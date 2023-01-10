مباشرفيديو: بث مباشر مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج خليجي 25
ملخص
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شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج
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تشكيلة الإمارات ضد الكويت في خليجي 25
قرر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات الاعتماد على التشكيل التالي..
الخطة 4-1-4-1
خالد عيسى
بدر ناصر - خليفة مبارك - وليد عباس - خالد إبراهيم
محمد عبد الباسط
حارب عبد الله - عبد الله رمضان - ماجد راشد - سيبستيان تيجالي
كايو كانيدو
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
سيكون ملعب الميناء شاهدًا على قمة من قمم كأس الخليج العربي 25 حين يلتقي كل من الإمارات والكويت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.
منتخب الإمارات سقط في الجولة الأولى أمام البحرين بهدفين لهدف، وسيكون الفوز هامًا لاستكمال مشواره في البطولة.
بينما سقط منتخب الكويت أمام منتخب قطر بهدفين دون رد، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي بدون رصيد، وبفارق الأهداف عن "الأبيض".
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تشكيلة الكويت ضد الإمارات في خليجي 25
أما روي بينتو، المدير الفني لمنتخب الكويت، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-2-3-1
سليمان عبد الغفور
مهدي دشتي - خالد إبراهيم - حسن حمدان - مشاري غنام
سلطان العنزي - فهد الهاجري
عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - مبارك الفنيني
فيصل زايد