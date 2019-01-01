أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب العراق، على ملعب “ آل مكتوم” في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.