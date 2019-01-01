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فلسطين × الأردن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الشام بين فلسطين والأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-15T15:18:48Z

عزيز بيهيش ينهي الحلم العربي السوري في هذه الأثناء ويسجل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا..

نهاية المباراة

2019-01-15T15:17:38Z

94' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني واللقاء بالتعادل سلبياً بدون أهداف

2019-01-15T15:16:51Z

93' أليكسيس ينفذ الركنية بعرضية على القائم الأول يبعدها الدفاع

2019-01-15T15:16:25Z

92' الدباغ يتوغل بالكرة في يسار منقطة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية

2019-01-15T15:15:27Z

91' نظمي البدوي يتقد بكرة قبيل يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة ساقطة إلى يمين شفيع، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-01-15T15:15:00Z

91' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-01-15T15:14:41Z

90' الدباغ يتوغل بالكرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تصويبة قوية تصطدم بالدفاع

التبديل الثالث لفلسطين

2019-01-15T15:13:22Z

88' أليكسيس نورامبوينا يدخل بدلاً من محمد راشد في هذه الأثناء

2019-01-15T15:12:15Z

87' البطاط أرسل عرضية راااااااااااائعة من اليمين ارتقى لها وادي وقرر مقابلة الكرة بمقصية على طريقة كريستيانو رونالدو، لكن الكرة اصطدمت به ثم تحول سهلة جداً لعامر شفيع

2019-01-15T15:11:46Z

87' يا رباااااااااااااااااااااااااااااه، وادي يضيع هدف التأهل التاريخي الفلسطيني

2019-01-15T15:10:25Z

85' البخيت انطلق بالكرة في اليسار ثم مررها لعدي الذي توغل في منطقة الجزاء وعبر من البطاط ثم حاول العبور من راشد الذي عرقله، لكن الحكم قال لاشئ

2019-01-15T15:09:27Z

85' أوووووووووووووووووووه، عدي خضر يسقط في منطقة الجزاء أمام محمد راشد والحكم يقول لاشئ

2019-01-15T15:08:35Z

84' الأردن تحاصر فلسطين الآن في محاول لتسجيل هدف قتل الأمل

2019-01-15T15:06:38Z

83' مباراة سوريا وأستراليا على المحك الآن، والنتيجة أصبحت التعادل بهدفين لمثلهما في هذه اللحظات، والآن لا يحتاج نسور قاسيون إلا هدفاً واحداً كماهو الحال لمنتخب فلسطين... لمتابعة مباراة أستراليا وسوريا اضغط هنا..

التبديل الثاني للأردن

2019-01-15T15:05:57Z

82' صالح راتب يدخل بدلاً من أحمد العرسان

2019-01-15T15:04:44Z

80' خطأ لفلسطين من يسار مناطق الأردن، ينفذه جابر بعرضية إلى يمين منطقة الجزاء، يحولها خالد سالم برأسه إلى عمق المنطقة، فيطير شفيع للكرة ويشتتها

التبديل الثاني لمنتخب فلسطين

2019-01-15T15:02:56Z

79' محمد درويش يخرج ويدخل بدلاً منه نظمي البدوي

2019-01-15T15:02:20Z

78' عرضية خطييييييييييرة من اليسار عن طريق العرسان يبعدها الدفاع

2019-01-15T15:00:26Z

76' عرضية أردنية خطيييييييييييرة من اليمين عن طريق شلباية، يبعدها عبد الله جابر من على القائم الأول

2019-01-15T14:59:14Z

75' خطأ لفلسطين من بعد يسار الوسط، ينفذه صيام بعرضية إلى يمين المنطقة، يحولها راشد برأسه للمرمى، لكن الكرة كالعادة لا تجد إلا يد شفيع

2019-01-15T14:56:38Z

72' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق وادي يرتقي لها خالد سالم لتحويلها للمرمى، لكن خطأ على المهاجم الأسمر يحتسبه الحكم

2019-01-15T14:55:27Z

70' الكرة وصلت لشفيع في منطقة جزاء الأردن فراوغ خالد سالم لكن الكرة طالت منه وكاد وادي أن يفتكها، لكن شفيع أصلح الخطأ وشتت الكرة

