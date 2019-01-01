المنتخب القطري هو صاحب الطريق الأصعب في البطولة حتى الآن، ففي دور المجموعات تواجد مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً.