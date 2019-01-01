بداية المباراة
1' | 🚦| Si parte! Forza bianconeri, #FINOALLAFINE!— JuventusFC (@juventusfc) September 14, 2019
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التشكيل الرسمي ليوفنتوس
يبدأ المدير الفني ماوريتسيو ساري بطريفة (4/3/3) وتضم كلً من
فويتشيك تشيزني / أليكس ساندرو / ماتياس دي ليخت / ليوناردو بونوتشي / دانيلو / بلايس ماتويدي / ميراليم بيانيتش / سامي خضيرا / كريستيانو رونالدو / جونزالو إجواين / دووجلاس كوستا
Starting XI: così i bianconeri in campo alle 15! ⚫️⚪— JuventusFC (@juventusfc) September 14, 2019
#️FiorentinaJuve#ForzaJuve #FinoAllaFine #FiorentinaJuve pic.twitter.com/jhPg1TfK7j
البدلاء / آرون رامسي / إيمري تشان / ميري ديميرال / جيانلويجي بوفون / أدريان رابيو / باولو ديبالا / فيديريكو بيرنانديسكي / خوان كوادرادو / دانييلي روجاني / رودريجو بينتانكو
التشكيل الرسمي لفيورنتينا
يبدأ المدير الفني فينتشينزو مونتيلا بطريقة (3/5/2) وتضم كلً من
جيرمان بيتزيلا / دالبيرت هنريكي / جايتانو كاستروفيلي / نيكولا ميلينكوفيتش / كريستيانو بيراجي / إريك بولجار / بول ليرولا / ميلان بادلي / فرانك ريبيري / بارتلومي دراجوسكي / فيديركو كييزا
L'undici viola | Starting eleven #FiorentinaJuventus#ForzaViola 💜 pic.twitter.com/jSJiXmrN7E— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 14, 2019
البدلاء / كيس برنس بواتينج / بيترو تيراكيانو / سيباستيان كريستوفورو / لورينزو فينوتي / دوسان فلاوفيتش / سيمون زوركوفسكي / فيديريكو سيتستسيريني / لوكا رانييري / أليكسا تيرزتش / ريكاردو سوتيل
علي الجانب الآخر، يدخل فيورنتينا المباراة ولن يستطيع تحقيق الفوز امام نابولي فى مباراة الجولة الاولي من السيريا بنتجية (4-3)، قدم الفريق الإيطالي موسم جيد إلى حد ما فى لكالتشيو الموسم الماضي، بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يجمع 41 نقطة تضعه فى المركز السادس عشر فى ترتيب الدوري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 17 مباراة وتلقي لهزيمة فى ثلاثة عشر لقاء.
حقق البيانكونيري فوزًا صعب على حساب غريمه نابولي بنتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث، فى مبارة مثيرة للغاية، وذلك في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة يتصدر حامل اللقب، دول ترتيب الكالتشيو برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نابولي عن 3 نقاط فى المركز الثامن حتي اللآن، واستهل رفقاء كريستيانو رونالدو مشوارهم في الدوري هذا العام بانتصار فى الجولة الأولي على حساب بارما بهدف نظيف.