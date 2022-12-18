مباشرفيديو: شاهد بث مباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022
- -
فيديو: شاهد بث مباشر لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا
- -
تابع البث الكتابي لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022
يمكن متابعة البث الكتابي من هنا
- -
تشكيلة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022
وقرر ليونيل سكالوني الاعتماد على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
إيميليانو مارتينيز
مولينا - كريستيان روميرو - أوتاميندي - تاليافيكو
دي بول - إنزو فرنانديز - ماكاليستر
ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - دي ماريا
- -
تشكيلة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022
قرر ديدييه ديشان الاعتماد على التشكيل الآتي:
الخطة 4-3-3
هوجو لوريس
جويل كوندي - رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز
أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني - آدريان رابيو
كيليان مبابي - أوليفيه جيرو - عثمان ديمبلي
- -
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 على ملعب لوسيل في قطر.
فرنسا وصلت للنهائي الثاني على التوالي بعد العام الماضي والتي حققت فيه البطولة على حساب كرواتيا، وتهدف لتكرار إنجاز إيطاليا ثم البرازيل وحصد البطولة في نسختين متتاليتين.
فرنسا انتصرت على أستراليا والدنمارك في دور المجموعات قبل الخسارة من تونس، ثم تجاوزت بولندا وإنجلترا والمغرب وصولًا للمباراة النهائية.
أما بالنسبة للأرجنتين، فوصل للمباراة النهائية رغم الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام السعودية، لكن الفوز على المكسيك ثم بولندا ضمن الصدارة.
وتجاوز راقصو التانجو منتخبات أستراليا وهولندا وكرواتيا وصولًا إلى المباراة النهائية الثانية منذ 2014 بحلم تحقيق اللقب الثالث تاريخًا والأول للقائد ليونيل ميسي.