2019-01-15T14:54:47Z

70' يا رباااااااااااااااه، شفيع يتصرف وكأنه يسعى لإهداء فلسطين نقاط المباراة

2019-01-15T14:53:39Z

69' عرضية أردنية خطيييييييرة من اليمين يعترضها البهداري ويبعدها

2019-01-15T14:51:53Z

68' تصويبة قوييييييييييية من العرسان من قبيل يمين منطقة الجزاء، يعترضها حمادة لكن الكرة تسقط منه فينطلق لها محمد صالح ويشتت الكرة للركنية

2019-01-15T14:50:58Z

67' الأردن يستحوذ على الكرة في مناطق فلسطين في محاولة لقتل الوقت

2019-01-15T14:49:09Z

65' عرضية خطيييييييييييييرة من البطاط من اليمين يرتقي لها عامر شفيع ويمسك الكرة

التبديل الأول للأردن

2019-01-15T14:47:50Z

64' عدي خضر يدخل بدلاً من سعيد مرجان

2019-01-15T14:47:02Z

63' تدرج بالكرة بين لاعبي فلسطين ينتهي بها عند الدباغ اذلي يرسل بينية من أمام المنطقة لليسار بحثاً عن وادي، لكن الدفاع أقرب للكرة

التبديل الأول لمنتخب فلسطين

2019-01-15T14:46:05Z

62' ياسر بينتو إسلامي يخرج ويدخل بدلاً منه خالد سالم

2019-01-15T14:45:17Z

61' شعب الانتفاضة ينتفض الآن ويحاول افتكاك ثلاث نقاطٍ صعبة من الأردن.. فهل يكتب له النجاح؟

2019-01-15T14:44:18Z

60' عرضية خطييييييييييييييرة من الركنية عن طريق صيام، تعبر من الجميع وتصل لباهداري الذي يحول الكرة للمرمى من على القائم الثاني، لكن شفيع بالمرصاد

2019-01-15T14:43:24Z

59' خطييييييييييييييييييرة لفللسطين بعرضية من اليسار عن طريق جابر، ينطلق لها ياسين ويبعد الكرة لركنية من على يمين شفيع

2019-01-15T14:42:07Z

58' البخيت يضم بالكرة قبيل يسار منطقة جزاء فلسطين ويحاول إرسال تصويبة، لكن درويش ينزلق أمامه ويبعد الكرة

2019-01-15T14:40:39Z

57' عرضية خطيييييييييرة أردنية من اليمين يرتقي لها مرجان ويرسل رأسية تصل سهلة إلى يد حمادة

أنس بني ياسين يتحصل على بطاقة صفراء

2019-01-15T14:39:16Z

55' مشروع مرتدة لفلسطين بمحاولة الانطلاق عن طريق صيام في اليمين، لكن بني ياسين يعترضه ويتدخل عليه بمرفقه، فيحتسب الحكم خطأ ويمنحه بطاقة صفراء

2019-01-15T14:38:23Z

54' أحمد سمير يحاول التقدم بالكرة إلى يسار منطقة الجزاء، لكن الدفاع يعترضه ويفتك الكرة

2019-01-15T14:36:45Z

53' الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول، فالمستوى متوسط جداً حتى الآن واللقاء هادئ إلا في بعض لمحاته

2019-01-15T14:35:30Z

51' عرضية خطيييييييييييييرة من اليمين عن طريق البطاط، يرتقي لها الدباغ ويرسل رأسية تعبر عالية جداً إلى ضربة مرمى

2019-01-15T14:33:58Z

الشوط الثاني لمباراة أستراليا وسوريا بدأ مع بداية الشوط الثاني من ديربي الدبيكة.. لمتابعته اضغط هنا

2019-01-15T14:30:19Z

47' الأردن تضغط بقوة في البداية كما حدث في بداية الشوط الأول، وفلسطين تحاول الصمود 

بداية الشوط الثاني

2019-01-15T14:29:27Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

2019-01-15T14:25:32Z

انتهى الشوط الأول من مباراة أستراليا وسوريا بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، وبهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة: الأردن في المركز الأول بـ6 نقاط، أستراليا في المركز الثاني بـ4 نقاط، سوريا في المركز الثالث بنقطتين وبفارق الأهداف عن فلسطين المتذيلة

نهاية الشوط الأول

2019-01-15T14:14:36Z

47' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة بالتعادل سلبياً بدون أهداف

