أهلا بكم في البث المباشر لمباراة البحرين والإمارات في الجولة الأولى من كأس الخليج "خليجي 25" المقام في العراق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير 2023.

يستضيف ملعب الميناء في مدينة البصرة مباراة مرتقبة تجمع بين الإمارات والبحرين، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

وإلى جانب الإمارات والبحرين، تضم المجموعة الثانية في خليجي 25 منتخبي الكويت وقطر، وهو ما يجعل كافة مباريات هذه المجموعة مرتقبة للغاية جماهيريًا.

وبكل تأكيد يسعى المنتخبان الإماراتي والبحريني إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة عبر تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية من خليجي 25، من أجل محاولة العبور إلى الدور الثاني في البطولة.