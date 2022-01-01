قادش ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

شاهد البث المباشر لمباراة قادش ضد برشلونة
10' أووووووه أول محاولة خطيرة من برشلونة وتمريرة من دي يونج إلى رافينيا الذي سددها بيسراه لكن ارتطمت في القائم وعادت لتوريس الذي سددها قوية لكن الحارس تصدى وحولها ركنية
2'أوووووه بداية خطيرة من أصحاب الأرض وتسديدة باتجاه المرمى لكن بيليرين ينقذها
انطلاق المباراة
تشكيل قادش ضد برشلونة
💛🔴 #CádizBarça #LaLigaSantander pic.twitter.com/ErD8B8cII9— نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) September 10, 2022
تشكيل برشلونة ضد قادش
قرر تشافي هيرنانديز الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
تيرشتيجن
بالدي - بيكيه - أراوخو - بيليرين
دي يونج - بوسكيتس - جافي
فيران توريس - ديباي - رافينيا
📋 تشكيلتنا لمباراة هذا المساء— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 10, 2022
⏳ #CadizBarça ⌛ pic.twitter.com/1Hb986lWEX
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بين قادش وبرشلونة على ملعب ملعب رامون دي كارنازا.
برشلونة بدأ الدوري بصورة سيئة بالتعادل مع رايو فاييكانو لكن نجح بعدها في الفوز على ريال سوسييداد وبلد الوليد وإشبيلية بنتائج كبيرة ليحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني
بينما لم يحقق قادش أي انتصار وخسر جميع مبارياته في الليجا كما لم يسجل أي هدف في المسابقى حتى الآن.