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غرناطة × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة غرناطة وبرشلونة فى إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، علي ملعب لوس كارمينيس

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Martin Rose / Equipe

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-09-21T18:19:54Z

يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمونت لينجليت / جونيور فيربو / سيرخي روبيرتو / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش / كارليس بيريز / لويس سواريز / أنطوان كريزمان 

البدلاء / أنسو فاتي / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / نيتو / أرتور / جان توديبو 

التشكيل الرسمي لغرناطة

2019-09-21T18:10:59Z

يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

روي سيلفا / فيكتور دياز / دومينجوس دوراتي / جيرمان سانشيز / كارلوس نيفا / أنخل مونتورو / يانجيل هيريرا / أنطونيو بويرتاس / روبرتو سولدادو / داورين ماشيس / 

البدلاء / الفارو فاديلو / ماكسيم جونالونس / كارلوس فيرنانديز / إسماعيل كويبسي / آرون إيسكانديل / ادريان راموس / خوسي أنتونيو مارتينيز

2019-09-21T02:44:16Z

على الجانب غرناطة  ينتزع فوزا ثمينًا أمام سيلتا فيجو بعد أن استطاع تحقيق الفوز بهدفين دون رد، بملعب بالايدوس، وحصد الفريق العائد لليجا من جديد انتصاره الثاني على التوالي، ليرتفع رصيده إلى 7 نفاط من أربع مباريات يحتل بهم المركز السادس بفارق الأهداف عن برشلونة.

2019-09-21T02:44:04Z

تعادل البلاوجرانا مع مضيفه بوروسيا دورتموند دون أهداف، وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، حيث يواصل الكتلان نتائجهم السلبية هذا الموسم خاصةً خارج الديار، أمام محليًا يحتل برشلونة حاليًا المركز الخامس برصيد سبع نقاط بعد أن فاز  في لقائين وتعادل فى مباراة وخسر مثلها.

2019-09-21T02:43:32Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول...... يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في لوس كارمينيس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني 2019-20.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.