أهلا بكم في البث المباشر لمباراة عمان واليمن في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

يستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة هامة في كأس الخليج العربي 25 بين كل من عمان واليمن، وكلا المنتخبين يدخل المباراة بأهداف متباينة.

المنتخب العماني نجح في اقتناص نقطة التعادل من المضيف العراقي دون أهداف في الجولة الأولى.

بينما تعرض اليمن للخسارة من السعودية بهدفين نظيفين ويتذيل ترتيب تلك المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25.