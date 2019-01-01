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فياريال × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فياريال ضد ريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-01-03T21:07:13Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

2019-01-03T21:06:40Z

39’كاسيريس أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة من الجهة اليسرة أبعدت من دفاعات الميرينجي

2019-01-03T21:06:15Z

38’جاريث بيل انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

هدف ملغي

2019-01-03T21:05:35Z

37’بالفعل يوجد حالة تسلل على لوكا مودريتش بعد الـتأكد من تقنية الفيديو والهدف يُلغى

2019-01-03T21:05:07Z

36’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو للتأكد من وجود حالة تسلل أم لا

2019-01-03T21:04:39Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل

2019-01-03T21:02:14Z

34’كرة سددها توني كروس من خارج المنطقة قوية تصدى لها الحارس ببراعة ووصلت أمام لوكا مودريتش الذي سددها سكنت الشباك، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-01-03T21:01:53Z

33’خطأ لصالح كازورلا بعد تدخل من كاسيميرو في منتصف الميدان 

2019-01-03T21:01:37Z

32’شوكويزي انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من  الدفاعات 

تألق أكثر من رائع من كورتوا

2019-01-03T21:00:58Z

31’كازورلا سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا ببراعة وأبعدت من دفاعات الميرينجي

2019-01-03T20:58:49Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للميرينجي بهدفين مقابل هدف

2019-01-03T20:57:45Z

28’كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات فياريال

2019-01-03T20:56:58Z

27’ركنية نفذها كازورلا مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الميرينجي

2019-01-03T20:56:06Z

26’صامويل شوكويزي سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بكاسيمير وتحولت إلى ركنية 

2019-01-03T20:55:24Z

25’جاريث بيل سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس أسينجو

2019-01-03T20:54:58Z

24’عرضية عن طريق جاريث بيل من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات فياريال 

2019-01-03T20:53:26Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات فياريال 

2019-01-03T20:52:33Z

22’بينية عن طريق لوكا مودريتش في اتجاه المنطلق داخل المنطقة كريم بنزيما أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-01-03T20:51:32Z

21’كرة ثايتة نفذها كاسيرس مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها مورينو وحولها برأسية وصلت سهلة إلى أحضان الحارس كورتوا

2019-01-03T20:50:23Z

20’خطأ لصالح كاسيريس بعد تدخل من كاسيميرو في منتصف الميدان 

رافائيل فاران يتقدم بالنتيجة لريال مدريد

2019-01-03T20:48:59Z

برأسية من داخل المنطقة

19’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها توني كروس مقوسة داخل المنطقة ارتقى لها فاران وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

2019-01-03T20:48:15Z

18’خطأ لصالح كاربخال بعد تدخل من كازورلا في منتصف الميدان

2019-01-03T20:47:43Z

17’الكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد في منتصف المدينا وتمريرات قائمة لمحاولة الوصول لمرمى فريق فياريال

2019-01-03T20:45:51Z

16’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات فياريال

2019-01-03T20:45:30Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-03T20:44:38Z

13’لوكاس فاسكيز سدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس سيرخيو أسينجو وحولها إلى ركنية

2019-01-03T20:43:52Z

12’تصويبة عن طريق جيرادر مورينو من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وأبعدت خارج المنطقة

2019-01-03T20:42:44Z

11’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات فياريال

2019-01-03T20:40:34Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين 

2019-01-03T20:39:55Z

8’تصويبة عن طريق جاريث بيل من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-03T20:38:40Z

7’مارسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها بنزيما برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

كريم بنزيما يعدل النتيجة لريال مدريد

2019-01-03T20:37:25Z

ريال مدريد يرد سريعًا

6’الهدف جاء بعد كر ة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال ارتقى لها كريم بنزيما وحولها برأسية سكنت الشباك ببراعة

 

2019-01-03T20:37:07Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

سانتي كازورلا يفتتح التسجيل لفياريال

2019-01-03T20:33:03Z

بتصويبة رائعة من على حافة المنطقة

4’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق شوكويزي في اتجاه كازورلا المنطلق داخل المنطقة الذي سدد كرة من لمسة واحدة سكنت على يسار الحارس كورتوا

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2019-01-03T20:32:05Z

3’أول انطلاقة عن طريق جيرارد مورينو الذي توغل من الجانب الأيمن ثم سدد كرة قوية تصدى لها كورتوا وأبعدت من الدفاعات

2019-01-03T20:30:38Z

2’فياريال بالزي الأصفر على اليمين وريال مدريد بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-03T20:30:26Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-03T20:09:14Z

المباراة تقام على أرضية ملعب لا سيراميكا، والصافرة للحكم الإسباني بابلو فوتيريس

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-03T20:07:01Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًُا من

تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو / توني كروس / لوكا مودريتش / كاسيميرو / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / جاريث بيل

 

إليكم تشكيل فياريال لمباراة اليوم

2019-01-03T20:03:12Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

سيرخيو أسينخو / خومي كوستا / ألفارو جونزاليز / ميجيل لايون / فيكتور رويز / بابلو فورنالس / خافير فويجو / سانتياجو كاسيرس / سانتي كازولا / صامويل شوكويزي / جيرارد مورينو

 

2019-01-03T19:59:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين فياريال وريال مدريد في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني 2018- 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.