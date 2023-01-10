أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الإمارات والكويت في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

سيكون ملعب الميناء شاهدًا على قمة من قمم كأس الخليج العربي 25 حين يلتقي كل من الإمارات والكويت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

منتخب الإمارات سقط في الجولة الأولى أمام البحرين بهدفين لهدف، وسيكون الفوز هامًا لاستكمال مشواره في البطولة.

بينما سقط منتخب الكويت أمام منتخب قطر بهدفين دون رد، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي بدون رصيد، وبفارق الأهداف عن "الأبيض".