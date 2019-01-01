2019-01-11T11:22:24Z
13’ سيطرة من لاعبي المنتخب الأسترالي على الكرة فى منتصف الميدان
2019-01-11T11:20:42Z
11’ تمريرة طولية من ألكسيس نورامبوينا لداخل المنطقة تلقاها محمود وادي برأسية فى المرمي لكن امسكها الحارس بثبات
2019-01-11T11:19:59Z
8’ تسديدة من محمود وادي لاعب منتخب فلسطين لكنها مرت بجوار القاءم الايمن إلى ضربة مرمي
2019-01-11T11:19:10Z
6’ تمريرات بين أقدام لاعبي المنتخب الفلسطيني فى منتصف الميدان
2019-01-11T11:18:25Z
5’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل عزيز بيهيش على جوناثان كانتيلانا
2019-01-11T11:17:51Z
3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عزيز بيهيش لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
2019-01-11T11:17:22Z
2’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب الأسترالي فى منتصف الميدان
إنطلاقة المباراة
2019-01-11T11:16:46Z
1’
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١١ يناير ٢٠١٩
🇵🇸 #فلسطين 🆚 #استراليا 🇦🇺#كأس_آسيا2019 🏆 pic.twitter.com/pWW5bODnkw
تشكيل الفريقين
2019-01-11T11:16:25Z
📝 #فلسطين 🇵🇸 🆚 #أستراليا 🇦🇺 !— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١١ يناير ٢٠١٩
إليكم تشكيلي أسود كنعان 🇵🇸 و الكانغرو 🇦🇺 في ثاني مباريات المجموعة الثانية من #كأس_آسيا2019 #فلسطين_استراليا pic.twitter.com/nuZNqbdmDT
2019-01-11T00:41:22Z
على الجانب الآخر، يخوض منتخب أستراليا المباراة بعدالخسارة المفاجئة التي تعرض لها حامل اللقب في الجولة الأولى من دور المجموعات على يد نظيره منتخب الأردن، ويسعي لتصحيح مساره فى البطولة
2019-01-11T00:40:54Z
يدخل منتخب فلسطين المباراة ساعياً لتحقيق الفوز على حساب حامل اللقب من أجل محاولة صنع التاريخ والتأهل إلى الدور ثمن النهائي في النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، حيث نجح في فرض التعادل السلبي بدون أهداف على نظيره منتخب سوريا
2019-01-11T00:40:35Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب فلسطين مع منتخب أستراليا، على ملعب “مكتوم بن راشد” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.