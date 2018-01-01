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كاشيما أنتلرز × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة كاشيما أنتلرز وريال مدريد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية

محدث
التعليقات()
Getty

2018-12-19T18:19:17Z

90+3’استئناف المباراة الآن بعد خروج المشجع من قبل رجال الأمن

2018-12-19T18:16:57Z

90+2’حكم المباراة يوقف اللعب لدخول مشجع ريال مدريد لأرضية الملعب 

2018-12-19T18:15:21Z

90+1’لاعبي ريال مدريد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان وسط تراعج تام من لاعبي الفريق الياباني

2018-12-19T18:13:38Z

90’توني كروس انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية على حدود المنطقة في اتجاه لوكا مودريتش أبعدت من أمامه من الدفاعات

2018-12-19T18:12:26Z

89’إيسكو مرر كرة بينية في اجتاه المنطلق داخل المنطقة كريم بنزيما الذي سدد كرة قوية بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-19T18:11:04Z

88’إيسكو سدد كرة قوية من داخل المنطقة من الجانب الأيسر اصطدمت بدفاعات كاشيما وأبعدت إلى منتصف الميدان

تبديل في صفوف كاشيما

2018-12-19T18:09:57Z

87’خروج ياسوشي إيندو  ودخول ليندرو بدلًا منه

2018-12-19T18:09:05Z

86’ليو سيلفا سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس تيبو كورتوا

2018-12-19T18:08:32Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف

هدف صحيح لفريق كاشيما

2018-12-19T18:07:47Z

84’بالفعل حكم المباراة يقر بصحة الهدف وأصبحت النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف

2018-12-19T18:07:32Z

83’مازال اللعب متوقف وفي انتظار قرار حكم المباراة

2018-12-19T18:07:13Z

82’حكم المباراة يوقف اللعب ويعود لتقنية الفيديو للتأك من وجود حالة تسلل أم لا

شوما دوي يحرز الهدف الأول لكاشيما

2018-12-19T18:03:10Z

بتصويبة من داخل المنطقة

81’الهدف جاء بعد تصويبة قوية من داخل المنطقة عن طريق شوما دوي سكنت شباك الحارس تيبو كورتوا بنجاح

 

2018-12-19T18:02:35Z

80’تمريرة بينية عن طريق كاسيميرو في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر إيسكو، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

تبديل ثالث في صفوف ريال مدريد

2018-12-19T18:02:07Z

79’خروج ماركوة أسينسيو ودخول كاسيميرو بدلًا منه

2018-12-19T18:01:47Z

78’يبدو أن أسينسيو غير قادر على استكمال المباراة والتغير قادم للميرينجي

2018-12-19T18:01:38Z

77’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2018-12-19T18:01:09Z

76’سقوط اللاعب ماركو أسينسيو بداعي الإصابة

2018-12-19T18:00:50Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بثلاثية دون رد

2018-12-19T17:59:40Z

73’ماركو أسينسيو انطلق من الجانب الأيمن ثم حاول ارسا كرة عرضية لداخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-19T17:58:55Z

72’إيسكو أرسل كرة بينية في اتجاه المنطلق في الجانب الأيسر مارسيلو طالت عليه وأقرب إلى الحارس سون تاي

2018-12-19T17:57:36Z

71’بنزيما انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كاشيما

2018-12-19T17:57:10Z

70’خطأ لصالح توني كروس في منتصف الميدان بعد دتخل من أوشيدا في منتصف الميدان

2018-12-19T17:54:23Z

68’أسينسيو سدد كرة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت

2018-12-19T17:52:47Z

67’بينية عن طريق توني كروس في اتجاه لوكاس فاسكيز وضعته منفردًا بالحارس ثم سددها بغرابة شديدة وصلت إلى أحضان سون تاي ون

2018-12-19T17:51:37Z

66’كريم بنزيما انطلق من الجانب الأيسر وتوغل داخل المنطقة ثم أرسل عرضية في اتجاه القادم من الخلف داني كاربخال أقرب إلى الحارس سون تاي ون

2018-12-19T17:49:55Z

65’عرضية عن طريق أسينسيو من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كاشيما

2018-12-19T17:49:11Z

64’عرضية عن طريق سيرجينهو من الجانب الأيمن لداخل المنطقة وصلت إلى الحارس تيبو كورتوا

2018-12-19T17:48:06Z

63’هدوء نسبي في أحداث المباراة ولاعبي كاشيما متراجعون للخلف بالرغم من الخسارة بثلاثية

