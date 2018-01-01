2018-12-31T17:56:50Z
90+2’نهاية المباراة
2018-12-31T17:55:22Z
90+1’لي جاي سونج سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس محمد العويس
2018-12-31T17:54:00Z
90’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي
2018-12-31T17:52:02Z
89’يحيى الشهري أرسل بينية في اتجاه عبد العزيز البيشي المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2018-12-31T17:51:43Z
88’استئناف المباراة الآن
2018-12-31T17:51:03Z
87’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2018-12-31T17:50:18Z
86’سقوط اللاعب ياسر الشهراني بداعي الإصابة بعد تدخل من هوانج هي تشان في منتصف الميدان
2018-12-31T17:50:00Z
85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2018-12-31T17:49:10Z
84’عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق هوانج هي تشان أبعدت من محمد الفتيل ببراعة
2018-12-31T17:48:13Z
83’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكروي
2018-12-31T17:46:21Z
81’عبد الرحمن غريب سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كيم سونج جيو
2018-12-31T17:46:04Z
80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي حاضر بين الفريقين
اوووووووووووه..ركلة جزاء مهدرة من اللاعب كي يونج يونج
2018-12-31T17:44:26Z
79’اللاعب كي سونج يونج سدد ركلة الجزاء قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
اووووووووووه...ركلة جزاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية
2018-12-31T17:42:00Z
78’حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة جزاء بعد تدخل من محمد العويس على قدم اللاعب كي يونج يونج
2018-12-31T17:40:51Z
77’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان
2018-12-31T17:39:32Z
76’تصويبة قوية عن طريق المهقوي من خارج المنطقة تصدى لها الحارس كيم سيونج على مرتين
2018-12-31T17:39:12Z
75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T17:38:04Z
73’عبد الرحمن غريب أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2018-12-31T17:37:07Z
72’خطأ لصالح حسين المقهوي بعد تدخل من لي جاي سونج في منتصف الميدان
2018-12-31T17:35:48Z
71’تصويبة عن طريق كي سونج يونج من داخل المنطقة من الجانب الأيمن مرت الكرة بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-31T17:33:44Z
70’البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
2018-12-31T17:32:54Z
69’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المننخب الكوري
2018-12-31T17:32:14Z
68’لاعبي المنتخب السعودي غير قادرون حتى الآن اختراق دفاعات المنتخب الكوري واحراز هدف أول
2018-12-31T17:29:35Z
67’خطأ لصالح حسين المقهوي في منتصف الميدان بعد تدخل من هوانج هي تشان
2018-12-31T17:29:09Z
66’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2018-12-31T17:28:06Z
65’حسين القهوي سدد كرة من خارج المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس كيم سيونج جيو
2018-12-31T17:27:36Z
64’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لي يونج لداخل المنطقة أبعد من محمد البريك ببراعة
2018-12-31T17:27:00Z
63’هدوء في أحداث المباراة والكرة بجوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان
2018-12-31T17:26:34Z
62’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كي سونج لداخل المنطقة أبعدت من محمد الفتيل إلى خارج المنطقة
2018-12-31T17:26:04Z
60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T17:24:11Z
58’ركنية نفذها البريك مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها سالم الدوسري وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2018-12-31T17:23:19Z
57’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد البريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية
2018-12-31T17:20:21Z
55’استئناف المباراة الآن
2018-12-31T17:20:08Z
53’دخول الطاقمين الطبيين لعلاجهم
2018-12-31T17:19:34Z
52’سقوط محمد العويس واللاعب يوي جو هوانج بداعي الإصابة بعد تصادم داخل المنطقة
2018-12-31T17:09:29Z
51’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كي سونج يونج لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس محمد العويس
2018-12-31T17:09:03Z
50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2018-12-31T17:08:15Z
49’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس كيم سيونج
2018-12-31T17:07:38Z
48’ياسر الشهراني انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الكوري
2018-12-31T17:07:20Z
47’الكرة بحوزة لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان لمحاولة خطف هدف أول مبكر
2018-12-31T17:07:15Z
46’انطلاق الشوط الثاني
- بداية الشوط الثاني#السعودية 0 - #كوريا_الجنوبية 0#السعودية_كوريا#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/dHOkVa9lZV— KSA SPORTS (@riyadiyatv) December 31, 2018
2018-12-31T16:48:12Z
45’نهاية الشوط الأول
- نهاية الشوط الأول#السعودية 0 - #كوريا الجنوبية 0#السعودية_كوريا#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/ygghmR8Q85— KSA SPORTS (@riyadiyatv) December 31, 2018
2018-12-31T16:47:48Z
44’خطأ لصالح يوي جو هوانج في منتصف الميدان بعد تدخل من محمد الفتيل
2018-12-31T16:47:19Z
43’عرضية عن طريق محمد البريك من الجهة اليمنى لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2018-12-31T16:46:39Z
