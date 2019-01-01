هدف ملغي
37’بالفعل يوجد حالة تسلل على لوكا مودريتش بعد الـتأكد من تقنية الفيديو والهدف يُلغى
هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل
تألق أكثر من رائع من كورتوا
رافائيل فاران يتقدم بالنتيجة لريال مدريد
برأسية من داخل المنطقة19’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها فاران وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
كريم بنزيما يعدل النتيجة لريال مدريد
ريال مدريد يرد سريعًا
6’الهدف جاء بعد كر ة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال ارتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية سكنت الشباك ببراعة
⚽ د.7 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 3, 2019
بياريال 1-1 ريال مدريد#FIFA19 #RMLiga pic.twitter.com/dEEUQCS2e7
سانتي كازورلا يفتتح التسجيل لفياريال
بتصويبة رائعة من على حافة المنطقة
4’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق شوكويزي في اتجاه كازورلا المنطلق داخل المنطقة الذي سدد كرة من لمسة واحدة سكنت على يسار الحارس كورتوا
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#VillarrealRealMadrid | 1-0 🚨 3' | GOALLLLLLLLLLLLLLLL! WHAT A START! @19SCazorla curls it into the bottom corner. Brilliant! 💛💪 pic.twitter.com/cC5iFXvUwD— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) January 3, 2019
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًُا من
تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو / توني كروس / لوكا مودريتش / كاسيميرو / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / جاريث بيل
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @Arab_Villarreal!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/stuO28kyxr— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 3, 2019
إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
سيرخيو أسينخو / خومي كوستا / ألفارو جونزاليز / ميجيل لايون / فيكتور رويز / بابلو فورنالس / خافير فويجو / سانتياجو كاسيرس / سانتي كازولا / صامويل شوكويزي / جيرارد مورينو
#VillarrealRealMadrid | We’ve got our first starting lineup of 2019! Here are the 11 men @LuisGarciaPlaza has picked to face @realmadriden. 💛💪 pic.twitter.com/fHnG7ilKeE— Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) January 3, 2019