التعمري يغيب للإيقاف، والرواشدة على مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، إحسان حداد / بهاء عبد الرحمن ، أحمد سمير ، خليل بني عطية / أحمد العرسان ، سعيد مرجان ، ياسين البخيت).

بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، يوسف الرواشدة ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد عبد الستار ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، سالم العجلان ، معتز ياسين).