نقترب من أول ربع ساعة في المباراة ولا جديد هنا أو هناك

2018-12-31T16:15:19Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هتان باهبري في اتجاه فهد المولد أبعدت من أمامه من الدفاعات

2018-12-31T16:13:49Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية

2018-12-31T16:12:48Z

11’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان

2018-12-31T16:12:14Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:10:59Z

8’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من هوانج إن بيوم في منتصف الميدان

2018-12-31T16:09:25Z

7’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدنا بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الكوري

2018-12-31T16:07:30Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات لمنتخب الكوري

2018-12-31T16:06:58Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-31T16:06:19Z

4’خطأ لصالح لي شونج يونج بعد تدخل من هتان باهبري

2018-12-31T16:05:17Z

3’تمريرات قائمة بين لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الكوري

2018-12-31T16:01:52Z

2’المنتخب الكوري على اليمين بالزي الأبيض الكامل والمنتخب السعودي بالزي الأخضر على اليسار

إليكم تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم

2018-12-31T15:35:48Z

يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

محمد العويس / محمد البريك / محمد الفتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد

إليكم تشكيل كوريا الجنوبية لمباراة اليوم

2018-12-31T15:33:26Z

يبدأ المدرب شين تاي يونج بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

كيم سيونج جيو / كيم مين وو / كيم يونج جوون / كون شانج هون / لي يونج / جونج وويونج / كي سونج يونج / هوانج هي تشان / لي شونج يونج / يوي جو هوانج

2018-12-31T15:30:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والسعودية على ملعب بني ياس بالإمارات في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.