أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث لقاء يجمع بين كاشيما وريال مدريد في نص نهائي كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.