2019-01-15T14:14:04Z

46' عدي الدباغ يتوغل بالكرة من وسط الميدان بمهارته، لكن الأردني يوقفه في النهاية ويبعد الكرة من أمامه

2019-01-15T14:13:12Z

45' الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-01-15T14:11:59Z

44' البطاط ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تعبر من الجميع دون خطورة

2019-01-15T14:10:51Z

42' تحضير هجوم أردني بتمريرات في الخلف كالعادة وسط ضغط من فلسطين

2019-01-15T14:08:39Z

40' خطييييييييييييييرة لفلسطين بعرضية من اليسار عن طريق صيام، يرتقي لها وادي لتحويل الكرة للشباك، لكن شفيع يخرج من مرماه حتى نقطة الجزاء ويرتقي مع نجم المصري البورسعيدي ويبعد الكرة

2019-01-15T14:07:18Z

39' السيطرة الأردنية تعود من جديد، وفلسطين تحاول استعادة الكرة

2019-01-15T14:05:51Z

38' توغل راااااااااااااااااائع بالكرة من بهاء عبد الرحمن حتى مشارف منطقة الجزاء، حيث يرسل تصويبة قوية تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة عارضة رامي حمادة

2019-01-15T14:03:46Z

36' محمد باسم يمرر كرة من يمين الوسط للأمام، لكن الدفاع الأردني متيقظ

2019-01-15T14:02:15Z

34' الكرة تتحول لفلسطين وتصل للدباغ الذي يتوغل في اليسار حتى يصل إلى منطقة الجزاء حيث يقابله خطاب ويقف بينه وبين الكرة ويتحصل على خطأ بذكاء

2019-01-15T14:01:45Z

33' التمريرات الأردنية تتواصل لكن هذه المرة في وسط الميدان

2019-01-15T14:00:05Z

31' عناصر الأردن يستعيدون الكرة سريعاً كالعادة ويبدأ الآن تدويرها في الخلف وسط ضغط من فلسطين على حامل الكرة

2019-01-15T13:57:36Z

29' بداية هجوم فلسطيني بتمريرات في الخلف، وتراجع أردني للخلف انتظاراً للكرة في مناطقهم كالعادة

2019-01-15T13:55:59Z

27' الكرة تصل لأحمد سمير الذي يتقدم في اليمين ثم يرسل تسديدة قوية، لكن عالية إلى ضربة مرمى

2019-01-15T13:55:29Z

27' حصار أردني على فلسطين المتراجع كلياً

بطاقة صفراء على مرجان

2019-01-15T13:53:33Z

25' شفيع ينفذ ضربة المرمى بكرة عالية يرتقي لها مرجان ويتدخل على راشد بمرفقه في الهواء، فيحتسب الحكم خطأ عليه ويمنحه بطاقة صفراء

2019-01-15T13:53:25Z

24' البهداري يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل كرة أمامية تعبر إلى ضربة مرمى.

2019-01-15T13:49:43Z

22' تمريرات أردنية في الخلف وسط ضغط متوسط على حامل الكرة من فلسطين

البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء

2019-01-15T13:47:52Z

20' صيام تدخل على شلباية بقوية في يمين منطقة فلسطين، فاحتسب الحكم خطأ وإنذار عليه

2019-01-15T13:46:58Z

18' الدباغ نفذ الركنية الثانية بعرضية متوسطة الارتفاع أيضاً، عبرت من الجميع ووصلت لبينتو الذي أرسل تسديدة أرضية من يمين المنطقة، لكن سهلة في يد شفيع

2019-01-15T13:45:51Z

17' بعرضية متوسطة الارتفاع عبرت من القائم الأول ثم حولها عبد الله جابر إلى المرمى، فطار شفيع للكرة وأبعدها لركنية ثانية من نفس الجهة

2019-01-15T13:45:13Z

17' يا رباااااااااااه، شفيع ينقذ مرماه بصعوبة من هدف فلسطيني أول

2019-01-15T13:43:34Z

15' سيطرة فلسطينية بدون أنياب حقيقية في هذه اللحظات، وتراجع أردني خطير على الفدائيين لتفضيل النشامي الاعتماد على المرتدات

2019-01-15T13:42:40Z

14' الدباغ يحاول التقدم بالكرة في اليمين، لكن الدفاع يبعدها من أمامه للتماس

2019-01-15T13:40:08Z

12' حتى الآن السيطرة الأردنية لم تسفر عن شئ، وفلسطين تحاول كسر الحصار من آنٍ لآخر

