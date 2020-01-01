محدث | مصير فالفيردي في تدريب برشلونة والمرشحين لخلافاته

وكيل فالفيردي ينتظر الإقالة
فالفيردي يصل التدريبات مبكرًا
المدرب إرنستو فالفيردي وصل لمقر نادي برشلونة بشكل مبكر للغاية قبل موعد تدريبات الفريق بثلاث ساعات، وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" سيجتمع مع بارتوميو رئيس النادي.
جوارديولا: فالفيردي لا يستحق ما يمر به
مدرب مانشستر سيتي يدافع عن نظيره مدرب برشلونةبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يدافع عن فالفيردي مدرب برشلونة
تضارب حول مستقبل فالفيردي
الصحافة الكتالونية تثير الجدل
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة إن الإدارة قد تقيل فالفيردي في إجتماع اليوم وقد تعلن عن تولي بوتشيتينيو أو كيكي سيتين.
في المقابل أكدت صحيفة "سبورت" إن بارتوميو رئيس برشلونة قد اجتمع بالأمس بالإدارة الرياضية واتفقوا سويًا على استمرار المدرب الإسباني.
بوتشيتينو ينضم
هل تحدث؟رغم أنّ بوتشيتينو سبق وقال إنّه يفضل تربية مزرعة خنازير على قيادة برشلونة، لكن إذاعة راك الإسبانية وضعته من المرشحين!
كيكي ستين؟
كومان في الواجهة
إنريكي يدعم فالفيردي والمرشح الرئاسي مندهش
الجمهور السعودي مستمر في رفض فالفيردي
ردود أفعال الجمهور
جماهير برشلونة حاضرة في ملعب الجوهرة المشعة رغم الخروج أمام أتليتكو مدريد— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 12, 2020
Valverde ❌
Xavi ✅ pic.twitter.com/9NBU6Wh5Rc
التفاوض مع مدرب الرديف
فالفيردي غاضب ولكن
تشافي يوافق ولكن
المدير الرياضي للسد يؤكد المفاوضات وتشافي ينفيها
أبيدال في قطر
خليفة فالفيردي
سافر إيريك أبيدال وأوسكار جرو إلى قطر لأجل التحدث مع تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق.
رئيس نادي السد خرج وقتها لينفي وجود أي مفاوضات رسمية مع برشلونة.
دعم الإدارة وميسي
جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.
المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.
وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.
كما أعلن لويس سواريز أيضًا انّ الفريق يقف وراء فالفيردي
الهزيمة من أتلتيكو
القشة التي قصمت ظهر البعيرخسر برشلونة السوبر الإسباني بالهزيمة أمام أتلتيكو بثلاثية لهدفين، لتخرج التقارير التي تعلن استمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع النادي الكتالوني