2018-12-19T17:46:09Z

61’كرة بينية عن طريق توني كروس في اتجاه المنطلق داخل المنطقة لوكاس فاسكيز طالت وأقرب إلى إلى الحارس سون تاي

2018-12-19T17:45:54Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بثلاثية دون رد

2018-12-19T17:45:13Z

59’ريال مدريد متقدم بثلاثة أهداف دون رد عن طريق الويلزي جاريث بيل

جاريث بيل يسجل الثالث لريال مدريد

2018-12-19T17:42:20Z

بعد أقل من دقيقة من تسجيله الهدف الثاني

57’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق مارسبو من على حدود المنطقة في اتجاه جاريث بيل المنطلق داخل المنطقة الذي استلم الكرة وسددها بيسراه صاروخية في سقف المرمى صعبة على الاحرس سون تاي

 

جاريث بيل يعود من جديد ويسجل الثاني

2018-12-19T17:40:14Z

بعد خطأ كبير من مدافع كاشيما

56’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة من شوتو ياماموتو من إلى حارسه لم تصل وافتكها جاريث بيل ثم راوغ الحارس وسدد كرة بيمناه في الشباك بسهولة

 

2018-12-19T17:39:48Z

55’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2018-12-19T17:38:59Z

53’خطأ لصالح لوكاس فاسكيز بعد تدخل من شوتو ياماموتو في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-19T17:38:24Z

52’خطأ لصالح لوكا مودريتش بعد دتخل من دايجو نيشي في منتصف الميدان 

2018-12-19T17:37:18Z

51’جاريث بيل أرسل كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى لداخل المنطقة سددها كريم بنزيما قوية أبعدت من المدافع ياماموتو من على خط المرمى

2018-12-19T17:36:42Z

50’خمس دقاءق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للميرينجي بهدف دون رد

2018-12-19T17:35:47Z

49’خطأ لصالح لوكاس فاسكيز بعد تدخل من شوتو ياماموتو في منتصف الميدان 

2018-12-19T17:33:03Z

48’تمريرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس سون تاي وون

2018-12-19T17:31:56Z

47’خروج شوما دوي ودخول أتسوتو أوشيدا بدلًا منه

2018-12-19T17:31:45Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2018-12-19T17:16:53Z

45+1’تصويبة عن طريق سيرجينهو من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-19T17:15:09Z

45’كرة عرضية عن طرق دايجو نيشي لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

جاريث بيل يفتتح التسجيل لريال مدريد

2018-12-19T17:13:51Z

بعد تمريرة رائعة من مارسيلو

44’الهدف جاء بعد تمريرة رائعة عن طريق مارسيلو من على حدود المنطقة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جاريث بيل الذي سدد كرة من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-19T17:13:08Z

43’جاريث بيل انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من دفاعات كاشيما

بطاقة صفراء

2018-12-19T17:10:41Z

42’خطأ لصالح شوتو ياماموتو بعد تدخل من داني كاربخال في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-19T17:09:17Z

41’خطأ لصالح كريم بنزيما بعد تدخل من جين شوجي في منتصف الميدان 

2018-12-19T17:08:44Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل حاضر هنا في ملعب هزاع بن زايد

2018-12-19T17:07:00Z

39’كرة ثابتة نفذها ليو سيلفا مباشرةً على المرمى مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2018-12-19T17:05:50Z

38’خطأ لصلح ليو سيلفا بعد تدخل من ماكروس يورنتي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2018-12-19T17:04:39Z

37’كارفخال انطلق من الجانب الأيمن قم مرر بينية في اتجاه فاسكيز الذي أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس سون تاي وون

2018-12-19T17:02:37Z

36’خطأ لصالح فاسكيز في الجانب الأيمن من مننتصف الميدان بعد تدخل من ياسوشي إيندو

2018-12-19T17:02:17Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-19T17:00:34Z

33’جاريث بيل انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة لم تجد من مهاجمي ريال مدريد وأبعدت من الدفاعات

2018-12-19T16:59:53Z

32’توني كروس سدد كرة قوية من خارج المنطقة أمسك بها الحارس سون تاي وون ببراعة

2018-12-19T16:59:09Z

31’خطأ لصالح مارسيلو بعد تدخل من ياسوشي إيندو في منتصف الميدان

2018-12-19T16:58:27Z

30’نصف ساعة أعزائي المتابعين ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-19T16:57:44Z