42’يوي جو هوانج سدد كرة من على حافة المنطقة مرت بجاور القائم الأيمن بقليل وإلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:45:05Z
41’تمريرات قائمة بين لاعبي المنتخب الكوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب السعودي
2018-12-31T16:44:47Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:43:56Z
39’ركنية نفذها عبد الله عطيف مقوسة داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة
2018-12-31T16:42:09Z
38’محمد البريك انطلق الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية من أمام فهد المولد
2018-12-31T16:41:24Z
37’خطأ لصالح فهد المولد بعد تدخل من شان لونج في منتصف الميدان
2018-12-31T16:39:32Z
36’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان
2018-12-31T16:39:06Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:38:11Z
33’هتان باهبري أرسل بينية في اتجاه فهد المولد المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2018-12-31T16:37:20Z
32’سالم الدوسري انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2018-12-31T16:34:53Z
31’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لونج شون يونج لداخل المنطقة سددها يوي جو قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:34:38Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2018-12-31T16:33:07Z
28’تصويبة عن طريق فهد المولد من داخل المنطقة مرت بعيدة بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:32:56Z
27’لمسة يد على محمد البريك في منتصف الميدان
2018-12-31T16:31:34Z
26’عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيم مين وو لداخل المنطقة في اتجاه المهاجم يوي جو هوانج لكنه كان في موقف تسلل
2018-12-31T16:31:03Z
25’خطأ لصالح عبد الله عطيف في منتصف الميدان بعد تدخل من هوانج هي تشان
2018-12-31T16:30:24Z
24’ياسر الشهراني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية
2018-12-31T16:29:07Z
23’بينية عن طريق البيشي في اتجاه المنطلق داخل المنطقة فهد المولد، لكنه كان في موقف تسلل
2018-12-31T16:27:46Z
21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هتان باهبري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية
2018-12-31T16:27:08Z
20’عبد العزيز البيشي سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:26:38Z
18’محمد البريك أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن في اتجاه عبد العزيز البيشي أبعدت من أمامه من الدفاعات إلى ركنية
2018-12-31T16:18:18Z
17’عرضية عن طريق ياسر الشهراني من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2018-12-31T16:17:36Z
16’تصويبة عن طريق هوانج هي تشان من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2018-12-31T16:17:13Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:16:05Z
14’نقترب من أول ربع ساعة في المباراة ولا جديد هنا أو هناك
2018-12-31T16:15:19Z
13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق هتان باهبري في اتجاه فهد المولد أبعدت من أمامه من الدفاعات
2018-12-31T16:13:49Z
12’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كوريا الجنوبية
2018-12-31T16:12:48Z
11’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان
2018-12-31T16:12:14Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:10:59Z
8’خطأ لصالح عبد الله عطيف بعد تدخل من هوانج إن بيوم في منتصف الميدان
2018-12-31T16:09:25Z
7’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدنا بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الكوري
2018-12-31T16:07:30Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات لمنتخب الكوري
2018-12-31T16:06:58Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-31T16:06:19Z
4’خطأ لصالح لي شونج يونج بعد تدخل من هتان باهبري
2018-12-31T16:05:17Z
3’تمريرات قائمة بين لاعبي المنتخب السعودي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات الكوري
2018-12-31T16:01:52Z
2’المنتخب الكوري على اليمين بالزي الأبيض الكامل والمنتخب السعودي بالزي الأخضر على اليسار
انطلاق المباراة
2018-12-31T16:01:34Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
- بداية المباراة#السعودية_كوريا#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/hjqvzO88nv— KSA SPORTS (@riyadiyatv) December 31, 2018
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإماراتي عادل النقبي
إليكم تشكيل منتخب السعودية لمباراة اليوم
2018-12-31T15:35:48Z
يبدأ المدرب خوان أنطونيو بيتزي بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منمحمد العويس / محمد البريك / محمد الفتيل / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / عبدالله عطيف / حسين المقهوي / عبد العزيز البيشي / سالم الدوسري / هتان باهبري / فهد المولد
إليكم تشكيل كوريا الجنوبية لمباراة اليوم
2018-12-31T15:33:26Z
يبدأ المدرب شين تاي يونج بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا منكيم سيونج جيو / كيم مين وو / كيم يونج جوون / كون شانج هون / لي يونج / جونج وويونج / كي سونج يونج / هوانج هي تشان / لي شونج يونج / يوي جو هوانج
2018-12-31T15:30:52Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبً بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث يحل لقاء يجمع بين كوريا الجنوبية والسعودية على ملعب بني ياس بالإمارات في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.