2019-01-09T17:08:11Z
48’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة
2019-01-09T17:07:48Z
47’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب القطري على دفاعات المنتخب اللبناني فى بداية الشوط الثاني
2019-01-09T17:05:37Z
46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
2019-01-09T16:48:46Z
⏱️ HALF-TIME | 🇶🇦 0-0 🇱🇧— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٩ يناير ٢٠١٩
Predictions for the second half? #AsianCup2019 pic.twitter.com/gdTr6WvVZw
2019-01-09T16:47:47Z
45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع
2019-01-09T16:47:04Z
43’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب القطري فى الدقائق الاخيرة من شوط المباراة الأول
2019-01-09T16:46:18Z
41’ تسديدة قوية من عاصم ماديبو من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتردد فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى الاخير إلى ركنية
2019-01-09T16:45:32Z
40’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق حسن الهيدوس من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس
2019-01-09T16:45:06Z
39’ محاولات من لاعبي المنتخب اللبناني للبحث عن هدف التقدم
2019-01-09T16:43:37Z
37’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-09T16:43:03Z
36’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق هلال الحلوي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية
2019-01-09T16:41:14Z
34’ تمريرة طولية من باسل جرادي فى إتجاه هلال الحلوي لداخل المنطقة لكنها اقرب إلى الحارس الدوسري
2019-01-09T16:39:36Z
32’ توقف اللقاء لسقوط هلال الحلوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه
2019-01-09T16:37:25Z
31’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب اللبناني
2019-01-09T16:37:25Z
31’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب اللبناني
2019-01-09T16:36:56Z
30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T16:36:26Z
29’ إيقاف المباراة بعد سقوط وليد إسماعيل ودخول الطاقم الطبي لتلقيه اللعلاج اللازم
2019-01-09T16:35:55Z
28’ إنطلاقة من الجهةة اليسري عن طريق حسن معتوق ومحاولة للإختراق لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح
2019-01-09T16:34:47Z
27’ سيطرة من لاعبي لبنان على الكرة فى منتصف الميدان ومحاولة لإختراق المنطقة والبحث عن هدف
2019-01-09T16:34:05Z
25’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيدرو ميجل لدداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع إلى يسار المنطقة للمنتخب اللبناني
بطاقة صفراء من نصيب اليكساندر ميشيل
2019-01-09T16:33:35Z
24’ بطاقة صفراء من نصيب اليكساندر ميشيل بعد تدخل قوي للغاية على أقدام المعز علي
2019-01-09T16:32:14Z
21’ تنفيذ الخطأ من حسن الهيدوس بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة
2019-01-09T16:31:34Z
19’ خطا من الجهة اليسري بالقرب من حدود منطقة جزاء المنتخب اللبناني بعد تدخل قوي على أكرم عفيف
2019-01-09T16:31:01Z
17’ تمريرة طولية من حسن الهيدوس لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين احضان الحارس مهدي خليل
2019-01-09T16:30:36Z
15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولا خطورة تذكر على المرمي من كلا الفريقين
2019-01-09T16:29:16Z
10’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي
2019-01-09T16:28:33Z
9’ تنفيذ الخطا بتمريرة طولية لداخل المنطقة فى إتجاه المعز على لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له
2019-01-09T16:28:04Z
8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري
2019-01-09T16:22:53Z
7’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان
2019-01-09T16:22:19Z
6’ محوالات من لاعبي منتخب لبنان بتمريرات عديدة فى منتصف الميدان لبناء هجمة منظمة
2019-01-09T16:21:35Z
5’ تمريرة طولية فى إتجاه بوعلام خوخي على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل
2019-01-09T16:20:54Z
4’ إنطلاقة من بوعلام خوخي الذي حاول التوغل لداخل المنطقة من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعد الكرة بنجاح
2019-01-09T16:20:19Z
3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من المنتخب القطري
2019-01-09T16:18:48Z
الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الاول
⏱ KICK-OFF | 🇶🇦 🆚 🇱🇧— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٩ يناير ٢٠١٩
The referee blows his whistle to KO the game at @HBZstadium. #AsianCup2019 pic.twitter.com/4a7splWKYb
طالع التشكيلة الرسمية للفريقين لمباراة اليوم
2019-01-09T16:00:13Z
📝 Starting XIs for both teams: 🇶🇦 Qatar 🆚 Lebanon 🇱🇧— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٩ يناير ٢٠١٩
A fine display from Saudi Arabia's men yesterday put both sides under pressure to snatch all three points. #AsianCup2019 pic.twitter.com/Y06651E51e
2019-01-08T18:55:00Z
يدخُل منتخب قطر المباراة ساعياً لقطع أول خطوة في مشوار التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا، فيما يسعى منتخب لبنان لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب القطري
2019-01-08T18:54:26Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر ومنتخب لبنان، على ملعب “هزاع بن زايد” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019 ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.