28’بينية عن طريق توني كروس في اتجاه لوكاس فاسكيز المنطلق في الجانب الأيمن، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2018-12-19T16:55:54Z

27’جاريث بيل سدد كرة من خارج المنطقة قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-19T16:54:54Z

26’ركنية نفذها توني كروس مقوسة داخل المنطقة استقبلها توني كروس برأسية، لكن الحكم يشير إلى خطأ لصالح جين شوجي مدافع فريق كاشيما

2018-12-19T16:52:59Z

25’كريم بنزيمة انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت بالدفاعات وأبعدت إلى ركنية

2018-12-19T16:52:29Z

24’شوتو ياماموتو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية اصطدمت برامسو وأبعدت إلى ركنية

2018-12-19T16:52:07Z

23’خطأ لصالح ياسوشي بعد تدخل من إيندو في منتصف الميدان

2018-12-19T16:49:52Z

22’تمريرات وكرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات قريق كاشيما 

2018-12-19T16:49:22Z

21’تصويبة عن طريق سيرجينيهو من خارج المنطقة علت عارضة الحارس تيبو كورتوا وإلى ركلة مرمى

2018-12-19T16:48:05Z

20’خطأ لصالح جين شوجي بعد تدخل من لوكاس فاسكيز في منتصف الميدان

2018-12-19T16:44:12Z

19’تمريرات وكرات متبادلة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات قريق كاشيما 

2018-12-19T16:42:25Z

18’سيرجينيهو سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس تيبو كورتوا

2018-12-19T16:41:10Z

17’لوكاس فاسكيز انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعا كاشيما

2018-12-19T16:39:28Z

16’مباراة سريعة منذ انطلاقتها ولاعبي ريال مدريد يحاولون حتى الآن الوصول لمرمى الحارس سون تاي وون

2018-12-19T16:39:11Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-19T16:38:11Z

14’جاريث بيل انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل داخل المنطقة وحاول ارسال كرة عرضية، لكن تدخل من دفاعات كاشيما والكرة أبعدت خارج المنطقة

2018-12-19T16:37:12Z

13’ضغط عالي من لاعبي كاشيما على دفاعات ريال مدريد لمحاولة استخلاص الكرة

2018-12-19T16:36:19Z

12’شوتو ياماموتو انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2018-12-19T16:35:24Z

11’خطأ لصالح دايجو نيشي بعد تدخل من جاريث بيل

2018-12-19T16:35:10Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-19T16:34:38Z

8’خطأ لصالح جاريث بيل بعد تدخل من دايجو نيشي في منتصف الميدان 

2018-12-19T16:33:20Z

7’كاشيما مستحوز على مجريات المباراة مع بداية أحداث الشوط الأول لمحاولة خطف هدف مبكر

2018-12-19T16:32:30Z

6’ركنية نفذت عن طريق هيروكي أبي مقوسة داخل المنطقة مرت من أمام الجيمع وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-19T16:32:15Z

5’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-19T16:30:37Z

4’أول انطلاقة عن طريق سيرجينيو من الجانب الأيسر ثم توغل لداخل المنطقة وسدد كرة بيسراه أبعدت من الحارس تيبو كورتوا

2018-12-19T16:30:10Z

3’الكرة بحوزة لاعبي كاشيما في منتصف الميدان وتمريرات متبادلة 

2018-12-19T16:28:24Z

2’ريال مدريد بالأبيض على اليمين وكاشيما بالزي الأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2018-12-19T16:28:01Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2018-12-19T16:24:19Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب

2018-12-19T16:16:15Z

اللقاء يقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، والصافرة للحكم البرازيلي ويلتون سامبايو

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2018-12-19T15:58:29Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبوه كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو / توين كروس / ماركسو يورنتي / لوكا مودريتش / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيمة / جاريث بيل

 

إليكم تشكيل كاشيما أنتلرز لمباراة اليوم

2018-12-19T15:55:54Z

يبدأ المدرب جو أويوا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

سون تاي وون / دايجو نيشي / سيونج هيون جونج / جين شوجي / شوتو ياماموتو / ياسوشي إيندو / ريتوا ناجاكي / ليو سيلفا / هيروكي أبي / شوما دوي / سيرجينيو 

 

2018-12-19T15:53:27Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث لقاء يجمع بين كاشيما وريال مدريد في نص نهائي كأس العالم للأندية 2018، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.