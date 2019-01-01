أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين فياريال وريال مدريد في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2018- 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.