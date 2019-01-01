نهاية المباراة
التبديل الثالث لفلسطين
التبديل الثاني للأردن
نادي وانده ع الدبيكة .. وينك وين 🥁— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019
هكذا يكون الوضع عندما تجمع المباراة المنتخب الأردني بالمنتخب الفلسطيني 🇵🇸❤️🇯🇴
( 🎥 : @afcasiancup_ar)#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/N5ldP4XLY4
التبديل الثاني لمنتخب فلسطين
التبديل الأول للأردن
التبديل الأول لمنتخب فلسطين
أنس بني ياسين يتحصل على بطاقة صفراء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
⭕️ أول أشواط ديربي الدبّيكة ينتهي بالتعادل السلبي 🇵🇸🆚🇯🇴#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/u13LYQdxrn— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 15, 2019
بطاقة صفراء على مرجان
24' البهداري يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل كرة أمامية تعبر إلى ضربة مرمى.
البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء
5' عرضية أردينة خطييييييييييييرة من اليمين عن طريق أحمد سمير تصل للعرسان الذي يروض الكرة ثم يرسل تسديدة تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لحمادة
بداية المباراة
والآن مع السلام الوطني للأردن
تشكيل الأردن
التعمري يغيب للإيقاف، والرواشدة على مقاعد البدلاء
يبدأ المدرب فيتال بوركيلمانز بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (عامر شفيع / فراس شلباية ، أنس بني ياسين ، طارق خطاب ، إحسان حداد / بهاء عبد الرحمن ، أحمد سمير ، خليل بني عطية / أحمد العرسان ، سعيد مرجان ، ياسين البخيت).
التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني في مواجهة فلسطين ✔— Jordan Football (@JordanFA) January 15, 2019
🇯🇴 x 🇵🇸#حيهم_النشامى #كأس_آسيا #الأردن_فلسطين #النشامى pic.twitter.com/FqT80fDBzL
بدلاء النشامي: (يزن أبو العرب ، يوسف الرواشدة ، عبيدة السمارنة ، بهاء فيصل ، أحمد عبد الستار ، براء مرعي ، صالح راتب ، محمد الباشا ، عدي خضر ، سالم العجلان ، معتز ياسين).
تشكيل فلسطين
وادي وبينتو يقودان الهجوم، والصالح يعود للتشكيل الأساسي
يبدأ المدرب نور الدين ولد علي بطريقة (4-4-1-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (رامي حمادة / محمد باسم ، عبد اللطيف البهداري ، مصعب البطاط ، عبد الله جابر / عدي الدباغ ، محمد درويش ، محمد صالح ، تامر صيام / ياسر بينتو إسلامي / محمود وادي).
🇵🇸🆚🇯🇴— Football Palestine (@FutbolPalestine) January 15, 2019
Here's your starting lineup. Palestine playing with two pure forwards for the first time in the tournament #YallaFidai#AsianCup2019 #PLEvJOR pic.twitter.com/pwXjx9jTOF
بدلاء الفدائيين: (توفيق علي ، دانييل مصطفى ، تامر صلاح ، شادي شعبان ، خالد سالم ، جاكا حبيشة ، عمرو قدورة ، بابلو تامبوريني ، نظمي البدوي ، أليكسيس نورامبوينا).
يستضيف اللقاء استاد محمد بن زايد، والصافرة للحكم العراقي مهند قاسم.
افتتح منتخب فلسطين مبارياته في المسابقة بتعادل سلبي بطعم الفوز مع نسور قاسيون، ثم واجه الكونغر الأسترالي القوي وخسر منه بثلاثيةٍ نظيفة، لكنه لم يفقد الأمل في الترشح للدور الثاني من كأس آسيا، فالفوز على الأردن في اللقاء الأخير يرشحه وبقوة أن يكون أحد أفضل 4 فرق حاصلة على المركز الثالث في مجموعاتها.
يمكننا اعتبار النشامي هو الحصان الأسود للبطولة هذا العام، ففي البداية حقق مفاجأةً من العيار الثقيل وانتصر على منتخب أستراليا حامل اللقب والمرشح الأول للفوز بهذه النسخة بهدفٍ نظيف، وفي مباراته الثانية كان على موعد مع ديربي شامي مع سوريا، ونجح في تحقق الفوز الثاني بهدفين نظيفين هذه المرة وحجز مقعده في الدور الثاني قبل الجميع.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لديربي الشام بين فلسطين والأردن في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. متابعة ممتعة.