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قطر × لبنان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر ضد لبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

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Getty

2019-01-09T17:08:11Z

48’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-09T17:07:48Z

47’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب القطري على دفاعات المنتخب اللبناني فى بداية الشوط الثاني 

2019-01-09T17:05:37Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-01-09T16:47:47Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-09T16:47:04Z

43’ ضغط قوي من لاعبي المنتخب القطري فى الدقائق الاخيرة من شوط المباراة الأول 

2019-01-09T16:46:18Z

41’ تسديدة قوية من عاصم ماديبو من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتردد فى قلب المنطقة لكن ابعدها الدفاع فى الاخير إلى ركنية 

2019-01-09T16:45:32Z

40’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق حسن الهيدوس من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-09T16:45:06Z

39’ محاولات من لاعبي المنتخب اللبناني للبحث عن هدف التقدم 

2019-01-09T16:43:37Z

37’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-09T16:43:03Z

36’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق هلال الحلوي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-09T16:41:14Z

34’ تمريرة طولية من باسل جرادي فى إتجاه هلال الحلوي لداخل المنطقة لكنها اقرب إلى الحارس الدوسري 

2019-01-09T16:39:36Z

32’ توقف اللقاء لسقوط هلال الحلوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-09T16:37:25Z

31’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب اللبناني 

2019-01-09T16:37:25Z

31’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب اللبناني 

2019-01-09T16:36:56Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-09T16:36:26Z

29’ إيقاف المباراة بعد سقوط وليد إسماعيل ودخول الطاقم الطبي لتلقيه اللعلاج اللازم

2019-01-09T16:35:55Z

28’ إنطلاقة من الجهةة اليسري عن طريق حسن معتوق ومحاولة للإختراق لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-09T16:34:47Z

27’ سيطرة من لاعبي لبنان على الكرة فى منتصف الميدان ومحاولة لإختراق المنطقة والبحث عن هدف 

2019-01-09T16:34:05Z

25’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بيدرو ميجل لدداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع إلى يسار المنطقة للمنتخب اللبناني 

بطاقة صفراء من نصيب اليكساندر ميشيل

2019-01-09T16:33:35Z

24’ بطاقة صفراء من نصيب اليكساندر ميشيل بعد تدخل قوي للغاية على أقدام المعز علي

2019-01-09T16:32:14Z

21’ تنفيذ الخطأ من حسن الهيدوس بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

2019-01-09T16:31:34Z

19’ خطا من الجهة اليسري بالقرب من حدود منطقة جزاء المنتخب اللبناني بعد تدخل قوي على أكرم عفيف 

2019-01-09T16:31:01Z

17’ تمريرة طولية من حسن الهيدوس لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين احضان الحارس مهدي خليل

2019-01-09T16:30:36Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولا خطورة تذكر على المرمي من كلا الفريقين 

2019-01-09T16:29:16Z

10’ إنطلاقة من حسن معتوق من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-01-09T16:28:33Z

9’ تنفيذ الخطا بتمريرة طولية لداخل المنطقة فى إتجاه المعز على لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-01-09T16:28:04Z

8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري

2019-01-09T16:22:53Z

7’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-09T16:22:19Z

6’ محوالات من لاعبي منتخب لبنان بتمريرات عديدة فى منتصف الميدان لبناء هجمة منظمة 

2019-01-09T16:21:35Z

5’ تمريرة طولية فى إتجاه بوعلام خوخي على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-09T16:20:54Z

4’ إنطلاقة من بوعلام خوخي الذي حاول التوغل لداخل المنطقة من الجهة اليمنى لكن تدخل معه الدفاع وابعد الكرة بنجاح

2019-01-09T16:20:19Z

3’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من المنتخب القطري

طالع التشكيلة الرسمية للفريقين لمباراة اليوم

2019-01-09T16:00:13Z

2019-01-08T18:55:00Z

يدخُل منتخب قطر المباراة ساعياً لقطع أول خطوة في مشوار التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم آسيا، فيما يسعى منتخب لبنان لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية امام المنتخب القطري

2019-01-08T18:54:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر ومنتخب لبنان، على ملعب “هزاع بن زايد” في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019 ، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.