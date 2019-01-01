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قطر × الأرجنتين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة قطر ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

محدث
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2019-06-23T19:46:50Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-06-23T19:45:27Z

45’نفذ الخطأ بسام الراوي بتصويبة قوية على المرمى إصطدمت بالقائم الأيمن للحارس فرانكو أرماني وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T19:44:39Z

44’خطأ لصالح المعز علي بعد تدخل من خوان فويث من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-06-23T19:44:12Z

43’حكم المباراة يوقف اللعب للإطمئنان عليه

2019-06-23T19:41:43Z

42’سقوط اللاعب نيكولاس أوتاميندي بداعي الإصابة

2019-06-23T19:40:53Z

41’المعز علي سدد كرة قوية من داخل يسار المنطقة إصطدمت بدفاعات الأرجنتنين وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-06-23T19:39:46Z

40’رودريجو دي بول نفذ الكرة الثابتة داخل المنطقة إرتقى لها نيكولاس أوتاميندي وحولها برأسية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T19:37:46Z

39’خطأ لصالح نيكولاس تاجليافيكو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من بيدرو ميجيل

2019-06-23T19:37:20Z

38’خطأ لصالح أكرم عفيف في منتصف الميدان بعد تدخل من نيكولاس أوتاميندي

2019-06-23T19:35:41Z

37’ميسي نفذ الركلة الحرة مقوسة لداخل المنطقة، أبعدت من الحارس سعد الشيب بقبضة اليد إلى خارج المنطقة

2019-06-23T19:35:09Z

36’خطأ لصالح لاوتاورو مارتينيز من الجانب الأيسر من على حدود المنطقة بعد تدخل من بسام الراوي

2019-06-23T19:34:44Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال المنتخب الأرجنتيني متفوق بهدف دون رد

2019-06-23T19:33:19Z

34’المعز علي سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات العمنتخب الأرجنتيني وتحولت إلى ركنية

2019-06-23T19:32:38Z

33’سقوط بيدرو ميجيل داخل المنطقة بعد تدخل من نيكولاس تاجليافيكو داخل المنطقة، ومطالبات من لاعبي العنابي بركلة جزاء، وحكم المباراة يقول لاشيء

2019-06-23T19:32:20Z

32’خطأ لصالح بسام الراوي بعد تدخل من لاوتارو مارتينيز

2019-06-23T19:28:28Z

31’نيكولاس تاجليافيكو مرر كرة بينية في إتجاه لاوتارو مارتينيز المنطلق داخل المنطقة، أبعدت من أمامه من دفاعات العنابي

2019-06-23T19:27:56Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال راقي التانجو متقدمين بهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز

2019-06-23T19:27:16Z

29’العنابي يسيطر على مجريات اللقاء في هذه الأوقات في مهمة البحث عن هدف التعديل

2019-06-23T19:26:13Z

28’تمريرة بينية عن طريق بيدرو ميجيل وعكس اتجاه اللعب في الجانب الأيسر لطارق سلمان، لكن فشل في السيطرة على الكرة وتحولت إلى رمية جانبية

2019-06-23T19:26:04Z

27’لمسة يد على تاجليافيكو في منتصف الميدان

2019-06-23T19:25:42Z

26’رودريجو دي بول أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة تُبعد من دفاعات العنابي

2019-06-23T19:23:03Z

25’خطأ لصالح لياندرو باريديس من كريم بوضيف في منتصف الميدان

شاهد

2019-06-23T19:21:48Z

24’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق على حدود المنطقة، ثم إستقبل الكرة بشكل مميز وسددها زاحفة مرت بمحازاة القائم الأيسر

 

2019-06-23T19:21:29Z

23’خطأ لصالح نيكولاس تاجليافيكو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من بيدرو ميجيل

2019-06-23T19:20:11Z

22’بيدرو ميجيل أرسل كرىة عرضية من الجانب الأيمن في إتجاه المعز علي، لكن خروج موفق من الحارس فرانكو أرماني الذي أمسك الكرة بثبات

2019-06-23T19:20:08Z

21’تمريرة بينية عن طريق أكرم عفيف وضعت المعز علي منفردًا بالمرمى ثم سدد كرة تصدى لها الحارس فرانكو أرماني ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-06-23T19:16:56Z

20’ياربااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه، المعز علي كاد أن يعدل النتيجة

