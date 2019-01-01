المعز لا يتوقف عن التسجيل 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019
🇶🇦 نجم العنّابي يسجل هدفه الثامن في البطولة معادلًا رقم أسطورة المنتخب الإيراني علي دائي 👏#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/T9BDbA4kLj
نهاية الشوط لأول
الهدف الثاني لقطر عن طريق المعز علي
المعز علي يضاعف النتيجة للعنابي على طريقة راشفورد37' أكرم عفيف مرر كرة في اليسار للمعز علي الذي توغل بالكرة ثم ضم في يسار منطقة الجزاء وأرسل تسديدة مقوسة، عبرت من على يسار عيسى ثم اضطدمت في القائم واحتضنت الكرة الشباك
قوووووول ⚽️ GOAL— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 29, 2019
🥅 | الهدف الثاني
⏰ | 36’
🏃♂️ | المعز علي
قطر 2 : 0 الإمارات
#كأس_آسيا2019 #قطر_الإمارات
#لأجل_قطر #AsianCup2019 pic.twitter.com/AI3b6DHqht
24' اندفاع إماراتي في هذه الأثناء بحثاً عن التعادل سريعاً، وترجع منظم لقطر
الهدف الأول لقطر عن طريق بوعلام
بوعلام يتقدم لقطر بعد هفوة من خالد عيسى22' أكرم عفيف مرر كرة في اليمين لخوخي الذي انطلق بها في مرتدة سريعة حتى وصل منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة أرضية عبرت بغرابة من تحت يد خالد عسيى واحتضنت الشباك
#كأس_آسيا2019: هدف ⚽️ بوعلام يمنح الأسبقية للعنابي!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 29, 2019
قطر 1 الإمارات 0#beINAFC pic.twitter.com/fFcMgoEpfW
بداية المباراة
📍 أبو ظبي— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019
🏟️ ملعب محمد بن زايد
غرفة ملابس المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور 🇦🇪⚪️
( 📸 : @uaent2019 ) pic.twitter.com/MrCQHMAMgV
📊 العنّابي 🇶🇦 هو المنتخب العربي الوحيد في تاريخ بطولات كأس آسيا للأمم الذي يحافظ على نظافة شباكه في الـ 5 مباريات الافتتاحية 🚫🥅#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/fez2mJgvow— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019
7- تعرض منتخب قطر إلى 7 تسديدات على المرمى فقط في مبارياته الخمس في كأس آسيا 2019 – لم يتعرض أي منتخب آخر إلى أقل من ذلك. محصن.— OptaArabi (@OptaArabi) January 29, 2019
5- هذا خامس لقاء بين قطر والإمارات في كأس آسيا – التقيا 4 مرات من قبل في مرحلة المجموعات – خسر الإمارات في أول لقاءين ثم فاز في آخر لقاءين، آخرها في 2015. ملحمة.— OptaArabi (@OptaArabi) January 29, 2019
تاريخ مواجهات منتخب قطر مع الإمارات .#قطر_الامارات#لأجل_قطر #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/Di4XJuUkzD— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 29, 2019
تشكيل الإمارات
خليفة مبارك ومحمد أحمد يغيبان بداعي الإصابة
يبدأ المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة تضم: (خالد عيسى / خميس إسماعيل ، إسماعيل أحمد ، فارس جمعة ، وليد عباس / علي سالمين ، عامر عبد الرحمن / بندر الأحبابي ، سيف راشد ، إسماعيل الحمادي / علي مبخوت).
هذه هي تشكيلة منتخبنا الوطني في مباراة اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا ⚽️#منصور_يالأبيض #كأس_آسيا2019 @uaefa_ae @afcasiancup_ar @fifacom_ar pic.twitter.com/uRD8xIO6hl— UAE NT (@uaent2019) January 29, 2019
بدلاء عيال زايد: (علي خصيف ، ماجد حسن ، إسماعيل مطر ، أحمد خليل ، خليفة الحمادي ، محمد خلفان ، محمد عبد الرحمن ، خلفان مبارك ، محمد الشامسي).
تشكيل قطر
عبد العزيز حتم والراوي يغيبان للإيقاف، وعبد الكريم حسن وماديبو يعودان للتشكيل الأساسي
يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة (5-3-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (سعد الشيب / رورو ، عاصم ماديبو ، بوعلام خوخي ، طارق سلمان ، عبد الكريم حسن / حسن الهيدوس ، سالم الهاجري ، كريم بوضياف / أكرم عفيف ، المعز علي).
تشكيلة العنابي ضد منتخب الامارات في نصف النهائي من #كأس_آسيا2019— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 29, 2019
فالكم الفوز 🇶🇦#قطر_الإمارات #لأجل_قطر#AsianCup2019 pic.twitter.com/o1tMVEgqce
بدلاء العنابي: (أحمد علاء الدين ، حامد إسماعيل ، خالد محمد ، تميم المهيزع ، عبد الرحمن مصطفى ، عبد الكريم العلي ، علي عفيف ، يوسف حسن ، محمد البكري).
يستضيف اللقاء استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والصافرة للحكم المكسيكي سيزار راموس.
المنتخب القطري هو صاحب الطريق الأصعب في البطولة حتى الآن، ففي دور المجموعات تواجد مع لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، وبالرغم من ذلك نجح في التأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وفي دور الـ16 واجه منتخب العراق القوي جداً وانتصر عليه بهدفٍ نظيف، ثم قابل العنابي كوريا الجنوبية في نصف النهائي ونجح في تخطيها بهدفٍ نظيفٍ أيضاً.
نافس الأبيض في المجموعة الأولى في الدور الأول رفقة البحرين وتايلاند والهند، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة بعد أن تعادل مع الأول والثاني بنفس النتيجة (1-1) وانتصر على الأخير بهدفين نظيفين، وفي دور الـ16 واجه عيال زايد قيرغيزستان وتخطوها بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ثم قابلوا أستراليا في ربع النهائي وانتصروا عليها انتصاراً تاريخياً بهدفٍ نظيف.
أعزائي المتابعين.. أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة - المقدمة لكم من جول – للديربي الخليجي العربي بين قطر والإمارات في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.