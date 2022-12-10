مباشرفرنسا ضد إنجلترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة فرنسا وإنجلترا،ا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، والتي ستُقام على استاد البيت

Harry Kane Kylian Mbappé England France Qatar 2022Getty
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إنجلترا vs فرنساإنجلترافرنساكأس العالممدونة حية
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    سيحتضن ملعب "البيت" المونديالي قمة اليوم، وسيدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو وسيساعده مواطناه برونو بوشيليا وبرونو بيرس.

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    تشكيل فرنسا

    يبدأ منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدييه ديشامب بالرسم الأتي

    الخطة 4-2-3-1

    هوجو لوريس

    رافاييل فاران - دايو أوباميكانو - ثيو هيرنانديز - جول كوندي

    أدريان رابيو - أوريليان تشواميني

    أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي

    أوليفيه جيرو

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    تشكيل إنجلترا

    يبدا منتخب إنجلترا بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت بالرسم الآتي

    الخطة 4-3-3

    جوردان بيكفورد

    كايل ووكر - هاري ماجواير - جون ستونز - لوك شاو

    جوردان هندرسون - ديكلان رايس - جود بيلينجام

    فيليب فودين - بوكايو شاكا - هاري كين

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    بينما تعتزم إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت تحقيق أول لقب على مستوى كأس العالم منذ عام 1966 من أجل "إعادة كرة القدم إلى منزلها" كما يحلو للمشجعين الإنجليز تسمية الأمر.



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    فرتسا بقيادة ديدييه ديشان تسعى لمواصلة حملة الحفاظ على اللقب الذي حققته في 2018 وإحراز اللقب الثالث في مسيرتها.



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    مساء الخير سيداتي و سادتي و مرحبا بكم في تغطيتنا للقمة المرتقبة التي تجمع بين منتخب فرنسا ضد منتخب إنجلترا، في ربع نهائي من كأس العالم فيفا قطر 2022.