2019-06-23T19:16:21Z

19’رودريجو دي بول نفذ الركنية مقوسة لداخل المنطقة قابلها نيكولاس تاجليافيكو برأسية قوية مرت أعلى العارضة ثم إلى ركلة مرمى

2019-06-23T19:15:41Z

18’جيوفاني لوسيلسو سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالمدافع بسام الراوي وتحولت إلى ركنية

2019-06-23T19:13:41Z

16’تصويبة قوية بأقدام جيوفاني لوسيلسو من داخل يسار المنطقة مرت بعيدة تمامًا وإلى ركلة مرمى

2019-06-23T19:13:21Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال المنتخب القطري متأخر بهدف دون رد

2019-06-23T19:12:41Z

14’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سارافيا لداخل المنطقة تُبعد الكرة من دفاعات العنابي

2019-06-23T19:12:26Z

13’بيدرو ميجيل سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بسلام على الحارس فرانكو أرماني

2019-06-23T19:11:58Z

12’انحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي المنتخب الأرجنتيني

2019-06-23T19:10:54Z

11’إستحواذ من لاعبي المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللقاء والعنابي متراجع تمامًا

2019-06-23T19:10:34Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لراقصي التانجو بهدف دون رد

2019-06-23T19:08:22Z

8’تمريرة بينية عن طريق ليونيل ميسي في إتجاه سيرجيو أجويرو المنطلق داخل يسار المنطقة، طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T19:07:53Z

7’تصويبة قوية عن طريق أكرم عفيف من داخل يسار المنطقة إصطدمت بدفاعات المنتخب الأرجنتيني وتحولت إلى خارج المنطقة

لاوتارو مارتينيز يسجل الأول للأرجنتين

2019-06-23T19:06:21Z

بخطأ من مدافع العنابي

6’الهدف جاء بعد تمريرة خاطئة عن طريق بسام الراوي وصلت إلى لاوتارو مارتينيز داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها قوية سكنت الشباك

 

2019-06-23T19:04:55Z

5’جوووووووووووووول... والهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني عن طريق لاوتارو مارتينيز

Getty Images

2019-06-23T19:04:40Z

4’تصويبة قوية عن طريق ليونيل ميسي من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-23T19:03:11Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي منتخب الأرجنتين في منتصف الميدان

2019-06-23T19:01:56Z

2’منتخب قطر بالزي العنابي على اليسار والمنتخب الأرجنتيني بالزي الأزرق السماوي على اليمين

انطلاق المباراة

2019-06-23T19:00:41Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل منتخب الأرجنتين

2019-06-23T18:36:42Z

يبدأ المدرب ليونيل سكالوني بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فرانكو أرماني / رينزو سارافيا / خوان فويث / ننيكولاس أوتاميندي / نيكولاس تاجليافيكو / جيوفاني لو تسيلسو / لياندرو باريديس / رودريجو دي بول / لاوتارو مارتينيز / ليونيل ميسي / سيرجيو أجويرو

 

تشكيل منتخب قطر

2019-06-23T18:35:07Z

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بطريقة3/5/2 وتضم كلًا من

سعد الشيب / بسام هشام / بوعلام خوخي / طارق سلمان / بيدرو ميجيل / حسن الهيدوس / سالم الهاجري / عبد العزيز حاتم / كريم بوضيف / أكرم عفيف / المعز علي

 

2019-06-23T17:33:16Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم التشيلي خوليو باسكونيان

2019-06-23T17:25:01Z

تلقى منتخب راقصي التانجو هزيمة قاسية في بداية مشواره في كوبا أمريكا هذا العام، بسقوط مدوي أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي، ويحتل زملاء ليونيل ميسي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية التي تأهل عنها راداميل فالكاو وزملائه إلى ربع النهائي، بينما يأتي منتخب باراجوي في وصافة المجموعة.

2019-06-23T17:24:42Z

خسر العنابي ثاني مبارياته في البطولة بهدف دون رد على يد المنتخب الكولومبي، في ثاني جولات دور المجموعات، ويمتلك الفريق نقطة واحدة من تعادل أمام منتخب باراجوي في الجولة الأولى، وسيدخل زملاء المعز علي هذا اللقاء على أمل تفجير مفاجأة قوية وتحقيق الفوز ليبقى على آماله في الوصول للدور المقبل، وينافس المنتخب القطري في مجموعة صعبة تضم كلًَا من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

2019-06-23T17:22:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد أرينا دي جريميو مباراة مرتقبة بين منتخب قطر والأرجنتين، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.