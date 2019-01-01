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فياريال × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة فياريال ضد ريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي ستقام على استاد لا سيراميكا

محدث
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(C)Getty Images

2019-09-01T18:48:06Z

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي خيسوس جيل مانزانو

التشكيل الرسمي لريال مدريد

2019-09-01T18:43:46Z

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

يبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / لوكاس فاسكيز / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / لوكا يوفيتش / كريم بنزيمة 

البدلاء / كيلور نافاس / الفارو أودريوزولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / لوكا مودريتش / فينسيوس جونيور

التشكيل الرسمي لفياريال

2019-09-01T18:40:01Z

يبدأ المدرب خافيير كاليخا بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

أندريس فيرناندس / ماريو جاسبار / راؤول ألبيول / باو توريس / خافيير كوينتيلا / سانتي كازورلا / فيسينتي إيبورا / صامويل شوكويزي / مويسيس جوميز / كارل توكو ايكامبي / جيرارد مورينو 

البدلاء / سيرخيو أسينخو / فيونيس موري / روبن بينا / مانو زامبو أنجيسا / تشافي أونتيفروس / كارلوس باكا 

2019-09-01T18:07:07Z

كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهي هذا اللقاء بخسارة الغواصات الصفراء بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب سيوتات دي فالنسيا، فى إطار منافسات الجولة الأولي من الدوري، أختتم الفريق الموسم الماضي فى المركزالخامس عشر برصيد 44 نقطة، حيث استطاع الفريق فى تحقيق الانتصار فى 10 مباريات وتعادل فى 14 وخسر مثلهم.

2019-09-01T18:06:59Z

سقط الميرنجي في فخ التعادل في ثاني جولات الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي، بهذه النتيجة يتراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بأربع نقاط، بفارق الأهداف فقط عن بلد الوليد صاحب المركز الثالث، حيث حقق الميرنجي فوز وحيد فى الجولة الاولي أمام سيلتا فيجو بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. 

2019-09-01T18:06:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فياريال في استاد لا سيراميكا، وذلك في إطار الجولة الثالثة في الدوري الإسباني 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.