2019-01-15T13:38:07Z

10' حصار أردني قوي بتمريرات بين اللاعبين أمام منطقة جزاء فلسطين بحثاً عن ثغرة للعبور

2019-01-15T13:36:54Z

9' البخيت ينطلق بالكرة في اليسار من قبيل الوسط حتى منطقة الجزاء، فيصطدم بالأخير بالصخرة جابر الذي يبعد الكرة للركنية

2019-01-15T13:35:44Z

7' الأردن مسيطر على مجريات اللقاء، وفلسطين في الخلف

2019-01-15T13:32:59Z

5' عرضية أردينة خطييييييييييييرة من اليمين عن طريق أحمد سمير تصل للعرسان الذي يروض الكرة ثم يرسل تسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لحمادة

2019-01-15T13:32:06Z

4' عبد الرحمن ينفذ الركنية الثانية بتمريرة لحداد الذي يرسل عرضية يبعدها وادي لركنية ثالثة

2019-01-15T13:31:39Z

4' عبد الرحمن ينفذ الركنية بعرضية يبعدها الدفاع لركنية ثانية

2019-01-15T13:30:47Z

3' بهاء عبد الرحمن ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية يبعدها محمود وادي إلى ركنية من على يمين المرمى

2019-01-15T13:29:59Z

2' خطأ للأردن من قبيل يسار منطقة الجزاء الفلسطينية بعد تدخل من الدباغ على البخيت

بداية المباراة

2019-01-15T13:28:34Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

2019-01-15T13:24:18Z

والآن مع السلام الوطني للأردن

2019-01-15T13:24:02Z

يعزف السلام الوطني لفلسطين

2019-01-15T13:23:46Z

يدخل الآن اللاعبون إلى أرضية الميدان

تشكيل الأردن

2019-01-15T13:13:33Z

التعمري يغيب للإيقاف، والرواشدة على مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، إحسان حداد / بهاء عبد الرحمن ، أحمد سمير ، خليل بني عطية / أحمد العرسان ، سعيد مرجان ، ياسين البخيت).

بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، يوسف الرواشدة ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد عبد الستار ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، سالم العجلان ، معتز ياسين).

تشكيل فلسطين

2019-01-15T13:12:18Z

وادي وبينتو يقودان الهجوم، والصالح يعود للتشكيل الأساسي

يبدأ المدرب نور الدين ولد علي بطريقة (4-4-1-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (رامي حمادة / محمد باسم ، عبد اللطيف البهداري ، مصعب البطاط ، عبد الله جابر / عدي الدباغ ، محمد درويش ، محمد صالح ، تامر صيام / ياسر بينتو إسلامي / محمود وادي).

بدلاء الفدائيين: (توفيق علي ، دانييل مصطفى ، تامر صلاح ، شادي شعبان ، خالد سالم ، جاكا حبيشة ، عمرو قدورة ، بابلو تامبوريني ، نظمي البدوي ، أليكسيس نورامبوينا).

2019-01-15T13:12:06Z

يستضيف اللقاء استاد محمد بن زايد، والصافرة للحكم العراقي مهند قاسم.

2019-01-15T13:12:03Z

افتتح منتخب فلسطين مبارياته في المسابقة بتعادل سلبي بطعم الفوز مع نسور قاسيون، ثم واجه الكونغر الأسترالي القوي وخسر منه بثلاثيةٍ نظيفة، لكنه لم يفقد الأمل في الترشح للدور الثاني من كأس آسيا، فالفوز على الأردن في اللقاء الأخير يرشحه وبقوة أن يكون أحد أفضل 4 فرق حاصلة على المركز الثالث في مجموعاتها.

2019-01-15T13:12:01Z

يمكننا اعتبار النشامي هو الحصان الأسود للبطولة هذا العام، ففي البداية حقق مفاجأةً من العيار الثقيل وانتصر على منتخب أستراليا حامل اللقب والمرشح الأول للفوز بهذه النسخة بهدفٍ نظيف، وفي مباراته الثانية كان على موعد مع ديربي شامي مع سوريا، ونجح في تحقق الفوز الثاني بهدفين نظيفين هذه المرة وحجز مقعده في الدور الثاني قبل الجميع.

2019-01-15T13:11:58Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي الشام بين فلسطين والأردن في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.