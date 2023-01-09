مباشرفيديو: بث مباشر لمباراة عمان واليمن في كأس الخليج خليجي 25
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شاهد البث المباشرة لمباراة عمان واليمن في كأس الخليج
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تشكيلة اليمن ضد عمان في خليجي 25
أما ميروسلاف سكوب، المدير الفني لمنتخب اليمن، فقرر الاعتماد على الآتي:
الخطة 4-2-3-1
سالم الحريش
عماد الجديمة – مدير عبدربه – هارون الزبيدي – أحمد الوجيه
محمد الطيري – ناصر محمد
أنيس المعاري – عمر الداحي – عبدالواسع المطري
أحمد ماهر
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تشكيلة عمان ضد اليمن في خليجي 25
يعتمد برانكو إيفانوفيتش، المدير الفني لمنتخب عمان، عن تشكيل فريقه
الخطة 4-3-3
ابراهيم المخيني
أحمد الكعبي – جمعة الحبسي – محمد المسلمي– محمود المشيفري
جميل اليحمدي – حارب السعدي – أرشد العلوي
صلاح اليحياني – المنذر العلوي – عصام الصبحي
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أهلا بكم في البث المباشر لمباراة عمان واليمن في الجولة الثانية من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.
يستضيف ملعب البصرة الدولي مباراة هامة في كأس الخليج العربي 25 بين كل من عمان واليمن، وكلا المنتخبين يدخل المباراة بأهداف متباينة.
المنتخب العماني نجح في اقتناص نقطة التعادل من المضيف العراقي دون أهداف في الجولة الأولى.
بينما تعرض اليمن للخسارة من السعودية بهدفين نظيفين ويتذيل ترتيب تلك المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي 25.