أهلا بكم في البث المباشر لمباراة الكويت وقطر في الجولة الأولى من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

يستضيف ملعب الميناء في مدينة البصرة مباراة مرتقبة تجمع بين قطر والكويت، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

وإلى جانب الكويت وقطر، تضم المجموعة الثانية في خليجي 25 منتخبي البحرين والإماراتي، وهو ما يجعل كافة مباريات هذه المجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.

وبكل تأكيد يسعى المنتخبان القطري والكويتي إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.